Na snimanju 'Ljubav je na selu' voditeljici pukla guma na autu: Zapela na brdu, a nigdje nikoga

U novoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu', voditeljica Anita Martinović (39) predstavila je deset farmera koji će u 16. sezoni pokušati naći srodnu dušu.

Nedavno je otkrila zanimljivosti sa snimanja, ali i neke događaje iz prošlih sezona. Ispričala je kako se najbolje zabavila kod farmera Ive iz Smokovljana kraj Stona koji je sudjelovao u 14. sezoni.

- Osim što stvarno ima smisla za humor, dočekao nas je s gozbom i cijelo njegovo selo je bilo aktivirano i angažirano oko našeg dolaska. Imali smo i mogućnost da ostanemo prenoćiti pa smo se mogli i malo ostati zabavljati kod njega na imanju - rekla je Anita.

- Iako moram priznati svi me stvarno jako lijepo dočekaju, pripreme nareske i gozbu kako to inače na selu biva. ali to mi je nekako ostalo u sjećanju gdje i snimateljska ekipa i farmer i moje cure i ja, svi smo ostali do kasno u noć malo zafeštati s našim farmerom. - ispričala je za RTL.hr.

Voditeljica je otkrila da je u kontaktu s pojedinim bivšim farmerima.

- Tu i tamo se čujem s nekim bivšim farmerima, možda malo više s ovim mlađim koji žive neki ludi život i izlaze van. Ponekad mi se jave i neki stariji, pozovu me na krštenje djece, vjenčanja, neka obiteljska druženja tako da s nekima još uvijek imam kontakt - objasnila je.

Prisjetila se i anegdote na snimanju kada im je dva puta kraj Splita pukla guma na autu.

- I to se dogodilo penjući se uz brdo. Bilo je ljeto, bilo je podne, žega upekla, nema nigdje nikakvog drveta, poskoka, hvala Bogu, koliko hoćeš. Ja u haljinici i sandalicama, jedino što sam imala sa sobom su mobitel i mini ventilator koji me je spasio dok nije došao kombi po mene - prisjetila se.

- Bilo je izazovno. U tom trenutku baš i nije bilo tako smiješno, ali evo, hvala Bogu, par godina nakon, prisjećamo se toga kao jedne smiješne anegdote, kako smo zapeli na brdu, mislim da se zove Kozjak - dodala je Anita.