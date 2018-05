'Dizao mi je suknju': Morgan Freeman je zlostavljao 8 žena?

Nakon skandala s producentom Harveyjem Weinsteinom (66), glumcima Billom Cosbyjem (80) i Kevinom Spaceyjem (58), sada je i Morgan Freeman (80) optužen za seksualno zlostavljanje. Osam žena tvrdi da ih je oskarovac zlostavljao, piše CNN.

- Pokušavao mi je podići suknju i pitao me nosim li gaćice - ispričala je asistentica producenta koja kaže da je vjerovala da je dobila posao iz snova na filmu 'U velikom stilu' 2015. No ubrzo se sve pretvorilo u mjesece stalnog seksualnog zlostavljanja. Tvrdi kako je Freeman svakodnevno komentirao njezinu odjeću i izgled, a često joj je i dirao donji dio leđa.

Dodala je kako ga je frustriralo kada joj nije uspio podići suknju te mu je ubrzo njegov kolega Alan Arkin prigovorio da prestane s time. Ističe kako je glumca to naljutilo i nije znao što mu odgovoriti. No ona nije jedina koja se suočavala s Freemanovim zlostavljanjem. To se dogodilo i ženi koja je bila članica produkcije na filmu 'Now You See Me' 2012.

- Komentirao je mnogo puta moje i tijelo drugih kolegica. Znale smo ako je on na setu da ne smijemo nositi top niti imalo pokazivati svoje grudi. Također pazile smo da ne nosimo usku odjeću - istaknula je producentica. Šesnaest žena je razgovaralo s CCN-om, a njih osam je reklo kako su bile žrtve glumčevog seksualnog zlostavljanja dok su ostale vidjele takvo ponašanje.

Radile su u filmskoj kompaniji Revelation Entertainment čiji su vlasnici Freeman i američka producentica Lori McCreary koja je, kako tvrde žrtve, znala što glumac radi. Kažu kako je oskarovac jednom ponizio i McCreary u javnosti, ali je i ona sama diskriminirala žene pri zapošljavanju u organizaciji Američka producentska udruga u kojoj je supredsjednica.

Četiri glumčeve žrtve koje su radile na filmskom setu s Freemanom u zadnjih 10 godina ispričale su kako im je bio jako neugodnog zbog glumčevog ponašanja. Dvije žene, uključujući asistenticu producenta, koje su radile na komediji 'U velikom stilu', ističu kako ih je oskarovac dirao, a ostale su rekle kako je stalno komentirao njihovo oblačenje i tijela.

Nijedna od njih nije prijavila Freemanovo ponašanje jer, kako tvrde, bojale su se za svoj posao. Borile su se protiv toga 'na svoj način' i promijenile način oblačenja kada je on bio u blizini. CNN je kontaktirao brojne ljude iz filmske industrije koji su surađivali s Freemanom i dio njih hvali njegovo ponašanje te kažu kako nikada nije učinio nešto neprimjereno i neprofesionalno.

No neki su kada ih je CNN upitao za neprimjerene stvari na setu ne imenujući glumca, odmah znali za koga novinari ciljaju. Ti su ljudi postali izvori za daljnju istragu, a dio njih nije htio sudjelovati u cijeloj priči. Ističu kako je ovaj slučaj još jednom dokazao kako u zabavnoj industriji postoji stalni problem. Naime, sve što je Freeman činio nije se događalo u privatnosti nego javno i oko njega su bili ostali suradnici, a neke stvari je snimila i kamera.

CNN je kontaktirao Freemanovog glasnogovornika koji im je rekao da pošalju mail s detaljima optužbi protiv glumca, no nije odgovorio nakon toga. Javili su se i njegovoj suradnici McCreary i objasnili o čemu se radi, ali njezin glasnogovnornik nije odgovorio na upite. CNN-ova reporterska Chloe Melas, koja je jedna od autora članka o glumčevom zlostavljanju, tvrdi kako je također iskusila njegovo neprimjereno ponašanje prije oko godinu dana.

Melas ga je intervjuirala u vezi filma 'U velikom stilu' i tada je bila šest mjeseci trudna te se nalazila s Freemanom u sobi punoj ljudi. Među njima su bili i njegovi kolege Arkin i Michael Caine. Kaže kako se Freeman rukovao s njom i nije ju puštao, a gledajući u njezin trbuh je rekao: 'Volio bih da sam ja bio ondje'. Ta je scena snimljena kamerom te je osim toga glumac komentirao kako je novinarka zrela.