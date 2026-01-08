Minea je nova voditeljica na Happy FM-u: 'Uzbuđena sam!'

Radio postaja koja je postala sinonim za hrvatsku zabavnu glazbu dobiva novo, snažno voditeljsko ime. Popularna pjevačica Renata Končić Minea od ponedjeljka, 12. siječnja, započinje novu profesionalnu avanturu u eteru Happy FM-a, gdje će se pridružiti voditelju Dini Termanu u showu "Happy jutro".

U zajedničkom prijepodnevnom terminu, svakog radnog dana od 7 do 11 sati, Minea i Dino donijet će kombinaciju domaće glazbe, vedre atmosfere i opuštenih razgovora, uz koje je Happy FM izgradio snažnu vezu sa svojim slušateljima.

Foto: Gordan Svilar/Happy FM

Za Mineu je ovo prirodan iskorak u karijeri koja je desetljećima obilježena bliskim odnosom s publikom.

- Radio sam oduvijek doživljavala kao najneposredniji medij. Uzbuđena sam zbog novog poglavlja i činjenice da ću svakodnevno biti u izravnom kontaktu sa slušateljima. Happy FM je radio koji živi hrvatsku zabavnu glazbu, a to je i moj svijet. Veselim se novoj energiji, učenju i svemu što dolazi - poručila je.

Foto: Gordan Svilar/Happy FM

- Drago mi je što ću biti dio nečijeg buđenja, prve kave, puta na posao... Na radio dolazim biti svoja - iskrena, nasmijana i zaljubljena u glazbu. Vjerujem da će slušatelji to prepoznati i da ćemo zajedno stvoriti lijepu jutarnju rutinu - dodala je Minea.

S dolaskom Minee u jutarnji program, zadovoljstvo ne krije ni njezin radijski partner Dino Terman, uvjeren da će se dobra energija i međusobna kemija osjetiti već od prvog javljanja slušateljima.

- Jutarnji program je najvažniji dio dana i zato mi je posebno drago što ću ga dijeliti s Mineom. Vjerujem da ćemo slušateljima ponuditi kombinaciju glazbe, razgovora i dobrog raspoloženja zbog koje će rado biti uz nas - rekao je Dino.

Foto: Gordan Svilar/Happy FM

Uz Mineu i Dina, jutra na Happy FM-u od 12. siječnja dobivaju novi ritam. Od prvih jutarnjih minuta do kasnog prijepodneva slušatelje očekuju poznata glazba, topla riječ i osjećaj bliskosti koji radio čine posebnim medijem.