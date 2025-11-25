Obavijesti

ČVRSTI STAVOVI

Miss Obale Bjelokosti šokirala sve svojim potezom: 'Moram se nastaviti boriti za vrijednosti...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

Nekoliko dana nakon što je održano finale Miss Universe, misica koja je proglašena četvrtom pratiljom iznenadila je svojom neobičnom odlukom

Prošli tjedan održano je finale izbora za Miss Universe, a pobjedu je ove godine odnijela meksička misica Fatima Bosch. Osim zanimljivih revija i modnih kombinacija, prestižno natjecanje ove godine bilo je popraćeno i svojevrsnim skandalima koji nisu prestali ni nakon završetka.

Naime, predstavnica Obale Bjelokosti, Olivia Yacé, odrekla se svoje titule Miss Universe Afrike i Oceanije, a svoju je šokantnu odluku s obožavateljima podijelila putem Instagram profila. Osim toga, dodala je i da se odriče bilo kakve buduće povezanosti s Odborom za Miss Universe.

'Tijekom svog putovanja kao ambasadorica i kraljica ljepote, služila sam s posvećenošću, otpornošću, disciplinom i odgovornošću', napisala je četvrta pratilja Miss Universe te dodala: 'Usprkos tome, kako bih dosegla svoj puni potencijal, moram čvrsto ostati usidrena u svojim vrijednostima, vodeća načela koja utiru put prema izvrsnosti'.

Foto: Instagram

Objasnila je i kako joj je najveća želja da bude uzor novim generacijama, a osobito djevojčicama, te da ih potiče da pomiču svoje granice i prigrle ono što uistinu jesu. Upravo radi toga, misica se odrekla spomenute titule smatrajući da će tako moći braniti vrijednosti za koje se zalaže. 

Nadalje, novoj je misici čestitala na pobjedi, a jamajčanskoj predstavnici, koja je pala na pozornici, poželjela brz oporavak te zahvalila svima koji su joj tijekom izbora pružali podršku: 'Hvala svima koji su bili dijelom ove nevjerojatne avanture. Nastavimo braniti naše vrijednosti i težimo veličini zajedno'; zaključila je misica koja se ujedno zalaže i za davanje veće podrške ljudima afričkog, karipskog i afro-američkog podrijetla.

Foto: Instagram

Nekoliko dana prije Olivije Yacé, ovakav je potez povukla i Miss Estonije, Brigitta Schaback, navevši u Instagram postu kako se njene vrijednosti ne podudaraju s onima nacionalne direktorice Natalie Korneitsik. Poručila je i kako će se nastaviti baviti osnaživanjem žena i borbom za jednakost.

Podsjetimo, na prestižnom je izboru Hrvatsku predstavljala Laura Gnjatović koja se nije plasirala u Top 12. Kao što je spomenuto, natjecanje u ljepoti popratili su skandali. Na samom početku jedan od glavnih direktora organizacije napao je Miss Meksika, a snimka incidenta kružila je društvenim mrežama.

Nadalje, jamajčanska je misica nakon pada na pozornici prevezena u bolnicu, a sumnjalo se i da je izbor 'namješten'. Jedan od najposebnijih događaja bio je taj da je na ovom natjecanju po prvi puta pistom šetala Miss Palestine.

