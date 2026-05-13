Tko su favoriti Eurosonga nakon prvog polufinala? Evo i kako stoje naše predstavnice Lelek

U utorak je navečer održano prvo polufinale Eurosonga, a od 15 izvođača koji su se natjecali, njih 10 prošlo je dalje u finale koje će se održati u subotu. Među 10 izvođača su i hrvatske predstavnice, grupa Lelek, koje su oduševile publiku i žiri izvedbom pjesme 'Andromeda'. Osim njih, dalje su u finale prošli i predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litve, Srbije i Poljske.

A među njima su i neki od favorita za pobjedu. Finska i dalje na kladionicama stoji na prvom mjestu s 37 posto šanse za pobjedu. Zemlja je za Eurosong odabrala prilično neobičan duo. Zemlju predstavljaju slavna violinistica Linda Lampenius i pop-rock pjevač Pete Parkkonen, kojeg je publika upoznala još 2008. godine kroz show 'Finnish Idol'.

Na drugom je mjestu i Grk Aksylas s pjesmom 'Ferto' koji je također prošao dalje u finale. Njemu kladionice daju 14 posto šanse za pobjedu, dok je na trećem mjestu s 12 posto šansi danski predstavnik Søren Torpegaard Lund. Njega će publika tek vidjeti u četvrtak u drugoj polufinalnoj večeri. Francuska drži četvrto mjesto s pjesmom 'Regarde'. Publika će također i tu pjesmu čuti tek u četvrtak, no Francuska pripada skupini zemalja koji se tradicionalno automatski plasiraju u finale, tako da nije niti upitno hoće li nastupiti ponovno u subotu.

Peto mejesto sa šest posto šansi za pobjedu je izraelski predstavnik Noam Bettan s pjesmom 'Michelle', koji je također nastupio u utorak i prošao dalje.

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, nakon polufinalne večeri drže 13. mjesto na kladionici s jedan posto šanse za pobjedu. One su i par dana uoči početka Eurosonga bile na toj poziciji, a onda kratko 'skliznule' na 14. mjesto.

Srpski predstavnici, bend Lavina, također su se plasirali u finale i trenutno su na 19. mjestu s manje od jedan posto šanse za pobjedu, dok se predstavnica Crne Gore nije uspjela plasirati. Ove godine Slovenija bojkotira Eurosong zbog sudjelovanja Izraela na ovom natjecanju, kao i Island, Nizozemska, Španjolska i Irska.