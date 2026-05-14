Na današnji dan umro je Frank Sinatra: Iza 'The Voicea' ostali su skandali, ljubavnice i hitovi

Na današnji dan prije 28 godina umro je legendarni Frank Sinatra. Preminuo je tijekom noći 14. svibnja 1998. godine, u 82. godini života, nakon dugotrajnih zdravstvenih problema. Posljednjih godina života borio se sa srčanim tegobama, problemima s disanjem i upalama pluća, a nakon srčanog udara koji je doživio 1997. više se nije pojavljivao u javnosti.

Njegov odlazak je označio kraj jedne velike ere američke zabavne industrije, no Sinatra je ostao simbol elegancije i glazbenog stila kakav se rijetko pojavljuje. Njegove pjesme i danas su neizostavan dio svjetske glazbene povijesti, a nadimak "The Voice" ostao je trajno vezan uz njegovo ime.

Frank Sinatra rođen je 12. prosinca 1915. godine u saveznoj državi New Jersey. Ljubav prema glazbi pokazao je još kao dječak, posebno prema jazzu, a veliki uzor bio mu je Bing Crosby. Upravo nakon što je pogledao jedan njegov koncert odlučio je da će se posvetiti glazbi.

Iako je upisao srednju školu kako bi udovoljio majci, odustao je nakon manje od godinu dana. Radio je različite poslove, od dostave novina do sitnih fizičkih poslova, dok je navečer nastupao po lokalnim klubovima. Za 15. rođendan dobio je ukulele i počeo svirati, premda je kasnije priznao kako nikada nije naučio čitati note te je svirao i pjevao isključivo po sluhu.

Veliku ulogu u njegovim počecima imala je majka koja ga je povezala s grupom Hoboken Four. Sinatra je kao tinejdžer počeo nastupati s njima, a nakon pobjede na jednom talent natjecanju bend je osvojio turneju po radijskim postajama. Upravo tada njegov talent dolazi do šire publike, a ubrzo ga je primijetio i Tommy Dorsey koji mu je ponudio mjesto u svom orkestru.

Sinatra, Frank - Singer, actor, USA - Scene from the movie 'Pal Joey'' Directed by: George Sidney USA 1957 Produced by: Columbia Pictures Corporation | Foto: Ullstein Bild/Ullstein Bild/PIXSELL

Nakon dvije godine Sinatra je krenuo u samostalnu karijeru i tijekom 40-ih godina je postao nacionalna senzacija. Između 1943. i 1946. nizao je hitove, a njegov baršunasti glas izazivao je pravu histeriju među obožavateljicama diljem SAD-a. Upravo tada dobio je nadimak "The Voice".

Paralelno s glazbom gradio je i filmsku karijeru. Na filmu je debitirao tijekom Drugog svjetskog rata, a veliki uspjeh ostvario je 1953. godine kada je osvojio Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu "From Here to Eternity". U jednom trenutku razmišljao je hoće li se potpuno posvetiti filmu ili glazbi, no na kraju je uspješno balansirao obje karijere.

Tijekom godina mijenjao je glazbeni stil, ali nikada nije izgubio prepoznatljivu emociju i interpretaciju. Prve albume snimao je za Columbia Records i Capitol Records, a potom je 1960. pokrenuo vlastitu diskografsku kuću Reprise Records. Pet godina kasnije dobio je Grammy za životno djelo, a njegov status glazbene ikone više nije bio upitan.

Iako se sredinom 60-ih činilo da njegova popularnost slabi, veliki povratak ostvario je pjesmom "Strangers in the Night". Uslijedio je duet "Something Stupid" koji je snimio s kćeri Nancy Sinatrom, poznatoj po hitu "These Boots Are Made for Walkin'". Nedugo zatim objavio je i legendarnu "My Way", jednu od najpoznatijih pjesama svoje karijere.

Foto: MPTVimages.com / BNPS / Profimedia

Sinatra je bio poznat i po bliskim odnosima s američkim predsjednicima. Podržavao je Franklina D. Roosevelta tijekom kampanje 1944. godine, bio blizak s Johnom F. Kennedyjem, a kasnije je podržao i Richarda Nixona te Ronalda Reagana.

Jednako buran bio je i njegov privatni život. Sinatra je slovio za velikog zavodnika, a američki tabloidi desetljećima su pratili njegove ljubavne afere. Prvi brak sklopio je s Nancy Sinatrom Sr. s kojom je dobio troje djece, Nancy, Franka Jr.-a i Tinu. Unatoč obiteljskom životu, često se pisalo o njegovim aferama s glumicama kao što su Lana Turner, Marilyn Maxwell i Joi Lansing.

Nakon razvoda 1951. godine oženio je slavnu glumicu Avu Gardner. Njihov brak bio je jedan od najpraćenijih u Hollywoodu. Mediji su svakodnevno izvještavali o njihovim svađama i turbulentnom odnosu, a iako su se formalno razveli nekoliko godina kasnije, ostali su bliski prijatelji do kraja života.

Među ženama s kojima ga se povezivalo bile su i Marilyn Monroe, Pat Sheehan, Lauren Bacall i mnoge druge.

Treći brak sklopio je s Mijom Farrow 1966. godine. Iako su zajedno ostali kratko, ostali su u dobrim odnosima i nakon razvoda. Godinama kasnije Farrow je izjavila da postoji mogućnost da je Sinatra otac njezina sina Ronana Farrowa, no njegova kći Nancy odbacila je te tvrdnje.

Posljednju ljubav pronašao je uz Barbaru Marx Sinatru. Vjenčali su se 1976. godine i ostali zajedno sve do njegove smrti.

Frank Sinatra iza sebe je ostavio golemo glazbeno i filmsko nasljeđe, ali i sliku života ispunjenog slavom, luksuzom, porocima i neospornim talentom. Više od dva desetljeća nakon smrti i dalje ga se smatra jednim od najvećih izvođača 20. stoljeća.