Na studiju prava nije znao zašto želi biti odvjetnik, pa je umjesto toga postao holivudska zvijezda

Steven Carell rođen je 16. kolovoza 1962. godine u američkom Concordu. Carell se školovao u privatnoj školi za dječake The Fenn School u rodnom gradu, a potom je pohađao Middlesex School. Nakon srednje škole otišao je u Ohio, gdje je upisao Sveučilište Denison. U to vrijeme nije planirao postati glumac. Isprva ga je zanimala pravna karijera pa je pohađao kolegije koji su ga trebali pripremiti za studij prava.

- Još dok sam se prijavljivao za studij prava bilo mi je jasno da nešto ne štima. Na pitanje zašto želim biti odvjetnik nisam znao odgovor. Zaista nisam znao odgovor - rekao je kasnije u jednom intervjuu. Ipak, već je tijekom studentskih dana pokazivao sklonost prema komediji i glumi. Slobodno vrijeme posvećivao je skečevima te se pridružio studentskoj improvizacijskoj skupini Burpee's Seedy Theatrical Company. Razgovarao je s roditeljima, koji su ga pitali što uistinu voli raditi i u čemu je oduvijek uživao. Odgovor je bila gluma. Upravo su ga roditelji ohrabrili da se okuša u onome što ga doista ispunjava.

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Nakon što je 1984. diplomirao na Denisonu, uspjeh nije došao preko noći. Carell je neko vrijeme obavljao različite poslove pokušavajući istodobno izgraditi glumačku karijeru. Njegov ga je put na kraju odveo u Chicago, jedno od najvažnijih američkih središta improvizacijske komedije. Do 1991. godine stekao je dovoljno iskustva da postane član poznate komičarske družine Second City. Ondje nije samo nastupao nego je poslije i podučavao nove generacije komičara. Razdoblje provedeno u Second Cityju pokazalo se ključnim za njegov profesionalni razvoj, ali i za privatni život.

Početkom devedesetih počeo je dobivati manje filmske i televizijske uloge. Pojavio se, među ostalim, u filmu "Curly Sue" redatelja Johna Hughesa iz 1991. godine. S vremenom je privlačio sve više pozornosti, a dodatno iskustvo stekao je kao scenarist i izvođač u emisiji "The Dana Carvey Show". Godine 1999. Carell se preselio u New York te se, zajedno s još jednim bivšim članom Second Cityja, Stephenom Colbertom, priključio emisiji "The Daily Show with Jon Stewart". Upravo je ondje široj američkoj publici postao prepoznatljiv zahvaljujući osebujnom stilu humora. Kao dopisnik emisije tijekom sljedećih je pet godina snimio niz zapaženih priloga i intervjua. Razgovarao je s poznatim političarima, uključujući senatora i predsjedničkog kandidata Johna McCaina, ali i s brojnim manje poznatim i ekscentričnim sugovornicima.

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Velika prekretnica dogodila se 2005. godine, kada je Carell dobio glavnu ulogu u NBC-jevoj humorističnoj seriji "The Office", američkoj adaptaciji istoimene britanske serije. Utjelovio je Michaela Scotta, regionalnog menadžera tvrtke za prodaju papira u Scrantonu u Pennsylvaniji. Carell je upravo zahvaljujući sposobnosti spajanja neugodnog humora s trenucima iskrene ljudskosti od tog lika napravio jednu od najprepoznatljivijih televizijskih figura svoga vremena. "The Office" je postupno prerastao u jednu od najuspješnijih američkih humorističnih serija, a Carell je stekao međunarodnu popularnost. Međutim, dok mu je televizijska karijera bila u punom zamahu, sve se intenzivnije posvećivao filmu.

Carell se već 2003. pojavio uz Jima Carreyja u komediji "Bruce Almighty", a 2007. preuzeo je glavnu ulogu u nastavku "Evan Almighty". Publiku je nasmijavao i kao televizijski novinar Brick Tamland u filmu "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" iz 2004. godine, dok je godinu poslije nastupio u komediji "Bewitched". Posebno važna bila je 2005. godina, kada je stigao film "The 40-Year-Old Virgin". Carell nije bio samo glavni glumac nego je zajedno s redateljem Juddom Apatowom napisao scenarij. Film je postao veliki komercijalni hit, zaradivši više od 177 milijuna dolara diljem svijeta.

Već sljedeće godine pokazao je drugačiju stranu glumačkog talenta u filmu "Little Miss Sunshine". Slijedili su brojni popularni filmovi, među kojima su "Dan in Real Life", "Horton Hears a Who!", "Get Smart", "Date Night", "Despicable Me" i "Crazy, Stupid, Love". Posebno je uspješna postala animirana franšiza "Despicable Me", u kojoj je Carell posudio glas Gruu.

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Iako ga je publika prvenstveno poznavala kao komičara, Carell je postupno počeo birati sve zahtjevnije dramske uloge. Jednu od najvažnijih ostvario je 2014. godine u filmu "Foxcatcher", u kojem je utjelovio milijunaša Johna du Ponta. a izvedbu je dobio nominacije za Oscara, Zlatni globus i nagradu SAG. Nakon animiranog filma "Minions", Carell se 2015. pojavio u filmovima "Freeheld" i "The Big Short". Godine 2016. Carell i njegova supruga sudjelovali su u pokretanju policijske humoristične serije "Angie Tribeca", s Rashidom Jones u glavnoj ulozi. Sljedeće godine Carell je uz Emmu Stone nastupio u filmu "Battle of the Sexes", temeljenom na slavnom teniskom meču Billie Jean King i Bobbyja Riggsa iz 1973. godine. Oboje su za svoje izvedbe dobili nominacije za Zlatni globus.

Nakon godina tijekom kojih je kombinirao velike komercijalne komedije s ozbiljnim dramama, Carell se vratio značajnijim televizijskim projektima. U studenome 2019. pridružio se Jennifer Aniston i Reese Witherspoon u seriji "The Morning Show". U svibnju 2020. stigla je Netflixova humoristična serija "Space Force", u kojoj je Carell imao glavnu ulogu, ali je sudjelovao i u njezinu stvaranju. Projekt ga je ponovno približio televizijskoj komediji koja ga je svojedobno učinila svjetski poznatim.

Second City nije odredio samo Carellovu profesionalnu karijeru. Dok je ondje predavao, upoznao je Nancy Walls, glumicu i komičarku koja je pohađala njegov tečaj. Njihov se odnos razvio izvan učionice, a vjenčali su se 1995. godine. Dobili su dvoje djece, kćer Elisabeth, rođenu u svibnju 2001., i sina Johna, rođenog u lipnju 2004. godine.