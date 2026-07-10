Nakon uspješnog otvaranja u Opatiji, Rock&Off Tour nastavlja svoje putovanje Hrvatskom

Rock&Off Tour uspješno je otvorio ovogodišnje izdanje nastupom Maalog na festivalu SlowMotion u Opatiji, gdje je publika imala priliku uživo doživjeti njegov sjajni spoj indie popa, folka i introspektivnih tekstova. Turneja se nastavlja za nekoliko dana. Maali će u petak, 17. srpnja, nastupiti ispred kluba Rockatansky u Makarskoj, dok ga dan kasnije, 18. srpnja, očekuje nastup na Zlarin Street Music Festivalu.

Smrdljivi Martini, ovogodišnji dobitnici nagrade Veliki prasak godine, nastavljaju turneju koncertom 5. rujna u zabočkom Regeneratoru. Sredinom mjeseca slijedi zajednički dio turneje. Smrdljivi Martini i Gradske Bitange nastupit će 18. rujna u Kninu, dok će se 19. rujna predstaviti zadarskoj publici na koncertu koji se održava u koprodukciji Urbofona i Rock&Offa, nastavljajući misiju povezivanja izvođača, klubova i lokalnih organizatora diljem Hrvatske. Ovogodišnje izdanje Rock&Off Toura završava 26. rujna u zabočkom Regeneratoru koncertom Gradskih Bitangi.

Nastao kao produžetak Glazbene novinarske nagrade Rock&Off, Rock&Off Tour iz godine u godinu potvrđuje svoju važnu ulogu u razvoju domaće glazbene scene. Kroz nastupe u različitim sredinama izvođačima pruža priliku za stjecanje koncertnog iskustva, upoznavanje nove publike i širenje vlastite glazbene priče, dok publici donosi priliku da među prvima otkrije nova imena koja oblikuju budućnost hrvatske alternativne i nezavisne glazbe.

Osnivač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a producent turneje Unison, uz potporu Ministarstva kulture i medija RH.