'Najseksi zatvorenik' zaludio je žene diljem svijeta tek jednom fotkom, a evo gdje je danas

Nekima put do slave vodi preko glazbenih hitova ili sportskih uspjeha, a Jeremyju Meeksu bila je dovoljna – jedna policijska fotografija. Kada je 2014. godine njegov mugshot dospio u javnost, internet je gotovo trenutno reagirao. Plave oči, izražene crte lica i karizma učinile su ga viralnom senzacijom, a mediji su mu brzo nadjenuli nadimak „najzgodniji robijaš na svijetu“.

Iza tog iznenadnog interesa krila se, međutim, teška i slojevita životna priča. Meeks je odrastao u problematičnom okruženju koje ga je postupno odvelo u kriminal. Više od deset godina proveo je po zatvorima zbog krađa i krivotvorenja, a uhićenje 2014. godine zbog posjedovanja oružja rezultiralo je kaznom od 27 mjeseci zatvora. Paradoksalno, upravo je taj trenutak označio početak potpunog životnog zaokreta.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

- Oba moja roditelja bila su ovisnici o heroinu. Bio sam beba rođena s ovisnošću… Moje djetinjstvo bilo je vrlo mračno. Moj otac počinio je ubojstvo kad sam imao devet mjeseci i ubio najbolju prijateljicu moje majke - ispričao je Meeks 2019. u podcastu 'What’s Your Water'.

Nakon izlaska na slobodu 2016., Meeks je potpisao ugovor s modnom agencijom White Cross Management. Ubrzo se našao na svjetskim modnim pistama, noseći revije za velika imena poput Tommyja Hilfigera i Philippa Pleina. Paralelno s modnom karijerom, okušao se i u glumi, pojavivši se u filmovima Trigger, Secret Society te True to the Game 2 i True to the Game 3. Godine 2019. napravio je još jedan veliki poslovni iskorak potpisavši ugovor vrijedan 15 milijuna dolara s tvrtkom Fashion Concept GmbH, s ciljem pokretanja vlastite modne linije.

Foto: GOTPAP/PRESS ASSOCIATION

Prije dvije godine objavio je autobiografiju "Model Citizen: The Autobiography of Jeremy Meeks", u kojoj je bez uljepšavanja progovorio o odrastanju obilježenom ovisnostima, kriminalu i borbi sa samim sobom, ali i o putu koji ga je odveo do svjetske prepoznatljivosti.

Danas Meeks i dalje privlači pažnju svojim izgledom, no naglašava kako mu je fokus na osobnom razvoju. Otac je dvojice sinova – Jeremyja Jr.-a iz braka s bivšom suprugom Melissom te Jaydena, kojeg je dobio u vezi s Chloe Green, nasljednicom modnog carstva Topshop. Nakon prekida s Chloe, potvrdio je da je ponovno slobodan.

- Pokušavam se usredotočiti na sebe - izjavio je u intervjuu za People, dajući naslutiti da je iza glamura i dalje u tijeku osobna transformacija.