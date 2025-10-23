Obavijesti

Show

Komentari 0
NAJVEĆI HITOVI

Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj: Provjerite što se bingalo prošlog tjedna

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj: Provjerite što se bingalo prošlog tjedna
Foto: YouTube/kolaž

Saznajte koje su serije najgledanije na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo detaljne opise i ocjene najpopularnijih naslova, savršeno za vaš sljedeći maraton

Netflix je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj raznolikom ponudom serija. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova, pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton.

1. The Diplomat

IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 93%

Uzbudljiva politička drama prati američku diplomatkinju (Keri Russell) koja balansira između međunarodne krize i turbulentnog braka s političkom zvijezdom. Serija nudi napete političke igre i snažne likove. (SAD, 2023., Drama, Politika)

2. Old Money

IMDB: 5.3

Turska drama o Nihal, čiji luksuzni život ugrožava poduzetnik s ambicijama i osjećajima. Serija istražuje ljubavne i društvene intrige istanbulske elite. (Turska, 2025., Drama)

3. No One Saw Us Leave

IMDB: 6.2

Meksička drama o mladoj ženi koja se bori protiv predrasuda i pravnih prepreka kako bi spasila svoju djecu koju joj je oteo suprug. (Meksiko, 2025., Drama)

'STRANGER THINGS' Voljeni lik ne vraća se u novoj sezoni! Fanovi tvrde: 'Obratite pozornost na zadnju rečenicu...'
Voljeni lik ne vraća se u novoj sezoni! Fanovi tvrde: 'Obratite pozornost na zadnju rečenicu...'

4. The Hunting Wives

IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 76%

Sophie iz Nove Engleske seli u Teksas i ulazi u svijet bogatih kućanica koje skrivaju smrtonosne tajne. Serija obiluje napetošću i neočekivanim obratima. (SAD, 2025., Drama, Kriminalistički)

5. Boots

IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 93%

Dirljiva priča o prijateljstvu i odrastanju dvojice mladića koji se 1990. pridružuju američkoj marinci, suočavajući se s izazovima homofobije i vojne discipline. (SAD, 2025., Drama, Coming of Age)

6. Victoria Beckham

IMDB: 6.3

Dokumentarna serija vodi gledatelje iza kulisa modne kuće Victorije Beckham, otkrivajući privatni i profesionalni život bivše Spice Girl uoči Pariškog tjedna mode. (SAD, 2025., Dokumentarni, Celebrity)

7. Monster: The Ed Gein Story

IMDB: 7.8

Kroz šokantnu priču o zloglasnom ubojici i pljačkašu grobova Ed Geinu, serija otkriva inspiraciju za mnoge horor ikone iz Hollywooda. (SAD, 2025., Kriminalistički, Serijski ubojica)

8. Six Kings Slam

Reality show koji okuplja najbolje tenisače svijeta na ekskluzivnom turniru u Rijadu, Saudijska Arabija. (Saudijska Arabija, 2025., Reality Show)

'OUTER BANKS' Tko je glumica koja snima seriju u Dubrovniku? Madison Bailey otvoreno: 'Panseksualna sam...'
Tko je glumica koja snima seriju u Dubrovniku? Madison Bailey otvoreno: 'Panseksualna sam...'

9. Néro the Assassin

IMDB: 6.7

Francuska povijesna drama o plaćenom ubojici iz 16. stoljeća koji neočekivano otkriva svoju davno izgubljenu kćer i mora birati između vlastitog života i obitelji. (Francuska, 2025., Drama, Plaćeni ubojica)

10. House of Guinness

IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 89%

Povijesna drama smještena u Dublin 1868. godine prati obitelj Guinness nakon smrti patrijarha, dok se četvero djece bori za kontrolu nad poznatom pivovarom. (UK, 2025., Drama, Poslovna)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kobna vožnja po 'ukletoj cesti' u Slavoniji stajala je Lambašu života: 'Bila mi je jedino dijete'
12 GODINA BEZ GLUMICE

Kobna vožnja po 'ukletoj cesti' u Slavoniji stajala je Lambašu života: 'Bila mi je jedino dijete'

U listopadu prije 12 godina javnost je šokirala vijest o tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj je glumica izgubila život. Imala je tek 32 godine
Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!
ŠOK I NEVJERICA

Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!

Evo, neću duljiti, bit ću brza i direktna. Ja iz privatnog razloga napuštam natjecanje, tako da se neću pojavljivati na vagi, rekla je Snežana Edi i Mirni
Evo kako Alen iz Života na vagi izgleda danas: Odnio pobjedu u showu, izgubio čak 86,4 kile
REKORDER IZ TREĆE SEZONE

Evo kako Alen iz Života na vagi izgleda danas: Odnio pobjedu u showu, izgubio čak 86,4 kile

Bivši natjecatelj popularnog showa, na svojem Instagram profilu najviše je kritizirao Dominika. Podsjetimo, Alen je u reality ušao sa 181,3 kilograma, a svojom upornošću od ulaska u show je skinuo čak 86,4 kilograma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025