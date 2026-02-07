Obavijesti

Show

Komentari 0
SLAVI ROĐENDAN

'Najseksi zatvorenik' zaludio je žene diljem svijeta tek jednom fotkom, a evo gdje je danas

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
'Najseksi zatvorenik' zaludio je žene diljem svijeta tek jednom fotkom, a evo gdje je danas
8
Foto: Boesl

Jeremy Meeks proslavio se zbog policijske fotografije 2014. godine, a prozvali su ga "najseksi zatvorenikom" na svijetu. Danas slavi 42. rođendan.

Admiral

Nekima put do slave vodi preko glazbenih hitova ili sportskih uspjeha, a Jeremyju Meeksu bila je dovoljna – jedna policijska fotografija. Kada je 2014. godine njegov mugshot dospio u javnost, internet je gotovo trenutno reagirao. Plave oči, izražene crte lica i karizma učinile su ga viralnom senzacijom, a mediji su mu brzo nadjenuli nadimak „najzgodniji robijaš na svijetu“.

ZLOČESTI LJEPOTAN Njegova fotografija s uhićenja zaludjela je žene, a ovako sad izgleda najzgodniji robijaš
Njegova fotografija s uhićenja zaludjela je žene, a ovako sad izgleda najzgodniji robijaš

Iza tog iznenadnog interesa krila se, međutim, teška i slojevita životna priča. Meeks je odrastao u problematičnom okruženju koje ga je postupno odvelo u kriminal. Više od deset godina proveo je po zatvorima zbog krađa i krivotvorenja, a uhićenje 2014. godine zbog posjedovanja oružja rezultiralo je kaznom od 27 mjeseci zatvora. Paradoksalno, upravo je taj trenutak označio početak potpunog životnog zaokreta.

197010006
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

- Oba moja roditelja bila su ovisnici o heroinu. Bio sam beba rođena s ovisnošću… Moje djetinjstvo bilo je vrlo mračno. Moj otac počinio je ubojstvo kad sam imao devet mjeseci i ubio najbolju prijateljicu moje majke - ispričao je Meeks 2019. u podcastu 'What’s Your Water'.

Nakon izlaska na slobodu 2016., Meeks je potpisao ugovor s modnom agencijom White Cross Management. Ubrzo se našao na svjetskim modnim pistama, noseći revije za velika imena poput Tommyja Hilfigera i Philippa Pleina. Paralelno s modnom karijerom, okušao se i u glumi, pojavivši se u filmovima Trigger, Secret Society te True to the Game 2 i True to the Game 3. Godine 2019. napravio je još jedan veliki poslovni iskorak potpisavši ugovor vrijedan 15 milijuna dolara s tvrtkom Fashion Concept GmbH, s ciljem pokretanja vlastite modne linije.

Jeremy Meeks sighting - Los Angeles
Foto: GOTPAP/PRESS ASSOCIATION

Prije dvije godine objavio je autobiografiju "Model Citizen: The Autobiography of Jeremy Meeks", u kojoj je bez uljepšavanja progovorio o odrastanju obilježenom ovisnostima, kriminalu i borbi sa samim sobom, ali i o putu koji ga je odveo do svjetske prepoznatljivosti.

'OD ROBIJE DO ZVIJEZDA', 3.dio 'Najseksi zatvorenik' zaludio je žene diljem svijeta, a kasnije je snimio i brojne filmske naslove
'Najseksi zatvorenik' zaludio je žene diljem svijeta, a kasnije je snimio i brojne filmske naslove

Danas Meeks i dalje privlači pažnju svojim izgledom, no naglašava kako mu je fokus na osobnom razvoju. Otac je dvojice sinova – Jeremyja Jr.-a iz braka s bivšom suprugom Melissom te Jaydena, kojeg je dobio u vezi s Chloe Green, nasljednicom modnog carstva Topshop. Nakon prekida s Chloe, potvrdio je da je ponovno slobodan.

- Pokušavam se usredotočiti na sebe - izjavio je u intervjuu za People, dajući naslutiti da je iza glamura i dalje u tijeku osobna transformacija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Thompson u Rijeci: 'Ovom gradu i županiji treba Isus'; Jedan priveden na koncertu
ČAVOGLAVE I TUĐMAN

FOTO Thompson u Rijeci: 'Ovom gradu i županiji treba Isus'; Jedan priveden na koncertu

Za vrijeme koncerta Marka Perkovića Thompsona, u petak u Rijeci, privedena je jedna osoba zbog narušavanja javnog reda i mira
FOTO Pogledajte atmosferu s Thompsonovog koncerta u Rijeci
VELIKI KONCERT

FOTO Pogledajte atmosferu s Thompsonovog koncerta u Rijeci

Marko Perković Thompson u petak navečer je nastupio u rasprodanoj riječkoj Dvorani mladosti. Na svom je Instagram profilu objavio fotografije s koncerta, gdje su njegovi obožavatelji u glas pjevali svaku pjesmu.
FOTO Potpuno su se izobličili: Radi popularnog zahvata brojni slavni izgubili su svoju ljepotu
NIJE IM TO TREBALO

FOTO Potpuno su se izobličili: Radi popularnog zahvata brojni slavni izgubili su svoju ljepotu

Jedan od posljednjih velikih trendova među slavnima što se plastičnih operacija tiče je odstranjenje bukalne masnoće u licu. Izrazito naglašene jagodične kosti postale su redovita pojava na crvenim tepisima, no obožavatelji ističu kako su im zvijezde bile puno ljepše prije zahvata. Od Jenne Ortege do Lauren Sanchez, u galeriji pogledajte tko je sve otišao "pod nož".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026