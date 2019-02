'Na probu haljine došla sam u tri ujutro, dizajneri su zaspali'

Četiri puta sam bila na Dori, dva puta na Eurosongu. Prvi put s Magazinom i pjesmom ‘Nostalgija’ osvojila sam šesto mjesto. I onda kad misliš da ne može bolje, dogodila mi se pjesma ‘Neka mi ne svane’, govori nam Danijela Martinović (47).

Pjevačica se s osmijehom prisjeća dana kad je 1998. nastupala u Velikoj Britaniji s “Neka mi ne svane” te u završnici dijelila četvrto i peto mjesto.

- Ta pjesma mi je okrenula život – priznaje Danijela kojoj je posebna čast bila i što joj je dugogodišnji partner Petar Grašo (42) napisao takvu uspješnicu.

Osim plasmana, može se pohvaliti i time da su obožavatelji Eurosonga pjesmu proglasili jednom od deset pjesama svih vremena natjecanja.Danijeli je nastup 1995. s pjesmom “Nostalgija”, koju je izvela s opernom pjevačicom Lidijom Horvat Dunjko, bio manje stresniji nego onaj tri godine poslije.

- Iako sam tad imala 24 godine, nisam bila sama, nego sam bila dio ekipe. I to je bilo drugačije jer su odgovornost i zasluge podijeljeni – kaže. No 1998., kad je sama nastupala, kako kaže, bila je pod stresom.

- Glavom su mi išle svakakve misli poput: ‘Ako ja sad nagazim na ovaj plašt, padnem na glavu i izbijem jedinicu, kako ću onda pjevati’. No u tom trenutku pogledala sam na lijevu stranu, gdje je stajalo 20 mojih prijatelja koji su me došli bodriti iz Splita. Vikali su, slali mi poljupce i moja je trema nestala – otkriva Danijela.

Smatra i kako je haljina koju je nosila na tom nastupu bila dobro zapamćena. Dugi plavi, svileni ogrtač s kapuljačom, a onda ga je u jednom trenu raskopčala i ispod pokazala dugu bijelu haljinu na koju su svi ispred malih ekrana ostali bez riječi, a publika u studiju ju je nagradila ovacijama.

- Definitivno je potvrđeno da su haljina s kojom sam nastupila i skidanje tog plašta zaista bili revolucija. Neskromno to mogu reći jer je iza te zamisli stajala cijela ekipa koja je radila na svakom detalju - kaže pjevačica i dodaje:

- Na zadnju probu haljine došla sam u tri ujutro dan pred Eurosong, zbog koncerta koji sam imala. Vozila sam sumanuto, a dizajneri su me čekali i spavali na stolu u radionici. Tad me oblačio Salon mode Banovec. Sad, kad gledam unatrag, shvaćam da je svaka sitnica koja se dogodila bila kao da ju je netko pripremao. Ali kad znate u srcu da je unaprijed sve kako treba, sve se dogodi onako kako treba biti - rekla je Martinović.

Priznala je da puno ne prati Eurosong, no prije dvije godine bila je u šoku zbog pobjednika.

- Portugalac Salvador Sobral me je potpuno osvojio čistom emocijom, a ja sam uvijek pristaša takvih – izjavila je i dodala kako je sretna što se Dora vratila.

- Volim nekako da, osim stručnih ljudi, i publika ima pravo glasa. Na primjer, moja mama koja me nazove kad ima neku kritiku na pjesmu pa mi kaže: ‘Ovaj tekst ti baš i ne valja’. Zašto ne bi ona mogla odlučivati o pjesmi koju šaljemo na Euroviziju? - pita se. Osim uspješnica njezine karijere, Danijela je otkrila da je za nju Valentinovo 364 dana u godini.

- A onda taj 14. veljače treba preskočiti. Nikad nisam bila pobornica toga da me se trpa u kolektivno ludilo jer živim nešto sasvim drugo – kaže, a otkrila je i što je za nju ljubav.

- Život je kad te netko gleda uplakanu, kad se netko ne umori od gledanja tebe uplakane i nezadovoljne. Ljubav je nešto potpuno drugačije – smatra Danijela.

Da joj u ljubavi cvjetaju ruže dokazuje činjenica da je 21 godinu u vezi s Grašom. Ipak, otkriva kako par recept za uspješnu vezu nema.

- Da ga imam već bih bila multimilijunaš – govori kroz smijeh. Smatra da treba pustiti životu da odigra glavnu riječ, a Danijela se, kako objašnjava, u toj ulozi trudi biti maestralna. Iako oboje imaju obaveza, veza im funkcionira unatoč razdvojenosti.

- Ne dopuštam da nam veza upadne u klišej i postane navika. Ako se ne vidimo dugo, onda se ja sređujem za njega i zapravo mi je stalo do toga - govori pjevačica i poručuje:

- Nemojte nikad prestati razmišljati o tome da budete top samoj sebi jer će te onda biti i svojemu muškarcu. Smatra kako muškarac ženi nikad ne smije reći: ‘Koliko imaš kila?’, ‘Zašto nisi našminkana?’ i ‘Koliko imaš godina?’, dok, kako objašnjava, žene muškarcu smiju reći baš sve. Pjevačica se rado prisjetila i prvog zaljubljivanja.

- Imala sam 14 godina. Tad je bio popularan Bajaga i pjesma ‘Zažmuri’. Spavala sam kod prijateljice i preko puta zgrade živio je dečko koji je izgledao kao Bajaga, a još su ga tako i zvali. I ja ga ‘ufaćkam’ i poljubim se s njim – govori Danijela.

Osim ljubavi, ide je i na poslovnom planu. Karijeru je započela osamdesetih, a do danas si je ostvarila mnoge poslovne ideje i želje.

- Moja karijera zapravo je nus proizvod moje velike ljubavi za pjevanjem. Nikad nisam pjevala zato da bi postala popularna, postala sam popularna zato što sam jako voljela pjevat - priznaje te dodaje:

- Događalo se to da sam u Splitu sa 14-15 godina kad bi me bend zvao da dođem do Prokurativa i za zapjevam nešto, ja bi došla i uzela bi mikrofon, a u roku od par minuta oko nas bi se stvorilo oko petstotinjak ljudi. Dakle neke stvari se ne mogu izbjeći to je jednostavno tako treba biti - objašnjava Martinović.

Dodala je da sve ostalo što se desilo u njezinoj karijeri da je to sve bio njezin, kako kaže, zaigrani duh jer ima puno sfera interesa i bilo joj je glupo ne ostvariti se u tom smislu.

Posljednjih godina Danijelu se puno povezuje s duhovnošću, no ona nam je objasnila što joj se točno dogodilo.

- Nikad nisam željela biti nikakav 'life coach', nikad nisam željela na takav način pristupati ljudima moja iskrena namjera je počela s pisanjem "Šalabahtera života" gdje sam pisala o svojim uvidima u život, nekakve svoje ljubavi koje sam prošla, a duhovnost je moja paralelna ljubav već 13 punih godina - izjavila je pjevačica.

Kako nam je priznala, slušala je razne predavače i, kako kaže ,od njih je puno naučila, a želja joj je kroz vlastito iskustvo pomoći i drugima.

- Moj život je postao nešto potpuno drugo nešto dublje nešto vrijedno mene same pred sobom da je to moja želja podučit druge da se može ući u strah, ali da ga se može i riješiti, da se može proći kroz tugu i biti bolji čovjek, da se može biti najbolja verzija sebe te da ne treba čekati odobravanja gomile da bi znali da ste na ispravnom putu - rekla je Splićanka kojoj želja ne nedostaje.

- Imam ih puno i uvijek mi se ostvare Sad sam nedavno skočila iz aviona s padobrana i stvarno je bilo iskustvo koje ovaj koje bi vam svakako poželjela to je bio jedan od mojih najvećih strahova. Sljedeći izazov bi mi bio recimo zaroniti na 50 metara ispod površine mora, ali to je samo jedna u moru mojih želja - kaže kroz smijeh.

Danijela trenutačno radi na slikovnici “Mala dama”, uskoro objavljuje i knjigu “Šalabahter života 2”, priprema turneju sa “Zakladom Hrvatska za djecu” u osam gradova, a završni koncert planira u listopadu. Dio prihoda ide obiteljima slabijeg imovinskog statusa u svakom od gradova u kojem će imati koncert. Izdala je i pjesmu “Kao prekjučer”.

- Ova pjesma ima poruku koju bi trebalo uvesti kao predmet u školi , a to je "Uzmi sve što ti život da" - kaže pjevačica, te poručuje:

- Budite istiniti i budite sebi vjerni jer sve ostalo je promašen život - zaključuje Danijela.

