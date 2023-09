Nelly Furtado istaknula figuru u haljini otvorenih leđa, a fanove oduševila: 'Spektakularna si'

Nelly Furtado (44) pojavila se na crvenom tepihu dodjele MTV Video Music nagrada, a poznata glazbenica ovih je dana izbacila i novu pjesmu nakon dugo godina u suradnji s Justinom Timberlakeom (42) i Timbalandom (51).

Pjevačica je zablistala u dugoj crnoj haljini otvorenih leđa, a svojim je izgledom oduševila fanove koji su na društvenim mrežama komentirali kako 'što je starija, to je bolja'.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

- Ova žena mi je simpatija otkako sam bio mali, a sada sam odrastao, a ona još uvijek isto izgleda - pisali su ispod objave u kojoj je i ona podijelila svoj 'look' s crvenog tepiha.

- Nelly, kako si zgodna; Prelijepa; Spektakularno izgledaš; Nikad ljepša - samo su neki od komplimenata koje je dobila.

Podsjetimo, nedavno se Nelly s Timbalandom i Justinom ponovo okupila pa je slavni trio nakon 15 godina objavio novu pjesmu.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Justin Timberlake, Nelly Furtado I Timbaland 2007. godine objavili su hit 'Give It To Me' koji danas na YouTubeu ima preko 150 milijuna pregleda.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Svojevremeno je bio na prvom mjestu Billboardove ljestvice Hot 100.

Timbaland je u srpnju otkrio da rade na novoj pjesmi kada je objavio screenshot videopoziva na kojem su bili on, Timberlake i Nelly. Također je nekoliko puta na društvenim mrežama pisao 'vratili smo se'.