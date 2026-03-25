Iako je danas jedna od omiljenih sitcoma, početak američke verzije serije 'The Office' bio je prepun sumnji. Mnogi su smatrali kako je to projekt koji treba izbjegavati. Srećom, Carell nije poslušao taj savjet
Steve Carell: Ovaj glumac me molio da ne odem na audiciju za Michela Scotta u 'The Officeu'
Steve Carell, zvijezda kultne serije 'The Office' nedavno je otkrio kako ga je bliski prijatelj i kolega Paul Rudd preklinjao da ne ide na audiciju za ulogu Michaela Scotta, koja mu je na kraju obilježila karijeru. Skepticizam prema američkoj verziji britanskog sitcoma bio je toliko raširen u Hollywoodu da se projekt smatrao unaprijed osuđenim na propast.
Serija je lansirala Carella u televizijske zvijezde nakon premijere 2005. godine, iste godine kada je postao i filmska zvijezda zahvaljujući glavnoj ulozi u komediji "Junfer u četrdesetoj", u kojoj je također glumio i Rudd. Međutim, kada se Hollywoodom proširila vijest da NBC razvija američki remake BBC-jeve komedije Rickyja Gervaisa, mnogi su smatrali da je to projekt koji treba izbjegavati pod svaku cijenu.
Carell je u ovih dana u podcastu "Good Hang", koji vodi njegova kolegica Amy Poehler, detaljno opisao taj trenutak.
- Sjećam se da me Rudd povukao sa strane i rekao: "Nemoj to raditi, čovječe. Nemoj ići na audiciju. Nema šanse da to uspije" - ispričao je Carell kroz smijeh. Amy Poehler potvrdila je da je u to vrijeme vladalo takvo mišljenje.
- Da, svi su govorili: "Nemojte to ni dirati" - prisjetila se Poehler, koja je tada već bila zvijezda showa "Saturday Night Live".
Činilo se da su Ruddove brige bile opravdane. Prema Carellovim riječima, pilot epizoda serije imala je najniže ocjene na testiranjima u povijesti televizijske kuće NBC. Publika je u početku aktivno mrzila seriju jer je previše podsjećala na britanski original, a lik Michaela Scotta bio je pretjerano neugodan.
Sam Carell je namjerno pogledao samo jednu minutu britanske verzije. Shvatio je da je Ricky Gervais toliko briljantan i specifičan da bi ga, da je nastavio gledati, podsvjesno počeo kopirati na audiciji, što je želio izbjeći.
Preokret se dogodio u drugoj sezoni, kada su producenti odlučili učiniti Michaela Scotta simpatičnijim i optimističnijim. Ta se promjena poklopila s Carellovim naglim porastom popularnosti nakon uspjeha filma "Junfer u četrdesetoj", što je na kraju pomoglo seriji da postane jedan od najomiljenijih američkih sitcoma svih vremena.
Poehler je priznala da je i sama bila skeptična kada je prvi put čula da se radi na projektu. Svoje je osjećaje podijelila s televizijskim piscem Michaelom Schurom, koji je kasnije postao jedan od scenarista i glumaca u seriji.
- Gledali smo britanski 'The Office' kao i svi ostali i obožavali ga. Sjećam se kad su najavili američku verziju. Svi su mislili: "Ovo je užasna ideja! Nitko ne može biti dobar kao Ricky Gervais" - rekla je Poehler.
No, njezino se mišljenje promijenilo kada je saznala tko je dobio glavnu ulogu.
- A onda smo čuli da si to ti. I pomislili smo: "Oh... tko god radi ovu seriju, želi da bude smiješna" - rekla je Carellu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+