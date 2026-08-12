Nicholas Hoult glumi Gilderoya Lockharta u seriji 'Harry Potter'

Nicholas Hoult dobit će jednu od najzanimljivijih uloga u drugoj sezoni HBO-ove televizijske serije „Harry Potter“. Kako doznaje Variety, britanski glumac utjelovit će Gilderoya Lockharta, slavnog čarobnjaka i novog profesora Obrane od mračnih sila u Hogwartsu.

Iščekivana serija premijerno bi trebala biti prikazana 25. prosinca na HBO-u i platformi HBO Max, a prva sezona temelji se na prvom romanu J. K. Rowling, „Harry Potter i Kamen mudraca“. Serija je već dobila zeleno svjetlo za drugu sezonu, koja će ekranizirati drugi nastavak knjiškog serijala, „Harry Potter i Odaja tajni“.

Lockhart je jedan od središnjih likova drugog romana. Na početku priče poznat je kao slavni čarobnjak koji se proslavio navodnim herojskim pothvatima, o kojima je napisao i nekoliko knjiga. Međutim, iza njegova šarmantnog javnog imidža kriju se golema taština, arogancija i prilično upitne čarobnjačke sposobnosti.

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U Hogwartsu postaje novi profesor Obrane od mračnih sila, no učenicima i kolegama ubrzo postaje jasno da nije ni približno toliko sposoban koliko tvrdi da jest.

U filmskoj ekranizaciji „Harryja Pottera i Odaje tajni“ iz 2002. godine Lockharta je igrao Kenneth Branagh.

Za Houlta je riječ o još jednom velikom angažmanu u poznatoj filmskoj franšizi. Glumac je ranije utjelovio dr. Hanka McCoya, odnosno Zvijer, u nekoliko filmova iz serijala „X-Men“, dok trenutno igra Lexa Luthora u filmovima DC Studiosa.

Ulogu Luthora prvi je put odigrao u filmu „Superman“ iz 2025. godine, a ponovno će je utjeloviti u nastavku „Man of Tomorrow“, čija je premijera najavljena za 2027. godinu.

Hoult je poznat i po ulogama u filmovima „Pobješnjeli Max: Divlja cesta“, „Nosferatu“, „Juror 2“, „The Menu“ i „Renfield“.

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Na televiziji je jednu od zapaženijih uloga ostvario u hvaljenoj Huluovoj seriji „The Great“, za koju je dobio nominaciju za Emmy te dvije nominacije za Zlatni globus. Pojavio se i u drugoj sezoni serije „Peacemaker“ kao Lex Luthor, a još kao tinejdžer skrenuo je pozornost na sebe u britanskoj seriji „Skins“.

Snimanje druge sezone „Harryja Pottera“ trebalo bi početi ove jeseni. Glavnu ulogu Harryja Pottera igra Dominic McLaughlin, dok će Arabella Stanton i Alastair Stout utjeloviti Hermione Granger i Rona Weasleyja.

U novoj postavi su i John Lithgow kao ravnatelj Hogwartsa Albus Dumbledore, Janet McTeer kao profesorica Minerva McGonagall, Paapa Essiedu kao Severus Snape te Nick Frost kao Rubeus Hagrid.

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Na drugoj sezoni radi i Jon Brown, scenarist prve sezone, koji je promoviran u suvoditelja serije. Pridružio se tako dosadašnjoj showrunnerici i kreatorici serije Francesci Gardiner.

Gardiner je izvršna producentica zajedno s redateljem Markom Mylodom. Kao izvršna producentica na projektu sudjeluje i autorica „Harryja Pottera“ J. K. Rowling, uz Neila Blaira i Ruth Kenley-Letts iz produkcijske kuće Brontë Film and TV te Davida Heymana iz Heyday Filmsa.

*uz korištenje AI-ja

