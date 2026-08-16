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Nasljedstvo pod upitnikom

Nicku Reineru blokirali milijune dolara iz zaklade roditelja za čije je ubojstvo optužen...

Piše 24sata,
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Nicku Reineru blokirali milijune dolara iz zaklade roditelja za čije je ubojstvo optužen...
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Foto: CHRIS TORRES
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Upravitelji fonda protive se isplati i pozivaju na kalifornijski ‘Slayer Statute’, dok Reinerova obrana tvrdi da je pravo na dio novca stekao još prije smrti roditelja

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Nicku Reineru (32), sinu slavnog redatelja Roba Reinera i producentice Michele Singer Reiner, blokiran je pristup zakladnom fondu vrijednom više od 1,5 milijuna dolara dok u pritvoru čeka suđenje za brutalno ubojstvo svojih roditelja. Upravitelji zaklade pozvali su se na kalifornijski zakon koji sprječava osuđene ubojice da naslijede imovinu svojih žrtava.

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U lipnju ove godine, Nick Reiner podnio je sudu u Los Angelesu zahtjev za hitnom isplatom sredstava iz zaklade koju su mu roditelji osnovali. Tvrdio je da mu novac treba kako bi angažirao vrhunski pravni tim za svoju obranu, predvođen istaknutim odvjetnikom Alanom Jacksonom, ali i za pokrivanje osnovnih potrepština u zatvoru poput higijenskih proizvoda i odjeće. Jackson ga je u početku zastupao, no morao se povući u siječnju jer sredstva za njegovu naknadu nisu bila osigurana.

Nick Reiner arraignment for the killing of his parent
Foto: CHRIS TORRES

Međutim, upravitelji fonda, Paul Kanin i Jodi Pais Montgomery, oštro su se usprotivili isplati. U svom podnesku sudu naveli su kalifornijski zakon poznat kao 'Slayer Statute', koji priječi osobi da profitira od zločina tako što joj se oduzima pravo na nasljedstvo ako je proglašena krivom za namjerno i protupravno ubojstvo ostavitelja. Argumentiraju da bi, u slučaju da Reiner bude osuđen, novac iz zaklade trebao pripasti njegovom bratu Jakeu i sestri Romy. Isplata sredstava prije presude, tvrde, bila bi nepovratna i oštetila bi prava ostalih nasljednika.

Reinerovi odvjetnici uzvraćaju da se zakon može primijeniti tek nakon pravomoćne presude, a ne na temelju optužbe. Ustraju na temeljnom pravnom načelu da se njihov klijent smatra nevinim dok mu se ne dokaže krivnja.

- Nick je volio svoje roditelje i shrvan je njihovom smrću - stoji u zahtjevu podnesenom sudu. 'Ali činjenice o tome što im se dogodilo, a što nije, nisu predmet ovog spora oko njegovog fonda. Kao i svatko optužen za zločin, Nick se smatra nevinim i ima pravo organizirati svoju obranu sredstvima koja mu zakonski pripadaju.'

FILE PHOTO: Honoree Rob Reiner arrives with his wife Michele, and children at the 41st Annual Chaplin Award Gala in New York
Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Pravni stručnjaci ističu da bi ishod ove ostavinske bitke mogao ovisiti o tumačenju uvjeta same zaklade. Naime, Reinerovi odvjetnici tvrde da se ne radi o nasljedstvu iz ostavštine, već o njegovoj osobnoj imovini. Prema uvjetima ugovora, polovica sredstava trebala mu je biti isplaćena kada je navršio 30 godina, a ostatak s 35. Budući da sada ima 32 godine, prva isplata je, kako tvrde, dospjela na naplatu znatno prije nego što se ubojstvo dogodilo.

- Taj je novac već trebao biti njegov. Ta isplata prethodi ubojstvima i on je na nju imao pravo - komentirao je za magazin People bivši federalni tužitelj Neama Rahmani.

Ako sud prihvati argument da je pravo na taj dio novca stekao prije smrti roditelja, mogao bi zaobići primjenu 'Slayer Statutea' na barem taj dio iznosa. S druge strane, pravni zastupnici njegove braće i sestara mogli bi tvrditi da je nebitno kada je zaklada osnovana, već je ključno da bi isplatom profitirala osoba optužena za ubojstvo njezinih osnivača.

U peticiji se također navodi kako su upravitelji mjesecima nudili 'niz promjenjivih izgovora i opravdanja' za neisplatu, uključujući i 'neutemeljene zabrinutosti' o Nickovoj sposobnosti upravljanja novcem.

STRAVIČAN ZLOČIN Sin Roba Reinera po prvi puta u javnosti nakon smrti roditelja
Sin Roba Reinera po prvi puta u javnosti nakon smrti roditelja

Podsjetimo, Rob Reiner (78), redatelj kultnih filmova poput 'Kad je Harry sreo Sally' i 'Princeza nevjesta', i njegova supruga Michele (70) pronađeni su mrtvi u svom domu u Brentwoodu 14. prosinca 2025. godine. Obdukcija je pokazala da su oboje preminuli od višestrukih ubodnih rana. Nick, koji ima dugu povijest borbe s ovisnošću, uhićen je istoga dana.

Tužiteljstvo tvrdi da je Nick Reiner nakon svađe nožem nasmrt izbo roditelje u njihovoj spavaćoj sobi. Velika porota u srpnju 2026. podigla je optužnicu za dva ubojstva prvog stupnja, s posebnom okolnošću višestrukog ubojstva, što ga čini podobnim za smrtnu kaznu. On se izjasnio da nije kriv ni po jednoj točki optužnice.

Filmmaker Rob Reiner and his wife found dead in their home in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

*Uz korištenje AI-ja

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