'Naš Mišo je jak. Brzo će se on oporaviti i opet s nama pjevati'

Jak je on, izdržat će sve nedaće. Nije to bilo tko, to je naš Mišo, složni su najbliži suradnici i prijatelji Mate Miše Kovača (77), legende dalmatinske pisme.

Kako kažu, bolje da je došao u bolnicu pa da ga malo tetoše i odmah mu bude bolje, nego da se svi doma brinu je li sve u redu s njegovim zdravljem.

- Znam da je bio u bolnici. Kad ljudi čuju da je zadržan dva-tri tjedna, misle da je nešto opasno, ali zapravo su ga ostavili toliko iz predostrožnosti. Dobro se osjeća, još će on nama zapjevati na koncertima i širiti ruke - kaže Klaudija Čular iz Croatia Recordsa.

Naime, zbog respiratornih infekcija Mišo se liječio u Klinici za plućne bolesti na Jordanovcu, a potom je premješten u bolnicu u Rockefellerovoj ulici, gdje mu je u srijedu odobreno otpusno pismo.

Hrvatski producent i glazbeni urednik Siniša Škarica (73) čuo je da je Miši bilo loše, ali uvjeren je kako će biti sve u redu i kako je ovo samo još jedna mala zapreka koju će pjevač lako riješiti.

- Ja radim svoje stvari, on svoje i ne stignemo se toliko često vidjeti kao prije, ali naravno da sam upućen u sve. I nisam zabrinut, ne bi nitko trebao biti, jer on je morski vuk koji će se oporaviti od svega - uvjerava nas Škarica i nastavlja:

- Treba mu izaći ploča uskoro pa mi djeluju nestvarno mišljenja kako se on neće izvući. Ne želim uopće razmišljati o tome i gotovo. Moj prijatelj će sve izdržati.

Zadnji put su se susreli u ljeto 2016., kad je Mišo zapjevao u Šibeniku povodom 950 godina od prvog spomena grada. Kaže, ništa se nije promijenio i ne stari.

S njim se slaže i pjevač Elio Pisak, koji se često zna čuti s Mišom. Žao mu je što je bio u bolnici, ali sad kad je izašao, pao mu je kamen sa srca.

- A gledaj, uvijek čovjek misli da je nešto opasno. Bojiš se za zdravlje ljudi koje voliš. Bogu hvala što je izašao iz bolnice, lakše mi je jer znam da je dobro. Inače ga, je l', ne bi pustili. Nakon što nas je napustio Oliver, bilo bi užasno da... Ma, neću to ni izgovarati. Nek’ on još bude tu s nama, tu mu je najbolje jer ga svi volimo. Pa je l’ uopće treba govoriti koliko je on jedno biće s publikom, to je divno za gledati i čuti - rekao nam je Pisak.

Naravno da je vijest o Mišinoj bolesti šokirala Hrvatsku.

- Ne može takva ljudina biti bolesna. Pa što vam je ljudi? To on samo dođe tako malo na kontrolu, popriča s doktorima i ode doma. Vjerojatno je bio u Zagrebu kako bi dogovorio neki novi koncert, projekt... Pa eto, usput, već kad je tu, neka ga doktori pregledaju. Ne dižite dramu, nego očekujte novu pjesmu od naše legende - bio je samo jedan od komentara fanova.