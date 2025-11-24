Naša bivša misica Biljana Mančić o detoksu: 'Pobijedila sam pršut, kokice i samu sebe'

StartFragment Bivša Miss Universe Hrvatske Biljana Mančić za 24sata nastavlja dijeliti svoje iskustvo o jednogodišnjem programu detoksa koji je nedavno krenula prakticirati.

- Ulaskom u treći i četvrti tjedan detoksa, shvatila sam da se ne mijenja samo moje tijelo nego da mi se mijenja i um. Nikad nisam mogla ni promisliti da će mi se zbog prehrane dogoditi da su misli postale jasnije, energija stabilnija, a fokus oštriji nego ikad. Ne znam je li do prehrane, suplemenata, vode, rituala ili činjenice da sam već dvaput rekla “ne” pršutu, ali nešto je u meni kliknulo - priča lijepa Splićanka.

U toj novoj rutini, najveće iznenađenje bio joj je smoothie.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Ja, žena koja je godinama jela pet jaja za doručak i nikad shvatila kako se netko može “najesti iz čaše” sad sama sebe gledam kako s osmijehom radim svoj jutarnji smoothie i stvarno ga jedem s guštom. Nikad ne reci nikad, stvarno. Moj smoothie je postao moj mali jutarnji ritual i izvor energije za cijeli dan. U njemu su banana i kruška (za prirodnu slatkoću i energiju), špinat i borovnice (za kožu, fokus i detox), chia i lan (za sitost i probavu), proteini od graška (da me drže jakom), kokosova voda (za hidraciju) i jedna datulja, dovoljno da ga obožavam. Uz sve to dodala sam amla prah: vitamin C za imunitet i kožu, kao i chaga prah, medicinsku gljivu za mentalnu jasnoću i unutarnji mir. Sve skupa daje gust, kremast smoothie koji me drži sitom satima i doslovno osjetim kako mi “upaljuje svjetla” u glavi - govori Biljana.

U ova dva tjedna primijetila je i nešto još važnije - da joj prehrana više nije napor nego rutina.

- Da mi se tijelo budi lakše. Da mi probava radi savršeno. Da se osjećam čisto iznutra i izvana. I naravno, ne bi moj detox prošao bez nove anegdote. Imali smo proslavu pet godina poliklinike MakeOver. Catering savršen, mirisi predivni, kokteli šareni, glazba odlična… A ja s mineralnom u ruci. I što je najbolje stvarno mi nije trebala ni hrana ni piće da se dobro provedem. Uživala sam u glazbi, ljudima i atmosferi jednako kao i svi drugi samo što sam to radila potpuno bistro, puna energije i prisutna u svakom trenutku. Svi su oko mene lagano uživali u koktelima, smijali se, plesali… A ja? Meni je bila odlična zabava bez gutljaja alkohola, bez hrane i bez da mi išta fali, okružena dragim ljudima i što mi više od toga treba - ističe Biljana i dodaje.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- I sutradan dok su neki bili mamurni ja sam od jutra startala sa treningom i sa svojim radnim danom s full fokusom na njega. To je bio trenutak kad sam shvatila da je osjećaj laganog, čistog tijela i stabilne energije najveći luksuz koji možeš imati. Treći i četvrti tjedan detoksa donijeli su mi spoznaju da prava promjena ne počinje na tanjuru nego u glavi. Kad jednom osjetiš kako je imati bistar um, lagano tijelo i stabilnu energiju, više ne želiš natrag. Ako sam u prva dva tjedna pobijedila pršut i kokice, u trećem i četvrtom sam pobijedila samu sebe - zaključuje Biljana Mančić.

