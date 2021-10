Što je zajedničko "Seinfeldu", "Simpsonima", "Teoriji velikog praska", "Kako sam upoznao vašu majku" & "Malcolmu u sredini"? Pa, puno toga... Sve su odreda popularne serije, sve su se emitirale kod nas pa smo više-manje svi upućeni u likove i radnju, ali, nama bitnije za ovaj tekst, sve ove serije se u nekom trenutku referiraju na našu domovinu... Ponekad je ta referenca opravdana i proučena, ali u dosta slučajeva, Hrvatska & Hrvati su i dalje ostali sinonim za siromaštvo istočnog bloka Europe. Pa pogledajmo kako nas doživljavaju i u kojem kontekstu se u pop-kulturi zadnjih desetljeća pojavila Hrvatska....

Leonardo DiCaprio & "Žal"

Jedna od scena koji najbolje pamte naši gledatelji uključuje oskarovca Leonarda DiCaprija, koji u filmu "Žal" bježi od civilizacije živjeti u idealnom društvu gdje je sve zajedničko i sve lijepo..., Tamo plivaju, žive od prirode, zabavljaju se, a navečer uče strane jezike. Među njima, pomalo neočekivano, i hrvatski.

"Sutra ću putovati mnogo milja biciklom" - rekao je Leo na gotovo savršenom hrvatskom jeziku i tako sigurno pomalo zbunio, ali i nasmijao sve građane Hrvatske.

Diva PlavaLaguna & "Peti Element"

Jedan od omiljenih filmova s kraja 90-ih, jedan od onih kojih je uvijek nedostajalo u videotekama koje su u međuvremenu nestale bio je ovaj SF hit s Bruceom Willisom & Milom Jovovich. S radnjom ste vjerojatno upoznati, ali za one koji nisu, nećemo spojlati. Uglavnom, ovaj dvojac spašava svijet, a ključ u spasu je Diva PlavaLaguna, izvanzemaljka s najboljim glasom u galaksiji.

Ali odakle sad "Plava Laguna"?. Pa... Redatelj filma Luc Besson ljeta je kao dijete provodio u Poreču gdje je s roditeljima uživao u ronjenju, a jedna od rijetkih stvari koje je zapamtio na hrvatskom jeziku bila je upravo "Plava laguna"

Homer Simpson, ponosni vlasnik hrvatskog automobila

Legendarni Homer Simpson u jednoj od epizoda slupao je svoj automobil jer je za vrijeme vožnje čitao nekakav magazin. Kad se pojavila "šlep-služba", od njih traži samo najbolje GM dijelove za popravak svojeg limenog ljubimca, ali odgovor ga nije oduševio...

- Gospodine, vaš je automobil napravljen u Hrvatskoj. Izrađen je od starih sovjetskih tenkova.

Hvala Simpsonima što su mislili da mi prije 20 godina imamo razvijenu auto-industriju. Pa makar pravili auta od sovjetskih tenkova.

Howard & Hrvatice

Jedan od popularnijih sitcoma zadnjih desetak godina je "Teorija velikog praska". U njoj pratimo svakodnevne avanture Sheldona, Leonarda, Raja & Howarda... A upravo je ovaj zadnji oduševljen činjenicom što je otkrio da postoji hrpa Hrvatica koja se spremna udati za njega i njegove prijatelje.

- Hej, ne moraš više biti cijeli tužan zbog Penny. Postoji na stotine Hrvatica koje samo čekaju da im se javiš - govori Howard Leonardu, a ime web stranice gdje možete pronaći "dame u svojoj blizini", dovoljno govori kako nas doživljavaju ovi pametni likovi - "Anything for a greencard" ili u slobodnom prijevodu "Spremne na sve za zelenu kartu"..

Malcolm je podrijetlom Hrvat?!

Jedna od najpopularnijih serija 90-ih "Malcolm u sredini" nebrojeno se puta emitirala i u Hrvatskoj, bez da je većina Hrvata shvatila da serija ima veze s našom domovinom. Podrijetlo obitelji Lois, Malcolmove majke, nikad nije točno definirano, zna se samo da dolaze negdje iz istočne Europe, ali po svemu sudeći - riječ je o Hrvatskoj.

Debelo najgora osoba u seriji svakako je Malcomova baka - Ida. Ova zla žena gleda samo kako napakostiti ostatku obitelji, na raznim listama je i proglašena među "najgorim TV majkama" pa je svi ostali izbjegavaju. No u nekoliko epizoda u kojima se pojavljuje, vidimo hrvatske simbole. U njezinom stanu nalazi se fotografija zagrebačke katedrale, a u pozadini kasnije vidimo i hrvatsku zastavu.

Rabuzin u "Kako sam upoznao vašu majku"

U posljednjoj epizodi ove serije, koja je zbog svojeg kraja omražena kao i zadnja epizoda "Igre prijestolja", u jednom trenutku u pozadini vidimo rad našeg velikog umjetnika Ivana Rabuzina, sliku "Šest bijelih cvjetova", kako visi u pozadini.

Seinfeld & hrvatski tenisač

Ova serija u nekoliko je navrata spominjala Balkan, pa tako u jednoj epizodi otkrivamo da Srbi proizvode najbolje tuševe i da su majstori tog zanata, a u jednu scenu se 'ugurala' i Hrvatska. George & Jerry otišli su pogledati meč na US Openu,

- Tko, Hrvat?

- Ma ne Hrvat, nego linijska sutkinja...

Razgovor je između ova dva prijatelja te vjerojatno referenca na Gorana Ivaniševića koji je tih godina često postizao soildine uspjehe u New Yorku.

Opjevani Goran Ivanišević

Kad smo već spomenuli Gorana, nastavimo odmah s njima. Malo poznati škotski bend "We are the Physics" 2012. godine napisao je i objavio pjesmu "Goran Ivanišević". Kad je pjesma izašla, priznali su da je ne sluša nitko, osim publike u Hrvatskoj i njihovih članova obitelji. No nema veze. Svakako jedan lijep hommage. A zašto je do njega došlo?

- Divili smo se njegovoj želji. Te je 2001. godine došao na Wimbledon kao "wild-card" i nitko nije očekivao da će ga osvojiti. Osim njega samoga. Dio s tenisom je zapravo nebitan u cijeloj priči. Goran je mogao biti i vozač taksija, ali svejedno bi imao tu karizmu i vatru u sebi. Nadmašuje samo sportski dio i postao je kulturna ikona i maskota svih nas koji često gubimo - objasnili su članovi benda, koji, nažalost, nisu baš savladali izgovor prezimena Ivanišević...

Dr. Luka Kovač

Nije bilo popularnije serije koja prati doktore i njihove živote tamo 90-ih godina od legendarne uspješnice "E.R". A njoj se, kao što znate, osim Clooneyja i ekipe pojavljuje i naš glumac Goran Višnjić. U seriji tumači ulogu doktora Luke Kovača koji ponekad priča o ratu u svojoj domovini, svojoj supruzi Danijeli, pokazan je i kako nosi hrvatski dres, a u jednom trenutku na hrvatskom recitira "Hamleta" u seriji. Što i ne čudi, jer ga je godinama izuzetno uspješno igrao na dubrovačkim ljetnim igrama.

Drake & Rick Ross

Popularni reperi u zajedničkoj pjesmi "Lemon pepper freestyle" spominju hrvatsku i našu obalu.

"Yeah, make a set sailin’ in Croatia to get a leverage" - repa Drake. Nije poznato je li Kanađanin napisao ovaj stih, jer nije posjetio Lijepu našu, pa je vjerojatno da mu ga je 'šapnuo' legendarni Rick Ross koji je nastupao na Zrću...

Croatian Man - Goren

U kod nas malo poznatoj animiranoj seriji "Ugly Americans" svako malo se pojavi lik Gorena, ili kako se na njega najčešće referiraju "Croatian man". U seriji Goren ima užasan smisao za humor, u jednom trenutku izjavljuje kako mu je cilj postati predsjednik SAD-a, na što mu prijatelji govore da je psihopat.

Kućanice & avanture

Jedna od najpopularnijih serija 2000-ih također spominje Hrvatsku. Događa se to u razgovoru gdje Lynette kritizira njezina prijateljica.

- Lynette koju znam je bila avanturistična. S ruksakom na leđima si prošla Hrvatsku, skočila si na stejdž na koncertu Springsteena, imala si 'trojac' s dvojicom ragbijaša..