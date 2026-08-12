Obavijesti

Show

Komentari 0
U DRUGOJ SEZONI

Nicholas Hoult glumi Gilderoya Lockharta u seriji 'Harry Potter'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Nicholas Hoult glumi Gilderoya Lockharta u seriji 'Harry Potter'
3
Foto: YARA NARDI/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Britanski glumac Nicholas Hoult pridružuje se novoj generaciji čarobnjaka u HBO-ovoj ekranizaciji 'Harryja Pottera', a u drugoj sezoni utjelovit će jednog od najtaštijih profesora Hogwartsa – Gilderoya Lockharta

Admiral

Nicholas Hoult dobit će jednu od najzanimljivijih uloga u drugoj sezoni HBO-ove televizijske serije „Harry Potter“. Kako doznaje Variety, britanski glumac utjelovit će Gilderoya Lockharta, slavnog čarobnjaka i novog profesora Obrane od mračnih sila u Hogwartsu.

Iščekivana serija premijerno bi trebala biti prikazana 25. prosinca na HBO-u i platformi HBO Max, a prva sezona temelji se na prvom romanu J. K. Rowling, „Harry Potter i Kamen mudraca“. Serija je već dobila zeleno svjetlo za drugu sezonu, koja će ekranizirati drugi nastavak knjiškog serijala, „Harry Potter i Odaja tajni“.

VELIKO UZBUĐENJE Fanovi ne kriju oduševljenje! HBO je objavio novi teaser za seriju o Harryju Potteru
Fanovi ne kriju oduševljenje! HBO je objavio novi teaser za seriju o Harryju Potteru

Lockhart je jedan od središnjih likova drugog romana. Na početku priče poznat je kao slavni čarobnjak koji se proslavio navodnim herojskim pothvatima, o kojima je napisao i nekoliko knjiga. Međutim, iza njegova šarmantnog javnog imidža kriju se golema taština, arogancija i prilično upitne čarobnjačke sposobnosti.

81st Venice Film Festival - Photocall for the movie "The Order" in competition
Foto: YARA NARDI/REUTERS

U Hogwartsu postaje novi profesor Obrane od mračnih sila, no učenicima i kolegama ubrzo postaje jasno da nije ni približno toliko sposoban koliko tvrdi da jest.

U filmskoj ekranizaciji „Harryja Pottera i Odaje tajni“ iz 2002. godine Lockharta je igrao Kenneth Branagh.

Za Houlta je riječ o još jednom velikom angažmanu u poznatoj filmskoj franšizi. Glumac je ranije utjelovio dr. Hanka McCoya, odnosno Zvijer, u nekoliko filmova iz serijala „X-Men“, dok trenutno igra Lexa Luthora u filmovima DC Studiosa.

Ulogu Luthora prvi je put odigrao u filmu „Superman“ iz 2025. godine, a ponovno će je utjeloviti u nastavku „Man of Tomorrow“, čija je premijera najavljena za 2027. godinu.

Hoult je poznat i po ulogama u filmovima „Pobješnjeli Max: Divlja cesta“, „Nosferatu“, „Juror 2“, „The Menu“ i „Renfield“.

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills
Foto: Danny Moloshok

Na televiziji je jednu od zapaženijih uloga ostvario u hvaljenoj Huluovoj seriji „The Great“, za koju je dobio nominaciju za Emmy te dvije nominacije za Zlatni globus. Pojavio se i u drugoj sezoni serije „Peacemaker“ kao Lex Luthor, a još kao tinejdžer skrenuo je pozornost na sebe u britanskoj seriji „Skins“.

Snimanje druge sezone „Harryja Pottera“ trebalo bi početi ove jeseni. Glavnu ulogu Harryja Pottera igra Dominic McLaughlin, dok će Arabella Stanton i Alastair Stout utjeloviti Hermione Granger i Rona Weasleyja.

U novoj postavi su i John Lithgow kao ravnatelj Hogwartsa Albus Dumbledore, Janet McTeer kao profesorica Minerva McGonagall, Paapa Essiedu kao Severus Snape te Nick Frost kao Rubeus Hagrid.

HBO’s Harry Potter TV series reimagining debuts magical first look trailer
Foto: NIPI

Na drugoj sezoni radi i Jon Brown, scenarist prve sezone, koji je promoviran u suvoditelja serije. Pridružio se tako dosadašnjoj showrunnerici i kreatorici serije Francesci Gardiner.

Gardiner je izvršna producentica zajedno s redateljem Markom Mylodom. Kao izvršna producentica na projektu sudjeluje i autorica „Harryja Pottera“ J. K. Rowling, uz Neila Blaira i Ruth Kenley-Letts iz produkcijske kuće Brontë Film and TV te Davida Heymana iz Heyday Filmsa.

*uz korištenje AI-ja
 
PROŠLO JE 25 GODINA FOTO Odrasli su pred kamerama zbog Harryja Pottera: Evo kako sad izgledaju zvijezde filmova
FOTO Odrasli su pred kamerama zbog Harryja Pottera: Evo kako sad izgledaju zvijezde filmova

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U toplesu pred mamom, tatom i sestrom?! Brooks Nader se ne srami, pogledajte fotke!
ŠOKIRALA MNOGE

FOTO U toplesu pred mamom, tatom i sestrom?! Brooks Nader se ne srami, pogledajte fotke!

Brooks Nader, manekenka i glumica koja će se uskoro pojaviti u novom Baywatchu, dio svog ljetovanja provela je u Hrvatskoj, a ovih je dana na Sardiniji gdje su je fotografi ulovili u toplesu. Dok su na brodu i njezini roditelji i sestra...
Ronaldo i Georgina se vjenčali! Pogledajte sudbonosan prsten
SLUŽBENO JE!

Ronaldo i Georgina se vjenčali! Pogledajte sudbonosan prsten

Jedan od najpoznatijih nogometaša svijeta i njegova dugogodišnja partnerica vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Portugali
FOTO VILE SLAVNIH Pogledajte luksuzne nekretnine naših glumaca, pjevača, sportaša...
PRIVATNE OAZE

FOTO VILE SLAVNIH Pogledajte luksuzne nekretnine naših glumaca, pjevača, sportaša...

Goran Višnjić vratio se u Hrvatsku nakon više od 30 godina života u inozemstvu i pridružio se popisu slavnih koji su stvorili svoje privatne obiteljske oaze. Donosimo vam fotografije vila i luksuznih kuća pjevača, nogometaša, glumaca...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026