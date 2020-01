Na seriji dobila 21 milijun kn, a sada odlazi sa 300 milijuna kn

Princ Harry (35) i Meghan Markle (38) su, u najmanju ruku, šokirali svijet objavom da se povlače s kraljevskih dužnosti. Meghan je ranije bila glumica te je dobro zarađivala prije nego je postala član kraljevske obitelji.

Njezina glavna glumačka uloga je ona u seriji 'Suits'. Kako donose strani mediji, navodno je po sezoni zarađivala 450 tisuća dolara, a snimila je sveukupno njih sedam. To bi značilo da je po sezoni zaradila oko tri milijuna kuna, odnosno 21 milijun sveukupno.

Osim toga, Meghan je prošla audicije i za još neke holivudske projekte te ostvarila nekoliko filmskih uloga. U filmu 'Remember Me' odglumila je sporednu ulogu konobarice na kojoj je zaradila 187.000 dolara, što je oko milijun i 250 tisuća kuna.

Zatim se pojavila u filmu 'The Candidate', za što je dobila oko milijun i 150 tisuća kuna. Također, za ulogu u filmu 'The Boys and Girls Guide to Getting Down' dobila je još milijun kuna.

U svijetu Hollywooda mnoge nagrade su i novčanih vrijednosti, a stranica Knownetworth.com izvještava kako je Meghan tako zaradila još 80 tisuća dolara godišnje, odnosno nešto više od pola milijuna kuna.

Stranica celebritynetworth.com ističe kako bogatstvo Meghan Markle trenutačno iznosi pet milijuna dolara, to jest oko 33 milijuna kuna.

Ipak, kada se to sve zbroji, radi se o 'sići' naspram bogatstva princa Harryja koje se procjenjuje na 40 milijuna dolara, što je oko 270 milijuna kuna. Njih dvoje će tako kraljevsku obitelj napustiti s oko 300 milijuna kuna na računu.

