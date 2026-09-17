Neočekivani okusi, ali i jedno poznato lice stižu u MasterChef

MasterChef audicije nastavljaju se u punom jeku, a u večerašnjoj epizodi za okuse iz drugog dijela svijeta pobrinut će se Manuel Eduardo Villalobos Barrera iz Meksika. Chefovima će pripremiti fajitas s govedinom i posebno izrađenim tortiljama, a u središte svojeg jela stavit će jednu od najvažnijih namirnica meksičke kuhinje. „Pripremit ću temelj meksičke kuhinje, što je kukuruz. To će biti najzanimljiviji dio i glavni karakter jela“, najavit će Manuel.

Foto: Nova TV

Dalmatinske okuse na neočekivan će način predstaviti Ivo Jeličić iz Splita. Njegovo jelo „Komarča na Havajima“ spojit će tacose, file komarče i salsu, odnosno, kako će chef Stjepan komentirati, „klasičnu dalmatinsku namirnicu, krš, maslinu i mango“. Ivo, kojem je velika želja jednog dana imati vlastitu konobu, pokušat će pokazati da naizgled nespojive namirnice na tanjuru ipak mogu funkcionirati zajedno.

Audicijska večer donijet će i jedno poznato lice. Katica Bilić, vozačica tramvaja kojoj je najdraža linija broj 7, vraća se u MasterChef nakon audicije 2022. godine, kada je dobila samo Stjepanovo „da“. Ovoga puta pred žiri dolazi s desertom, souffléom s jabukama, i novom prilikom da pokaže koliko je napredovala od njihova posljednjeg susreta.

Foto: Nova TV

Svoje mjesto u nastavku MasterChef avanture pokušat će izboriti i Dejan Ritter, otac triju kćeri, koji će pripremiti file pastrve na krupnoj soli. „Pozitivna trema će me dovesti do toga da jelo bude ukusno i slasno i osigurati mi prolazak“, uvjeren je Dejan, koji se na MasterChef prijavio upravo zato što želi doznati kako će njegovu hranu ocijeniti stručni žiri.

Senad Paravlić iz Sarajeva pred žiri će donijeti teleća jetrica na podlozi od celera s porilukom. „Pokušat ću napraviti jedno fino jelo“, najavit će Senad, koji će se pred chefovima osloniti i na svoj šarm. „Pokušat ću šarmirati žiri jer vjerujem da imam dovoljno materijala za to“, poručit će prije nego što se prepusti kuhanju i pokuša zaslužiti bijelu pregaču.

Foto: Nova TV

Andrea Soldat će svojim jelom pokušati pokazati kako se okusi domaće tradicije mogu spojiti s elementima korejske kuhinje. Poseban izazov bit će završno serviranje, tijekom kojeg će njezina kreativnost potpuno doći do izražaja. Pred chefove će tako donijeti odvažan i neočekivan tanjur kojim će pokušati izboriti nastavak MasterChef avanture. „Mislim da će žiri danas vidjeti nešto što neće očekivati“; najavila je Andrea.

Tko će od njih opravdati velika očekivanja i hoće li netko podbaciti, doznajte u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a već sada na Nova Play!