KONCERT NAKON 4 GODINE

Na pauzi bili zbog vojne službe, sad se vratili! BTS je izdao novi album, svi čekaju veliki nastup

Na pauzi bili zbog vojne službe, sad se vratili! BTS je izdao novi album, svi čekaju veliki nastup
Foto: Soo-hyeon Kim

Zbog obvezne vojne službe, koju u njihovoj domovini mora odslužiti svaki muški državljanin, članovi su morali uzeti višegodišnju pauzu. Pjevač Jin je počeo svoju 2022., a slijedili su ga i ostali članovi kasnije

Netom prije vjerojatno najvećeg glazbenog povratka posljednjih godina, središte južnokorejske prijestolnice pretvara se u golemu pozornicu na otvorenom. U Seulu će popularni bend BTS u subotu održati svoj prvi koncert nakon gotovo četiri godine pauze, a očekuje se dolazak više od pola milijuna obožavatelja.

Kako bi se na dugo očekivanom povratku izbjegli masovni stampedi, promet u centru grada bit će većinom obustavljen, postaje podzemne željeznice zatvorene, a mobilizirano je i nekoliko tisuća policijskih službenika. BTS je, bez sumnje, bend superlativa. Sedam članova grupe južnokorejskoj pop glazbi je od svojeg debija 2013. godine definitivno osiguralo globalni proboj.

Povratak nakon obvezne vojne službe

Međutim, na vrhuncu slave, oko benda je nastupilo zatišje. Zbog obvezne vojne službe, koju u njihovoj domovini mora odslužiti svaki muški državljanin, članovi su morali uzeti višegodišnju pauzu. U prosincu 2022. godine pjevač Jin započeo je svoju vojnu službu, a kasnije su ga slijedili i ostali članovi benda. Svi su svoje obveze završili do lipnja 2025. godine. Jedan od njih, reper Suga, služio je u socijalnoj ustanovi umjesto u vojsci, što je u Južnoj Koreji dopušteno u iznimnim slučajevima.

Ovaj bend je toliko popularan u Meksiku da je predsjednica molila za još njihovih nastupa

Zbog povijesne podjele Korejskog poluotoka na Sjevernu i Južnu Koreju, koje nakon završetka Korejskog rata (1950. - 1953.) nikada nisu potpisale mirovni sporazum, vojna se služba u ovoj istočnoazijskoj državi shvaća iznimno ozbiljno. Zvijezde koje su pokušale izbjeći svoju građansku dužnost, primjerice podnošenjem zahtjeva za drugo državljanstvo, suočavaju se s oštrim osudama javnosti.

Novi album 'Arirang' i svjetska turneja

Većina bendova koji su bili prisiljeni na pauzu zbog vojne službe nikada nije uspjela vratiti prijašnju popularnost. Ipak, čini se da će BTS biti iznimka koja potvrđuje pravilo. Čekanje na povratak Bangtan Sonyeondan, kako glasi izvorno ime grupe (na hrvatskom "neprobojni izviđači"), stvorilo je ogroman interes diljem svijeta.

Crtić koji je zaludio svijet: K-pop Demon Hunters je najgledaniji animirani film na Netflixu

U petak je BTS objavio svoj novi album "Arirang" s 14 pjesama. Naziv albuma posveta je istoimenoj tradicionalnoj korejskoj narodnoj pjesmi koja simbolizira otpornost i nacionalni identitet. Dan kasnije slijedi povratnički koncert u Seulu, koji će se održati na povijesnom trgu Gwanghwamun i prenosit će se uživo diljem svijeta putem Netflixa.

Nekoliko dana kasnije, točnije 27. ožujka, slijedi i izlazak Netflixovog dokumentarca "BTS: THE RETURN", koji prati ponovno okupljanje grupe i kreativni proces stvaranja novog albuma.

Seok i Hyuk: Mogu li izbjeglice iz Sjeverne Koreje postati nove svjetske zvijezde K-pop scene?

Već u travnju BTS kreće na veliku svjetsku turneju od 82 datuma, a njihovi su uspjesi već zabilježeni s više od dvadeset unosa u Guinnessovoj knjizi rekorda, uključujući i onaj za njihov hit "Dynamite" iz 2020. godine, koji je u samo 24 sata prikupio više od sto milijuna pregleda na YouTubeu.

