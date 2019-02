Momentalno se zaljubila: 'Ne smijem, a znam da je on pravi'

Povodom Valentinova donosimo vam priče o fatalnim i burnim ljubavima velikih svjetskih zvijezda. Julia Roberts bila je miljenica Amerike. A onda se zaljubila u oženjenog muškarca i izazvala neviđeni skandal



Ljubavna priča američke glumice Julie Roberts (51) i snimatelja Daniela Dannyja Modera (50) još se uvijek pamti kao jedan od najvećih skandala u Hollywoodu. Njihova romansa počela je kad su oboje bili u vezi, a upoznali su se na snimanju filma 'Meksikanac' 2001. godine. Između njih je odmah kliknulo. U to vrijeme, Julia je bila je u ozbiljnoj vezi s kolegom i glumcem Benjaminom Brattom, a iza sebe je već imala propali brak s glazbenikom Lyleom Lovettom . Ni Moder nije bilo slobodan. On je od 1997. godine bio u braku s vizažisticom Verom Steimberg (46).

Foto: Profimedia Vera Steimberg Moder

Njihova romansa počela je ubrzo nakon što su se upoznali, a Julia je za američke medije kasnije priznala da se u Dannyja zaljubila na prvi pogled.

- Istog trenutka sam se zaljubila u njega, to je za mene bilo to. Željela sam biti samo s njim. Nisam mogla prestati razmišljati o Dannyju, a znala sam da ću biti u velikim problemima ako se ti moji osjećaji nastave - rekla je Roberts.

Na samom početku njihove afere, tu je privlačnost glumica pokušala ignorirati. S obzirom na to da nisu bili slobodni, zbog vlastitih se osjećaja nije dobro osjećala. Nije ništa olakšavala ni činjenica da je brak Dannyja i Vere bio gotov te je postojao isključivo na papiru. Julia je i dalje pokušavala skrivati svoje osjećaje. Kako se kasnije saznalo, Julia je najbližim prijateljicama priznala kako joj cijela situacija jako teško pada, ali da osjeća kako bi upravo Danny mogao biti 'onaj pravi'.

Foto: Profimedia Julia i Danny 2002. godine

Ubrzo nakon toga, Julia i Moder počeli su se tajno viđati.

Njegova obitelj bila je protiv nje

Od omiljene holivudske glumice, Julia je postala poznata kao 'razaračica brakova', a priča o njoj i Dannyju ubrzo je krasila gotovo sve svjetske naslovnice. Dannyjeva obitelj Juliju je okrivila da je upravo ona glavni razlog raspada njegovog braka, iako je on tvrdio da već godinama između njega i njegove supruge ne postoji ništa više osim 'potpisa na papiru'. Pojedini članovi Dannyjeve obitelji stali su u obranu njegove supruge Vere i tvrdili da Juliju nikad neće prihvatiti.

Afera glumice i snimatelja trajala je nešto više od godinu dana, sve dok Julia nije otputovala u Montreal gdje je Bratt snimao film i tamo prekinula vezu s njim.

Foto: ABACA ABACA PRESS/Press Association/PIXSELL Julia je s Benjaminom Brattom bila u vezi tri godine

Priznala mu je da je već neko vrijeme zaljubljena u drugoga, a samo dva mjeseca kasnije, i Moder je odselio od supruge. Neko vrijeme živio je kod sestre koja također nije podržavala njegovu aferu s Julijom.

Jedina koja ih je tada podržala bila je Moderova majka Patti koja je ubrzo nakon saznanja o njihovoj tajnoj vezi preminula od srčanog udara. Ta nesreća samo je još dodatno razljutila Moderovu obitelj koja je ponovno za sve okrivila Juliju. Iako su bili pod velikim pritiskom zbog cijele situacije, Moder se nije obazirao na mišljenja svoje obitelji, a prekid nije dolazio u obzir. U čast preminule majke, ostatak Moderove obitelji s vremenom se pomirio s činjenicom da će Danny uistinu ostati s Roberts.

Isplatila je bivšoj ženi milijun dolara?

Iako je Julia tvrdila da njihova romansa nikad nije bila razlog razvoda Vere i Dannyja, govorilo se da je navodno morala ispisati ček na pozamašan iznos kako bi Moderova supruga pristala na razvod. Mediji su tvrdili da je Roberts Veri ponudila milijun dolara da potpiše papire za razvod braka, na što je ona na kraju ipak pristala. Te navode Julia je demantirala.

Ipak, holivudski par nije dugo čekao nakon finaliziranja razvoda. Te iste godine, točnije u srpnju 2002., Roberts i Danny stali su pred oltar u privatnoj kapelici na njezinom ranču u Novom Meksiku te izrekli sudbonosno da. Osim obitelji, na ceremoniji su se pojavila i mnoga slavna imena iz glumačkog svijeta, kao što su Bruce Willis te George Clooney.

Iako nikad nisu bili jedan od parova koji vlastitu ljubav često izlaže medijima i njome se hvali na društvenim mrežama, Julia je supruga oduvijek opisivala kao 'čovjeka svojih snova'. U medijima se često šuškalo o tome kako bi se par mogao rastati. Prema holivudskim pričama, prvi problemi pojavili su se već na početku njihovog braka jer se Danny nikako nije mogao pomiriti s time da ima slavnu suprugu te da će zbog toga uvijek biti u sjeni. Izvori bliski bračnom paru često su naglašavali da je Julia previše ljubomorna, a suprug joj se zato obavezno mora javljati nekoliko puta dnevno.

'Moj Danny je za mene prava ljubav'

Glasine o nesuglasicama Julia i Danny oduvijek su demantirali, a ostali su zajedno sve do danas. U braku su dobili troje djece, starije blizance Hazel i Phinnaeusa (14) te mlađeg sina Henryja (11) s kojima se također rijetko pojavljuju u javnosti.