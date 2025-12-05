Nemoguće je ne primijetiti: Tri glumice 'Divljih pčela' otkrivaju kako su kliknule izvan seta!

Talentirane, svestrane, uvjerljive, karizmatične - Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić proteklih su mjeseci očarale Hrvate i još jednom dokazale zašto su jedne od najperspektivnijih mladih glumačkih lica u regiji. Glavne protagonistice ‘Divljih pčela’ svakom novom epizodom osvajaju srca gledatelja svojim emotivnim ulogama Katarine, Cvite i Zore, svojom sestrinskom ljubavi, odanosti i putem kojim hrabro kroče u društvu koje ih neprestano osuđuje i sputava.

Foto: RTL

Svaka različita na svoj način, a opet savršeno glumački usklađene, njihova zajednička energija itekako se prepoznaje i osjeti u svakoj sceni, ali i izvan seta. Jer ove tri sjajne glumice nerazdvojne su i kad se kamere ugase! Iako se prije ‘Divljih pčela’ uopće nisu poznavale, nije trebalo dugo da kliknu i postanu prave prijateljice.

Upravo to su dokazale i tijekom jednog modnog snimanja kada su na jedan dan iskočile iz 50-ih godina koje ih u seriji prate. U pauzi su uhvatile nekoliko trenutaka za sebe i svoje male razgovore, a sve je ostalo zabilježeno okom kamere.

Foto: RTL

Lidija Penić-Grgaš prisjetila se da su se tri glumice držale skupa od prvog dana. Rekla je da su se ona i Ana Marija odmah upoznale na audiciji i da su se jednostavno osjetile. Navela je da se osjećaju kao tri sestre i da im nije problem međusobno savjetovati se oko svega, te da je presretna što se tako dobro slažu.

Ana Marija Veselčić je pak ispričala da je dosad uvijek bila najmlađa sestra, ali da joj je sada lijepo i toplo što je prvi put u ulozi najstarije sestre. Dodala je da je nedavno imala domaću premijeru svog novog filma na Zagreb Film Festivalu, a rame uz rame s njom su na crvenom tepihu stajale i dvije Lidije koje su joj došle pružiti podršku.

Foto: RTL

Ana Marija je rekla da su iznimne glumice s bogatim talentom i iskustvom i da je užitak s njima surađivati. Otkrila je da su tijekom snimanja na lokacijama u okolici Sinja i boravka u hotelu stvorile male zajedničke rituale - zajedno večeraju, nakon toga kupuju grickalice i u pidžamama gledaju serije te komentiraju scene jedna drugoj, navodeći da su si u tom smislu prave navijačice.

Crnogorska glumačka zvijezda Lidija Kordić, koja u seriji igra najmlađu Zoru, rekla je da su komentari na seriju jako pozitivni i da ih ljudi već prepoznaju na ulici, što je čudno, ali lijepo. Dodala je da se vidi da tri glumice imaju jako dobar odnos privatno i da je presretna što ih poznaje i što se tako dobro slažu. Rekla je da zajedno snimaju, gledaju seriju i uče tekst, te da je sve to predobro.

Foto: RTL

Omiljene sestre Runje i u novim epizodama ‘Divljih pčela’ očekuje nastavak borbe za nasljeđe, brojne prepreke, iskušenja, ali i iznenađenja koja će zaintrigirati gledatelje.

Već večeras Katarina će se, nakon poljupca, sve više otvarati Domazetu, dok u isto vrijeme brine za Cvitu koja se sve lošije osjeća zbog prekida s Nikolom. Kao prava zaštitnica, odlučuje se za radikalnu odluku – ponuditi će joj zemlju kao miraz kako bi mogla biti s njim. Zoru, pak, u Vrilu čeka neobičan susret iza kojeg se krije puno više emocija i tajni nego što može zamisliti.

‘Divlje pčele’ na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.