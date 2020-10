Monika i Jovana stalno 'u ratu' zbog 'napucane' starlete Sanje

Nakon burnog prekida, kojem je navodno kumovala Luna Djogani, Jovana i Sanja prekidaju svaki kontakt. Starleta se ponovno “bacila” na muškarce, a Jovana ulazi u “Zadrugu 4”, u kojoj upoznaje fatalnu Hrvaticu

<p>Ljubavni trokuti, kvadrati, pa čak i šesterokuti najnormalnija su pojava u kontroverznom realityju “Zadruga”. Partneri se mijenjaju kao na traci, a ni natjecatelji međusobno ne mogu pohvatati tko tu koga...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>No u ovoj priči nešto je drugačije s obzirom na to da se radi o prvom gay trokutu javno prikazanom. Barem ako pričamo o području Balkana. No vratimo se nakratko u 2016. i početak prve sezone gore navedenog showa. <strong>Jovana Tomić,</strong> poznatija kao Matora, u show je ušla kao biseksualka koja je poznata i kao žena koja je “skinula” neke od najpoželjnijih starleta sa srpske estrade. U realityju upoznaje <strong>Sanju Stanković </strong>(28), djevojku za koju su srpski mediji pisali kako se njezine fotografije nalaze u katalogu <strong>Mihaila Maksimovića,</strong> navodno, najvećeg svodnika na području bivše regije.</p><p>- Sanja je privođena zbog prostitucije. Znam imena i tek ću govoriti. Vjerujem tim ljudima. Sanja, jesi li privođena zbog prostitucije? Pljujte, polijevajte koliko hoćete, prostitutka si. Pozdravio te Mihailo, to je istina. Mali je Beograd - vikala je<strong> Stanija Dobrojević </strong>tijekom emisije.</p><p>No priča o prostituciji sad je manje bitna. Sanja i Matora započinju ljubavnu vezu, a unatoč brojnim preprekama, djevojke su ljubovale nešto više od dvije godine. Nakon burnog prekida, kojem je navodno kumovala Luna Djogani, Jovana i Sanja prekidaju svaki kontakt. Starleta se ponovno “bacila” na muškarce, a Jovana ulazi u “Zadrugu 4”, u kojoj upoznaje fatalnu Hrvaticu <strong>Moniku Horvat</strong> (28). Nakon samo nekoliko dana stomatologinja je izjavila kako voli Jovanu, a bez obzira na to što nije imala podršku obitelji, Monika je maštala o vjenčanju iako prije nje nije imala iskustva u gay vezama.</p><p>Sve je to bilo previše naglo i brzo za Jovanu koja, sudeći po Monikinim izjavama, još nije preboljela atraktivnu starletu Sanju pa su svađe postale sve češće, a prekid je bio neizbježan. Hrvatica je danima plakala, sve dok na vrata luksuzne kuće nije ušla Sanja Stanković. Iako su brojni gledatelji očekivali žestoki fight između atraktivnih plavuša, Monika i Sanja su se udružile protiv Jovane, a iskrice su frcale sa svih strana. Stomatologinja je priznala kako joj se sviđa Sanja, s kojom želi dijeliti krevet u kojem je do jučer Jovana spavala.</p><p>- Vidim da smo jako slične. Meni je Matora rekla kako sam Ivina kopija i raspala klošarka. To me baš razočaralo. Bojala sam se tvog ulaska, ali sad se baš ugodno osjećam u tvom društvu. Htjela bih te bolje upoznati - pričala je Hrvatica Sanji, koja izgleda da nije ostala imuna na lijepe riječi.</p><p>- Odmah sam komentirala kako si ti meni najzgodnija i najljepša zadrugarka - dodala joj je Stanković. Bilo kako bilo, izgleda da će gledatelji uskoro uživati u još jednoj gay akciji u kojoj ponovno glavnu ulogu ima Hrvatica. (tm)</p>