Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj: Provjerite što se bingalo prošlog tjedna

Netflix je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj raznolikom ponudom serija. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova, pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton.

1. The Diplomat

IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 93%

Uzbudljiva politička drama prati američku diplomatkinju (Keri Russell) koja balansira između međunarodne krize i turbulentnog braka s političkom zvijezdom. Serija nudi napete političke igre i snažne likove. (SAD, 2023., Drama, Politika)

2. Old Money

IMDB: 5.3

Turska drama o Nihal, čiji luksuzni život ugrožava poduzetnik s ambicijama i osjećajima. Serija istražuje ljubavne i društvene intrige istanbulske elite. (Turska, 2025., Drama)

3. No One Saw Us Leave

IMDB: 6.2

Meksička drama o mladoj ženi koja se bori protiv predrasuda i pravnih prepreka kako bi spasila svoju djecu koju joj je oteo suprug. (Meksiko, 2025., Drama)

4. The Hunting Wives

IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 76%

Sophie iz Nove Engleske seli u Teksas i ulazi u svijet bogatih kućanica koje skrivaju smrtonosne tajne. Serija obiluje napetošću i neočekivanim obratima. (SAD, 2025., Drama, Kriminalistički)

5. Boots

IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 93%

Dirljiva priča o prijateljstvu i odrastanju dvojice mladića koji se 1990. pridružuju američkoj marinci, suočavajući se s izazovima homofobije i vojne discipline. (SAD, 2025., Drama, Coming of Age)

6. Victoria Beckham

IMDB: 6.3

Dokumentarna serija vodi gledatelje iza kulisa modne kuće Victorije Beckham, otkrivajući privatni i profesionalni život bivše Spice Girl uoči Pariškog tjedna mode. (SAD, 2025., Dokumentarni, Celebrity)

7. Monster: The Ed Gein Story

IMDB: 7.8

Kroz šokantnu priču o zloglasnom ubojici i pljačkašu grobova Ed Geinu, serija otkriva inspiraciju za mnoge horor ikone iz Hollywooda. (SAD, 2025., Kriminalistički, Serijski ubojica)

8. Six Kings Slam

Reality show koji okuplja najbolje tenisače svijeta na ekskluzivnom turniru u Rijadu, Saudijska Arabija. (Saudijska Arabija, 2025., Reality Show)

9. Néro the Assassin

IMDB: 6.7

Francuska povijesna drama o plaćenom ubojici iz 16. stoljeća koji neočekivano otkriva svoju davno izgubljenu kćer i mora birati između vlastitog života i obitelji. (Francuska, 2025., Drama, Plaćeni ubojica)

10. House of Guinness

IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 89%

Povijesna drama smještena u Dublin 1868. godine prati obitelj Guinness nakon smrti patrijarha, dok se četvero djece bori za kontrolu nad poznatom pivovarom. (UK, 2025., Drama, Poslovna)