Nakon koketiranja na setu, J.Lo je u vezi s partnerom iz filma?

Jennifer Lopez i Brett Goldstein ponovno su potaknuli glasine o ljubavnoj vezi nakon što su nedavno viđeni u izlasku u Los Angelesu. Prema pisanju Page Sixa, glumci su navodno stigli na zabavu menadžera Cadea Hudsona i otišli s nje istim automobilom, ali su ušli odvojeno. Lopez je na događaj došla s dugogodišnjim menadžerom Bennyjem Medinom, dok je Goldstein stigao sam.

Njih dvoje zajedno su glumili u romantičnoj komediji 'Office Romance', koja je ovog ljeta stigla na Netflix, a dosad su poricali da su u vezi.

Page Six je ranije ovog ljeta objavio da su Lopez i Goldstein tijekom snimanja filma ostali profesionalni, iako je među njima navodno postojala privlačnost. Navodno su povremeno koketirali na setu te su se nakon završetka snimanja viđali neko vrijeme. Odnos je na posljetku zamro, a među njima nije bilo ljutnje.

- Dobri su prijatelji, ali kad je riječ o romantičnoj kemiji, taj je brod već otplovio – rekao je neimenovani izvor za Page Six.

Goldstein je još 2018. u svojem podcastu 'Films To Be Buried With' govorio o tome koliko mu se sviđa Lopez, komentirajući njezin izgled u filmu 'Prevarantice s Wall Streeta'. Kad su ih tijekom promocije filma pitali o vezi, Lopez je rekla da ljude često povezuju s osobama s kojima rade. Voditeljica emisije 'Today' izravno ih je pitala izlaze li, a oboje su to zanijekali.

- Ne izlazimo – rekla je Jennifer Lopez, a Goldstein je potvrdio njezin odgovor. Britanski glumac, scenarist i komičar Brett Goldstein najpoznatiji je po ulozi Roya Kenta u humorističnoj seriji 'Ted Lasso', za koju je osvojio dvije nagrade Emmy za najboljeg sporednog glumca u humorističnoj seriji, 2021. i 2022. godine, kao i nagradu Critics Choice 2022. te dvije nagrade Hollywood Critics Association. Za istu ulogu bio je nominiran i za Zlatni globus. lumio je i u serijama 'Derek', 'Drifters' i 'Shrinking' te filmovima 'SuperBob' i 'Thor: Love and Thunder'.

*uz korištenje AI-ja