Srušilo se sve, stihovi su pjesme koja bi najbolje opisala dinastiju Todorić uslijed afere Agrokor.

Kulmerovim dvorima nekad je odzvanjala pjesma “Božanstvena ženo” Miroslava Ilića, koji je za 45 minuta pjevanja na rođendanu navodno dobio 10.000 eura, a lani se Ivica žalio kako je, dok je bio u Londonu, Iva morala iznajmljivati dvore kako bi preživjela.

Za razliku od njegove sestre Ive Todorić (45) i starijeg brata Ante Todorića (42), kojima je pukao brak uslijed afere Agrokor, najmlađem Gazdinu sinu procvalo je na ljubavnom planu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ivan Todorić (37) sa srpskom manekenkom Milicom Mihajlović (37) u vezi je od kraja 2008. godine, a kako doznajemo iz sudskih spisa, u tajnosti su se vjenčali u jeku afere Agrokor prije četiri godine. Da su se oženili, počelo se nagađati 2017. godine, kad je njegova odvjetnica rekla da mu je “supruga u visokom stupnju trudnoće, pa je moguće da će zbog toga otići iz Hrvatske, no odazvat će se svakom pozivu državnih organa”.

Baš u to vrijeme doznalo se kako se Ante Todorić razvodi od bivše Miss Hrvatske Martine Novosel, s kojom ima troje djece. Njegov brat Ivan okrunio je tad devetogodišnju vezu sa srpskom manekenkom prije nego što im se rodilo prvo dijete, sin. Milica je dječaka rodila 2017. godine u švicarskoj privatnoj poliklinici u koju se prijavila pod prezimenom Todorić, a krštenje su kasnije organizirali u Zagrebu. Par inače godinama živi u Zürichu. Prinovu u dinastiji Todorić tad je u švicarsku polikliniku došao pozdraviti i Igor Čimbur, kojem je novopečeni tata Ivan vjenčani kum. Sa sobom je donio ogromnog medvjedića, a pridružila im se i presretna tetka Iva, koja je tad još bila u braku s Hrvojem Balentom. No i njezin brak pukao je dvije godine poslije, kao i prethodno njezinu bratu Anti. Kad mu se rodio osmi unuk, djed Ivica bio je neizmjerno ponosan.

- Sreća koja se ne može opisati riječima, ali koja jednostavno traži da se podijeli sa svima. A danas je takav dan. Rodio se još jedan Todorić, mali Vid! Sve na ovom svijetu mogu mi oduzeti, mogu me ponižavati i progoniti, ali najveću vrijednost nikad nisu i neće moći - moju obitelj. I za nju se nikada neću prestati boriti - napisao je tad Gazda na svom blogu.

Drugo dijete, kćer, Milica i Ivan dobili su lani u rujnu. Da je postala tetka peti put, pohvalila se i Iva Todorić, koja je sretnu vijest odmah objavila na svojoj društvenoj mreži. To ljeto Milica i Ivan puno su boravili u Dubrovniku pa se bivšu manekenku moglo vidjeti kako šeće Stradunom sa svojim odabranikom u visokom stupnju trudnoće. Milica i Ivan danas žive obiteljskim životom u Zürichu, iako je i njihova veza bila turbulentna, kao i njegova prijašnja veza s pjevačicom Lanom Jurčević. Milica i Ivan prekidali su i mirili se dok nisu shvatili da su suđeni jedno drugom.

Par se upoznao krajem 2008. godine u New Yorku gdje je Milica nosila modnu reviju, a Ivan je bio na poslovnom putu. Bila je to, kako su oboje rekli, ljubav na prvi pogled. Nakon šest mjeseci veze Milica je upoznala Ivanove roditelje u Zagrebu na svadbi Ivana Valentića, kojem je Todorić bio kum. Nakratko su prekinuli nakon pet godina veze. Pomirili su se pola godine poslije na proslavi Miličina rođendana u Beču. Milica je postala prva Ivanova djevojka koju je doveo u Kulmerove dvore, gdje je živjela sve dok se nisu počele širiti glasine o mogućem uhićenju muških članova obitelji.

Za razliku od povučene šogorice Martine Novosel, bivša srpska manekenka voljela se pojavljivati u javnosti. Modne revije pratila je u društvu šogorice Ive Todorić. Milica se manekenstvom počela baviti kao 16-godišnjakinja, a srpski mediji pisali su da joj je direktor modne agencije Women, Dejan Marković, prišao u Budvi i ponudio posao modela. Na internetskoj stranici agencije Fox Model piše da je visoka 179 centimetara te da ima gotovo savršene mjere 87-58-89. Godinu dana nakon susreta s Markovićem otišla je u Milano, snimala reklame za strane brendove poput Levi’sa, postala zaštitno lice modne kuće Fratelli te bila lice s naslovnice srpskog Cosmopolitana. U Hrvatskoj gotovo i nije snimala kampanje, poznata je tek jedna koju je snimila za agenciju koja planira vjenčanja. Pozirala je i za časopis za muškarce Maxim.

- Upucavali su mi se svi koji imaju dovoljno testosterona i hodaju na dvije noge. Zanimljivo je da debeli vlasnici jahti obično ne ‘muvaju’ nego su ‘muvani’ i ‘smuvale’ su ih izgladnjele žene te su obično i zauzeti. I to traje dok one ne postanu deblje od njih. Sebe ipak svrstavam u drugu skupinu sretnica koje mogu uživati u slobodi izbora: zgodni barmen, požrtvovni tjelohranitelj, tajanstveni surfer - rekla je tad samouvjereno.

Milica je istaknula da je pametnija, zgodnija, poštenija i bolja prijateljica od drugih djevojaka te da se time izdvaja od ostalih manekenki, a napomenula je i kako je više boemski, a ne ukočeni tip te da obožava hipijevsku atmosferu španjolske Ibize.

- Pametnija sam, hrabrija, poštenija, bolja sam prijateljica, nisam zavidna, nisam razmažena, imam više stila, nisam dosadna i jako sam cool. Ovo nije oglas za udaju, samo sam iskrena - rekla je te 2009. godine tad 24-godišnja Milica Mihajlović. Za srpsku Gloriju ispričala je svojedobno da je vrlo samokritična i jako posvećena detaljima.

Prije nego što se smirio uz fatalnu manekenku, Ivan je slovio za plejboja. I on se lako naviknuo na luksuzne automobile, a preferirao je Porsche. Ljubio je najmlađi Todorić i pjevačicu Lanu Jurčević, mirili su se i prekidali, a 2007. godine na skijanju u Francuskoj shvatili su da nisu jedno za drugo pa su prekinuli zaruke i sedmogodišnju vezu čije je početke ljubavi Lana opisala nakon prekida.

- Ivan i ja upoznali smo se u srednjoj školi. Praktično smo zajedno odrastali. Mene su njegovi roditelji upoznali kao djevojčicu, baš kao što su i Ivana moji roditelji upoznali kao tinejdžera. U početku se sve to činilo kao mladenačka zanesenost, ali s vremenom naša je veza postala ozbiljna. No puno toga se promijenilo posljednjih nekoliko mjeseci. Možda smo predugo bili zajedno, možda smo se prerano upoznali, ali u svakom slučaju, došli smo do točke kad smo oboje osjetili potrebu preispitati naš odnos i otvoreno razgovarati o budućnosti. Zaključili smo da nismo još spremni ni za zajednički život, a kamoli za brak. Bilo nam je teško učiniti korak više u našoj vezi. A kad smo to shvatili, postalo je jasno da nema povratka na staro i da je najbolje da se razdvojimo na neko vrijeme te otkrijemo što doista želimo u životu - rekla je tad Lana Jurčević.

Sljedeće dvije godine nakon njihova prekida Ivan nije bio u ozbiljnoj vezi, ali ga se moglo vidjeti na brojnim društvenim događanjima, u društvu zgodnih djevojaka, no njegovo srce na kraju je osvojila je vrlo samouvjerena Beograđanka.