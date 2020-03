Neki su u mirovini, a drugima srodnu dušu traže roditelji...

Na RTL-u će se prikazivati hrvatska inačica popularnog showa 'Married At First Sight' i zvat će se 'Brak na prvu'. Riječ je o sociološkom eksperimentu u kojemu se dvoje potpunih stranaca prvi put susretnu pred oltarom i pristaju na brak. Emisija kreće 16. ožujka, a gledatelji će imati priliku upoznati 12 kandidata.

No, to nije sve. Gledatelji će ponovno na malim ekranima gledati i show 'Ženim sina'. Nova sezona, kako iz produkcijskoj tima potvrđuju, obećava puno smijeha, zabave, romantike, ali i nepredvidivih i šokantnih obrata. Gledatelji će u showu moći upoznati četiri mladića koji će se upustiti u avanturu.

Donosimo sve kandidate popularnih emisija koje će gledatelji imati prilike upoznati i koji će se u ova dva showa uputiti u traženje ljubavnih partnera. Neki od njih će, prema svemu sudeći, i sklopiti brak.

BRAK NA PRVU

Nadia Amić (29)

Nadija dolazi iz Zagreba. Njoj je najvažniji muškarac u njezinu životu devetogodišnji sin Leonardo, kojeg je dobila u vezi s bivšim partnerom. A kad je o poslu riječ, Nadia kaže da je radila sve: od toga da je bila dadilja do toga da je pomagala u kuhinji, a sada se školuje za odgojiteljicu i nada se kako će jednog dana imati svoj vrtić ili udrugu za nezbrinutu djecu.

Obožava adrenalin i tetovaže pa traži muškarca koji će je u tome pratiti, ali prije svega želi da njezin muškarac bude samostalan te da vjeruje u onu da ljubav ide kroz želudac.

Na muškarcu je privlače manire i način komunikacije, a odbijaju bahatost i narcisoidnost.

U 'Brak na prvu' prijavila se jer je željela provjeriti može li na takav način naći kompatibilnog partnera, a naglašava i da nema posebna očekivanja. Ta 29-godišnjakinja kaže da najviše u životu žali to što je potrošila vrijeme na pogrešne ljude. Možda joj je 'Brak na pravu“ idealna situacija da daruje svoje vrijeme pravim ljudima.

Dejan Vukobratović (39)

Dejan dolazi iz Našica. On je bećar romantičnog srca. Za potragu za idealnom partnericom na televiziji se prijavio spontano, surfajući internetom u trenutku dok se oporavljao o operacije kralježnice. Dejan gotovo cijeli život živi sam, nakon razvoda roditelja uglavnom se brinuo sam za sebe. O sebi kaže da je tvrdoglav, da previše voli ljude, sport te da nije običan ni u kojem pogledu.

Priznaje i da je ponekad nagao te nestrpljiv, ali i da voli razgovarati s ljudima, što vjeruje da je ključ svake zdrave veze. Posebno mjesto u njegovu životu ima nećakinja kojoj tepa da je princeza, a za svoju životnu kraljicu poželio bi iskrenu, opuštenu damu. Imao je vezu koja je trajala devet godina, a nakon prekida, koji se dogodio prije više od tri godine, nije imao ozbiljniju romansu. Ne bi mogao podnijeti da mu je supruga ljubomorna i zatvorenog uma.

Ljubitelj je nogometa koji je igrao 25 godina, ali je nakon ozljede koljena morao prestati s tim pa sad uživa u planinarenju i biciklizmu.

Osim Nadie i Dejana, ljubav su u showu 'Brak na prvu' odlučili potražiti i Valentina i Luka.

Valentina Hržić (45)

Iako se Valentina razvela nakon 25 godina braka, vjeru u ljubav, kaže, nikad nije izgubila. Ima dvoje djece, jednog unuka, radi kao njegovateljica i strastveno uživa u životu.

- Vodim aktivan život, redovito treniram pa se nadam da će i moj budući odabranik dijeliti istu strast - kaže Samoborka.

Kad je u pitanju vjenčanje, Valentina kaže da želi skromnu i jednostavnu ceremoniju jer je ipak riječ o drugom braku. Kada je u pitanju ljubav - nada se idealnom braku kakav imaju njezini roditelji koji slave zlatni pir.

Za ljubav bi, kaže ova Samoborka, učinila sve, a vjeruje da će joj 'Brak na prvu' donijeti nezaboravno iskustvo, ako ne i pravu ljubav.

Prijavila se na nagovor prijateljice, a kćer, koju smatra i prijateljicom, oduševljeno je reagirala dok njezin sin i nije bio previše euforičan što će mu majka tražiti ljubav na televiziji.

Luka Budak (29)

Luka se prijavio u show 'Brak na prvu' kako bi pronašao ljubav, a za sebe kaže da je pravi romantik koji voli svojoj djevojci ugađati i priređivati romantična iznenađenja. Trenutno živi sam, ali bi u budućnosti volio sve dijeliti s 'onom pravom'.

- Obožavam strane jezike, borilačke vještine i ples, odlaske na Sljeme i svaki oblik rekreacije - kaže.

Uvjeren je da veza može opstati samo ako partneri puno komuniciraju. Luka je kao šestomjesečna beba posvojen s bratom blizancem, a za svoje posvojitelje kažu da su njegovi jedini roditelji i da sve što ima duguje njima. Svoju savršenu ženu opisuje kao iskrenu i jednostavnu, a o fizičkom izgledu ne razmišlja. Svakako bi mu jedan od pluseva bila činjenica da njegova buduća partnerica voli pomagati jer je i on sam volonter u jednoj dječjoj udruzi.

Novu ljubav u 'Braku na prvu' potražit će i ratni umirovljenik te mlada mama.

Milan Tokić (64)

Najstariji kandidat showa Milan je pravi džentlmen - da, takvi još postoje! No još nije pronašao ljubav i smatra kako je sada pravo vrijeme da upozna osobu s kojom može ispijati jutarnju kavu uz poljupce. Milan je ratni umirovljenik, sudjelovao je u Domovinskom ratu, gdje je bio ranjen. Bez obzira na teške dane koji su iza njega, Milan se nikada ne vraća u prošlost, već uvijek s osmijehom na licu gleda u budućnost. Iako je trenutno član jedne zagrebačke udruge samaca, njegov je život bio vrlo zanimljiv i ispunjen.

Radio je i putovao po cijeloj Europi kao građevinski radnik, a dvije je godine čak i živio u Iraku! No sada smatra kako je došlo vrijeme da uspori tempo, zagrli voljenu osobu i s njom se druži po cijele dane. Od partnerice želi da je ispunjena osoba puna samopouzdanja koja drži do sebe. Jednom kada pronađe pravu osobu za sebe, pružit će joj puno ljubavi, poštovanja i nježnosti, a doručak u krevet samo je jedna od sitnica kojom će razmaziti buduću suprugu.

Gordana Marelli (38)

Iza Gordane Marelli je brak u kojem je dobila sina, a na „Brak na prvu“ odlučila se prijaviti jer se naprosto želi još jednom udati. Odrasla je uz majku, a s ocem nema nikakav kontakt. Za svoju majku kaže da je osoba koja ju je naučila kako je ljubav davanje, ali i da prije svega čovjek treba voljeti sebe kako bi mogao voljeti nekoga drugog. Iako kaže da je staložena i razumna, priznaje i da je sklona ponekim impulzivnim odlukama poput spontanih putovanja ili odluke da promjeni posao preko noći. U životu se vodi činjenicom da je i loše iskustvo - iskustvo te da i iz takvih situacija može nešto naučiti. U slobodno vrijeme ide u teretanu, šeće psa, druži se s prijateljima i radi na sebi.

Iako joj je život prilično posložen, priznaje kako ipak mašta o tome da ostvari stabilan partnerski odnos jer je sve u životu ljepše i lakše udvoje. A da bi je neki muškarac privukao, mora biti iskren, odan i treba s njom dijeliti sve - i dobro i loše. Veliki bi plus bio partner koji voli djecu i životinje te koji ima samopouzdanje. S druge strane, sebični i hladni muškarci kod nje nemaju prolaznu ocjenu, kao ni oni koji se previše trude i forsiraju. Gordana vjeruje kako je za idealnu vezu potrebno dvoje ljudi s istim interesima, da su što sličniji, ali ipak i da se razlikuju dovoljno kako bi se mogli nadopunjavati. Uz smijeh, strast i razumijevanje, ona savršena veza trebala bi biti i puna kompromisa.

Još jedni od kandidata showa 'Brak na prvu' su Nikolina, Alen i Marinko. Nikolina je izbirljiva kada je riječ o muškarcima, Alen je spreman na brak i obitelj, a Marinko je brižan otac.

Nikolina Tutić (31)

Nikolina je veoma izbirljiva kada je riječ o muškarcima, ona traži zanimljivu kombinaciju - zločestog momka meka srca te se nada kako će baš takvog upoznati na vlastitom vjenčanju! / kako će ga upoznati pred „oltarom“.

Nikolina je gledateljima poznata zbog sudjelovanja u RTL-ovu showu „Gospodin Savršeni“, a kako ondje nije uspjela pronaći onog pravog, odlučila je biti dio sociološkog eksperimenta „Brak na prvu“ i dati ljubavi u showu još jednu priliku.

Voli humoristične dečke, visoke, dobro građene, koji drže do sebe te želi da njezin partner bude avanturist s kojim joj nikada neće biti dosadno. Od veze traži romantiku i spontanost, uzajamno razumijevanje i potporu u dobrim i lošim danima. Smatra kako je ponekad za pravu ljubav dovoljan jedan pogled, no do sada nije imala sreće u ozbiljnim vezama pa se nada da će ovaj show to promijeniti.

Radi kao konobarica, a najviše voli izlaziti s prijateljima, ići u teretanu i crtati te smatra da se u njoj krije pravi mali umjetnik. Društvena je, duhovita, spontana i hrabra osoba koja voli pomagati drugima, a ne voli nepravdu i svađe. Iako trenutno uživa u životu, nedostaje joj osoba s kojom može podijeliti svoju ludost i, naravno, ljubav.

Alen Topić (43)

Alen je spreman na ljubav, brak i obitelj. Vrlo je rano ostao bez roditelja te već dugo živi sam, no sada je odlučio kako je njegovu samačkom životu došao kraj!

Alen se prijavio u „Brak na prvu“ kako bi upoznao nove ljude i, iskreno se nada, pronašao ljubav svog života. Odgojila ga je samohrana majka koja je preminula kada je imao samo 21 godinu. Ona ga je naučila da je ljubav vrlo važna u životu, da je pokretač svih lijepih stvari i da nas ona čini boljim ljudima. Alen je sada spreman na ljubav i želi pronaći partnericu u kojoj može vidjeti podršku, zajedno s njom osnovati obitelj i stvoriti dom pun topline.

Za sebe kaže da je avanturist i perfekcionist te se smatra vrlo veselom i odanom osobom. Od buduće supruge očekuje da je iskrena, opuštena, prirodna i komunikativna osoba puna tolerancije. Želi da dijele slične interese poput raznih sportskih aktivnosti te im je svaki dan nova i zanimljiva avantura.

Marinko Matejak (47)

Dobar, ali pomalo divlji. Voli brzinu i adrenalin, ali je i brižan otac. Sve je to Marinko Matejak, kandidat showa „Brak na prvu“, koji mašta o kaubojskom vjenčanju. Jednog dana volio bi posjetiti Ameriku, naročito Chicago - grad bikova. Marinko ima kćer s kojom živi, a od njezine se majke razveo i otkriva da mu je to bilo jako traumatično iskustvo. Zato traži suprugu koja će zaliječiti sve njegove rane i s kojom će imati ispunjene dane. Od razvoda nije imao vezu ni partnericu. Za sebe kaže da voli promjene, a od idealne partnerice traži da je iskrena, dobra, da pred njim nema tajni i da istinski želi biti s njim. Kaže da ne bi mogao biti s osobom za koju zna da je varala svog partnera.

Marinko kaže da voli biti drugačiji od ostalih ljudi, a kao svoje glavne karakteristike navodi tvrdoglavost, upornost, nedokazanost, kao i to da je često jako popustljiv prema drugima. U slobodno se vrijeme bavi automobilima, voli brzu vožnju, slaže puzzle i odlazi na utakmice Dinama kad god je to moguće.

Osim njih, u potrazi za srodnom dušom su i Lidija, Gordana i Adam.

Lidija Stević (38)

Lidija je svestrana i kreativna osoba koja traži partnera koji može podnijeti njezin karakter. Kad pronađe takvu osobu, spremna joj je dati svu svoju ljubav!

Lidija je profesorica hrvatskog jezika i književnosti koja je 2018. godine dobila nagradu za najbolje osmišljenu novu riječ - zapozorje. Radi u srednjoj školi kao profesorica, piše blog, pjesme, izrađuje nakit, bavi se uređenjem doma, pjeva, pleše, glumi, slika i fotografira. Lidiji uistinu sve ide od ruke, ona je osoba puna energije koju voli usmjeriti na svoj posao i hobije.

Želi pronaći partnera koji je može pratiti u životu i koji će joj biti oslonac u dobrim i lošim danima. Priznaje kako ponekad zna biti šašava te svaki dan ima novu ideju koju želi ostvariti, stoga joj je vrlo važno da je partner shvaća ozbiljno i ne pokušava je promijeniti. Vjeruje da prava ljubav postoji, samo je treba na vrijeme pronaći, a pravi primjer za to su joj roditelji, koji su u sretnom braku više od 40 godina. Tri je godine bila u braku te se razvela 2011. godine. Od tada je sama pa se zato prijavila u show „Brak na prvu“ vjerujući kako će kroz taj projekt pronaći pravu osobu za sebe.

Gordana Gašparić (62), Zagreb

Gordana još uvijek čeka svog princa na bijelom konju. Iako je već bila u braku, koji nije ispunio njezina očekivanja, ona i dalje vjeruje da za pravu ljubav nikad nije kasno!

Gordana je razvedena umirovljenica, majka dvoje djece i baka jednog unuka. Vesela je i društvena osoba koja se rado druži s prijateljima i obitelji. U partneru traži oslonac, pravog džentlmena koji će je oboriti s nogu svojom pristojnošću i vedrinom. Obožava plesati pa se nada da će njezin budući suprug biti dobar na plesnom podiju. No voli i putovati pa jedva čeka pronaći partnera koji će je na putovanjima držati za ruku. Ne voli ljubomoru i svađe te želi osobu koja je razumije i s kojom može iskreno razgovarati do dugo u noć.

Adam Kromer (33), Zmajevac

Adam je do sada vodio miran i povučen život, no odlučio je živjeti punim plućima pa se prijavio u show „Brak na prvu“ kako bi unio promjene u svoj život i izašao iz vlastite sigurne zone.

Adam je skroman, tih, nježan i pozitivan muškarac dobrog srca koji traži pravu ljubav jer se bez nje osjeća jako usamljeno. Vjeruje da se prava ljubav može dogoditi na nepredvidivim mjestima i onda kada se najmanje nadamo, a teži obostranoj i bezuvjetnoj ljubavi jer zna da on to može pružiti svojoj partnerici. Za svoje bližnje dao bi apsolutno sve, a njegova buduća supruga od Adama može očekivati pregršt romantike i prekrasnih iznenađenja.

Ovaj 33-godišnjak radi kao poslovođa u obiteljskoj vinariji u Zmajevcu pokraj Osijeka, obožava sportske aktivnosti poput planinarenja i šetnje po prirodi. U naizgled mirnoj osobi nalazi se veliki avanturistički duh koji pokušava nahraniti čestim putovanjima u nepoznato. Iako je jako vezan za svoju obitelj i rodni kraj, Adam je zbog ljubavi spreman na sve - pa čak se i preseliti na drugi kraj zemlje!

ŽENIM SINA

A tko su šarmantni momci koji će srce djevojaka pokušati osvojiti u showu 'Ženim sina'?

Sebastian Popović

Jedan od kandidata je glazbenik Sebastian Popović, sin pjevača Daniela Popovića (64) i Sanje Bjedov Popović, poduzetnice i bivše manekenke, koja će mu pomoći u odabiru one prave.

I njegova sestra Isabella Kim Popović prijavila se 2010. na zagrebačku audiciji druge sezone showa 'Hrvatska traži zvijezdu' i prošla među 100 najboljih. Napravila je to bez znanja roditelja jer se nije htjela, kako je rekla, oslanjati na slavu svog oca. Te je godine pobijedila pjevačica Kim Verson.

Antonio Obradović

Natjecatelj Antonio Obradović će s majkom Mirjanom, kako kažu, čini 'ubojitu kombinaciju'.

Mirko Ranogajec

'Dečko modernog doba' i Instagramska zvijezda u usponu u vječitom je sukobu s ocem Miljenkom s kojim kreće u avanturu.

Kristijan Cvijić

On će bolju polovicu tražiti s ocem Zoranom koji kaže da svog sina u dušu poznaje i točno zna što je ispravno za njega, a što ne.

Svaki od njih upoznat će po šest djevojaka s kojima će kroz tjedne koji slijede graditi odnos, upoznavati se, zabavljati - sve do trenutka kada ostaje samo jedno pitanje – staviti ili ne prsten na ruku odabranoj djevojci. U središtu pozornosti su majka, odnosno otac koji uvijek znaju što je najbolje za njihovog sina te sin spreman pronaći pravu i istinsku ljubav. Radi se o muškarcima koji su šarmantni, ali ipak slobodni, i pritom još uvijek žive sa svojim roditeljima.

Dok ovo 'Ženim sina' nije bilo nikakvih kontroverzi, Crkva se ipak ne slaže s 'Brakom na prvu', koji je bez obzira na to stekao veliku popularnost.

