'Ne želim više vidjeti Meghan. Ona i princ Harry meni duguju'

Nakon što su princ Harry (35) i Meghan Markle odlučili istupiti s kraljevskih dužnosti otkrio je kako više ne želi vidjeti svoju kćer, piše Daily Mail. Rekao je kako se Harry ponaša poput osjetljivog dvanaestogodišnjaka te može vjerovati da je Meghan odbacila ono što je san svake djevojke.

- Nije me briga. U ovom mi trenutku duguju. Ono što sam prošao trebalo bi biti nagrađeno. Kći mi je rekla da će se pobrinuti za mene kad ću biti stariji. Harryju sam jednom prilikom rekao: 'Šteta što nisam umro, jer biste se tada mogli pretvoriti da ste tužni' - rekao je Thomas.

Prisjetio se trenutka kada ga je Meghan nazvala i rekla kako ima novog dečka, ali on tada nije razumio što znači da ona izlazi s članom kraljevske obitelji. Kako kaže, mogla je biti s holivudskom zvijezdom, ali on to ne bi shvatio. Kada je došao dan kraljevskog vjenčanja. Thomas nije mogao prisustvovati. Doživio je srčani udar te su mu liječnici rekli kako ne može na put, a pogotovo ne let avionom.

- Želio sam se zbog toga ispričati cijeloj kraljevskoj obitelji, ali Meghan mi je rekla 'nemoj'. Siguran sam da je Meghan bila uznemirena i da je plakala - ispričao je ni nastavio govoriti o kompliciranom odnosu s kćeri. Priznao je kako je za njezinu trudnoću saznao preko radija.

- Sjedio sam u svom automobilu i čekao da pređem granicu. Čuo sam dobru vijest - Meghan je bila trudna. Ne bi vjerovali, ali ja to nisam čuo preko telefona, već preko radija - ispričao je.

Podsjetimo, britanske novine u veljači prošle godine tako su objavile izvatke Meghaninog pisma ocu.

- Tvoji postupci slomili su mi srce na milijun komada. Ne samo zato što si proizveo nepotrebnu i neopravdanu bol, već tako što si odlučio da ne kažem istinu. Nikad to neću razumjeti - napisala je Meghan u jednom odlomku.

