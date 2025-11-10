Najmlađi farmer iz 'Ljubav je na selu': 'Glavna sam tema u selu!'

Dejan Nešić, najmlađi kandidat ove sezone emisije 'Ljubav je nas selu', otkrio je kako se osjećao nakon epizode u kojoj se trebao upoznati s djevojkama koje su mu pisale, no nisu mogle doći toga dana. Iako se nadao njihovom dolasku, nije bio jako razočaran, prenosi RTL.hr.

Foto: RTL

Ovaj 25-godišnji mladić priznao je kako mu ova situacija nije toliko teško pala: 'Osjećam se odlično, pratim sve epizode 'Ljubav je na selu'. 'Što se tiče nedolaska cura na brze dejtove, došao sam opušteno i nisam bio jako razočaran, ali iskreno - mislio sam da će sve doći', objasnio je farmer.

Iako kandidatkinje nisu mogle doći na brze spojeve, Dejan je unatoč tome mogao uživati u društvu jedne dame koja se ipak pojavila. Za Mateu je rekao da mu je odmah 'zapela za oko' te dodao kako se osjećao tijekom njihova prvog spoja: 'Matea je jako lijepa djevojka. Tijekom našeg prvog spoja nisam bio nervozan, bilo mi je jako drago što je ipak netko došao'.

Foto: RTL

Dejan, kojemu je sudjelovanje u popularnoj emisiji donijelo veliku popularnost, postao je zvijezda u svom selu. 'Svi moji prijatelji gledaju 'Ljubav je na selu' i moja obitelj. Svi u selu prate show, glavna sam tema u selu', priznao je mladi farmer.

Najmlađi kandidat ove, 18. sezone popularnog showa, dolazi iz mjesta 'Dalj'. Za sebe smatra da je vrlo romantičan, no i ljubomoran, a nedavno je za RTL.hr je otkrio i kako bi volio da se djevojka preseli kod njega. 'Kad bih s nekim kliknuo i kada bi se cura doselila kod mene, onda bih se potrudio ne raditi gluposti, ne bih se ni s kim drugim dopisivao', objasnio je Dejan.

Foto: RTL