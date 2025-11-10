Dejana je voditeljica Anita šokirala neugodnom viješću rekavši mu da djevojke nisu mogle doći na upoznavanje kada su trebale, no mladića to nije obeshrabrilo. Unatoč tome, razveselilo ga je posebno iznenađenje
Najmlađi farmer iz 'Ljubav je na selu': 'Glavna sam tema u selu!'
Dejan Nešić, najmlađi kandidat ove sezone emisije 'Ljubav je nas selu', otkrio je kako se osjećao nakon epizode u kojoj se trebao upoznati s djevojkama koje su mu pisale, no nisu mogle doći toga dana. Iako se nadao njihovom dolasku, nije bio jako razočaran, prenosi RTL.hr.
Ovaj 25-godišnji mladić priznao je kako mu ova situacija nije toliko teško pala: 'Osjećam se odlično, pratim sve epizode 'Ljubav je na selu'. 'Što se tiče nedolaska cura na brze dejtove, došao sam opušteno i nisam bio jako razočaran, ali iskreno - mislio sam da će sve doći', objasnio je farmer.
Iako kandidatkinje nisu mogle doći na brze spojeve, Dejan je unatoč tome mogao uživati u društvu jedne dame koja se ipak pojavila. Za Mateu je rekao da mu je odmah 'zapela za oko' te dodao kako se osjećao tijekom njihova prvog spoja: 'Matea je jako lijepa djevojka. Tijekom našeg prvog spoja nisam bio nervozan, bilo mi je jako drago što je ipak netko došao'.
Dejan, kojemu je sudjelovanje u popularnoj emisiji donijelo veliku popularnost, postao je zvijezda u svom selu. 'Svi moji prijatelji gledaju 'Ljubav je na selu' i moja obitelj. Svi u selu prate show, glavna sam tema u selu', priznao je mladi farmer.
Najmlađi kandidat ove, 18. sezone popularnog showa, dolazi iz mjesta 'Dalj'. Za sebe smatra da je vrlo romantičan, no i ljubomoran, a nedavno je za RTL.hr je otkrio i kako bi volio da se djevojka preseli kod njega. 'Kad bih s nekim kliknuo i kada bi se cura doselila kod mene, onda bih se potrudio ne raditi gluposti, ne bih se ni s kim drugim dopisivao', objasnio je Dejan.
