Mlada glazbena senzacija Jakov Jozinović otkrio je li u vezi i što ga kod cura najviše privlači

Jakov Jozinović, mladi glazbenik iz Vinkovaca, ovih je dana glavna tema u medijima, a iako još uvijek nema niti jednu vlastitu pjesmu, postigao je uspjeh o kojem mnogi tek mogu sanjati. Ovaj nadareni Slavonac, koji je karijeru počeo graditi na društvenim mrežama, u utorak je održao svoj prvi samostalni koncert u krcatoj MTS dvorani u Beogradu, rasprodavši sve ulaznice u nevjerojatnih sat vremena.

U nedavnom intervjuu za IN magazin odgovorio je na pitanje koje zanima mnoge pripadnice ljepšeg spola. Na njihovu sreću, srce perspektivnog glazbenika još uvijek je slobodno.

- Privlače me cure s karakterom. Što je bolji karakter i što ima bolji humor, to je to. A Splićanke su takve - našalio se Jakov prije koncerta u Splitu.

- Bog mi je podario ovaj glas i sve što mi se događa. Zašto bih krenuo na neku totalno drugu, krivu stranu koja nije dobra? Ljudi će to prvi prepoznati i onda ovo sve neće dugo trajati. Zašto onda ne bih išao lijepim putem, ostao takav kakav jesam i ništa ne mijenjao, samo uživao u ovome i bio zahvalan - skromno je komentirao svoj uspjeh.

Prošlog je petka u samo deset minuta rasprodao koncert u Tvornici kulture u Zagrebu, koji će se održati idućeg mjeseca.

- Prezahvalan sam i izvan svih mojih očekivanja. Zagreb je bio tražen, mi smo im ga dali, ali u ovolikoj količini nismo očekivali da će se dogoditi. Bit će to jedna predivna večer. Pokušavam biti što svjesniji svega toga i što više zahvalan, a zahvalan jesam i to je poanta svega - istaknuo je.

Jakov će uskoro objaviti svoj prvi, dugoočekivani singl, a potom i mini album, a ne krije s kim bi volio snimiti duet.

- Moj najdraži kolega Matija Cvek uopće nije upitan, ali mislim da bi jako dobar umjetnički duet bio s Gibonnijem. Volim izvoditi njegove pjesme i pronalazim se u njima. A od ženskih izvođačica, meni jako dobre pjesme i boju glasa ima Nina Badrić - rekao je.