Nediljko iznenadio desertom s inćunima, gosti se pobunili: 'To nije desert, to nije slatko...'

U ponedjeljak navečer u showu 'Večera za 5 na selu' započeo je novi kulinarski tjedan u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a prvi domaćin bio je Nediljko Stazić koji je pripremio vrhunske morske specijalitete i za desert umjesto slastice poslužio - Višku pogaču.

Umjetnica Darija Bujas, fizioterapeut David Vratarić, mesar Ante Šolić i ekonomistica Lucija Smodlaka stigli su na večeru kod pomorca Nediljka, a on ih je na prvu osvojio svojim opuštenim stavom.

- Vidjela sam da je on jedan ugodan i drag čovjek - rekla je Darija.

- Otvorena, komunikativna, dobra i vesela osoba - opisao ga je Ante.

Nakon kratkog upoznavanja i aperitiva domaćin je ekipi ponudio crni rižoto od sipe za predjelo, što je Dariji i Luciji jedno od omiljenih jela.

- Odmah sam vidjela da ima puno sipe, to mi je bilo drago - komentirala je Darija.

- Bolji rižoto u životu nisam pojeo, savršenstvo na tanjuru! - priznao je David.

Za stolom se pokrenula tema o simpatijama između Nediljka i umjetnice Darije, no preostaje za vidjeti što će se tijekom tjedna odviti.

- Osvojio me sa smijehom, zezancijom, kuhanjem - istaknula je Darija, a onda je domaćin poslužio pašticadu od tune za glavno jelo.

- Bilo je ukusno, taman začinjeno, nemam nikakvu zamjerku - rekao je Ante, koji inače ne preferira ribu.

- Htjela sam tražiti još, ali mi je bilo neugodno… - pohvalila ga je Lucija.

Kad je domaćin ponudio desert, nastao je muk. Nediljko je odlučio malo zaokrenuti priču i umjesto slastice na kraju ponuditi Višku pogaču sa slanim inćunima.

- To nije desert, to nije slatko - pobunila se Darija, no domaćin je pojasnio zašto se odlučio za takav preokret pa su svi prihvatili njegov slani desert.

- Kao desert meni može proći jer nije teško i ide uz crno vino - komentirao je Ante, a Luciji je pogača bila odlična pa se našalila.

- Ja sam se ubila u tome, ne znam kako ću zakopčati hlače! - rekla je Lucija.

Za iznenađenje večeri nastupili su Nediljkovi unuci, koji su izveli dječji igrokaz, što se gostima svidjelo.

- Čista desetka! Iako sam bila razočarana što nema deserta, ali sviđa mi se što je kod Nediljka sve drugačije - rekla je Lucija, a desetku mu je dao i Ante.

- Sve je bilo odlično i nisam našao nikakvu zamjerku! - komentirao je Ante.

David i Darija domaćinu su dali ocjenu 9 jer im je sve bilo odlično, no žele ostaviti prostora za druge večere. Tako je Nediljko za svoju dalmatinsku večeru osvojio visokih 38 bodova.

Sutra kuha Darija, a može li svestrana umjetnica pripremiti bolju večeru – pogledajte u utorak u 20.15 sati na RTL-u!

