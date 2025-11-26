Obavijesti

Show

Komentari 0
NESRETNI INCIDENT

Nakon pada s pozornice: Otkriveno zdravstveno stanje Miss Jamajke, još je u bolnici...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Nakon pada s pozornice: Otkriveno zdravstveno stanje Miss Jamajke, još je u bolnici...
3
Foto: Instagram

Predstavnica Jamajke, dr. Gabrielle Henry, na pozornici prestižnog natjecanja doživjela je nezgodu nakon koje je hitno prevezena u bolnicu

Prošloga tjedna u Tajlandu je održan izbor za Miss Universe koji je popratio niz incidenata i skandala, a jedan od njih bio je i pad jamajčanske misice dr. Gabrielle Henry na pozornici tijekom preliminarnog natjecanja. Nedavno je predsjednik organizacije, Raúl Rocha, na svom Instagram profilu objavio i službenu izjavu u vezi tog nemilog događaja.

'Mislimo da bi stvari koje se tiču njena zdravlja trebale biti iskomunicirane u prikladno vrijeme i isključivo uz diskreciju njene obitelji i dr. Henry, ako ona odluči tako', stoji pri početku. Rocha je napomenuo i kako su, kada se nesretan incident zbio, odmah poduzete potrebne mjere te da je i on sam reagirao čim je vidio što se dogodilo.

'Osobno sam ušao na pozornicu, koordinirao hitnu medicinsku pomoć i nadgledao njen trenutni transfer u bolnicu', napisao je te dodao: 'Bio sam na hitnoj uz njenu obitelj s kojom sam direktno razgovarao. Predložio sam niz mjera predostrožnosti, neke i van standardnog protokola, kako bi garantirali najtočniju procjenu, praćenje i medicinski nadzor'.

STIŽE USKORO Nakon putovanja života: Naša lijepa misica Laura Gnjatović otkrila kada se vraća kući
Nakon putovanja života: Naša lijepa misica Laura Gnjatović otkrila kada se vraća kući

Predsjednik organizacije napomenuo je i kako je ista pokrila sve troškove liječenja misice te boravka njene obitelji u Tajlandu tijekom njenog oporavka. Iako je posljednjih dana postojala određena zabrinutost, potvrdio je kako razloga za brigu nema: 'Usprkos tome, zahvaljujući izvrsnoj medicinskoj njezi, svi problemi su uspješno riješeni. Danas nam je drago što možemo podijeliti da posljednji medicinski izvještaj potvrđuje da se dr. Gabrielle Henry osjeća dobro i da će uskoro biti otpuštena'.

Foto: Instagram

Uz misicu koja je nakon pada s pozornice direktno prevezena u bolnicu, cijelo vrijeme bile su majka i sestra dr. Phylicia Henry-Samuels, koja je ranije izjavila: 'Gabby se ne oporavlja onoliko brzo koliko smo se nadali, no bolnica joj i dalje pruža odgovarajuću brigu', prenosi People.

'VJEROVALI ILI NE' Miss Laura Gnjatović odgovorila na škakljivo pitanje pratitelja: 'Ni ja nisam baš sasvim sigurna'
Miss Laura Gnjatović odgovorila na škakljivo pitanje pratitelja: 'Ni ja nisam baš sasvim sigurna'

Podsjetimo, na prestižnom je izboru Hrvatsku predstavljala Zadranka Laura Gnjatović, no unatoč tome što je svojim izgledom i osobnošću osvojila srca fanova diljem svijeta, nije se uspjela plasirati u Top 12. Krunu je ove godine kući ponijela meksička misica Fatima Bosch.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'
NAKON RAZVODA

Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'

Nenad Tatarinov novom objavom na Instagramu pokrenuo je lavinu komentara, a osim čestitaka na prestižnoj nagradi, dobio je i komplimente za svoj izgled
Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom
PUBLIKA VOLI MLIKIJA

Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom

Kerempuhovom predstavom glumac je zaslužio nagradu za muško ostvarenje. Na dodjeli je uživao u društvu samozatajne brinete kojoj bi se potkrao osmijeh dok je pogledavala prema fotoreporterima
Miss Laura Gnjatović odgovorila na škakljivo pitanje pratitelja: 'Ni ja nisam baš sasvim sigurna'
'VJEROVALI ILI NE'

Miss Laura Gnjatović odgovorila na škakljivo pitanje pratitelja: 'Ni ja nisam baš sasvim sigurna'

Hrvatska kandidatkinja sudjelovala je na prestižnom izboru ljepote te osvojila srca brojnih radoznalih obožavatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025