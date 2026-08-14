Nicole Kidman progovorila je o ljubavi nakon razvod braka...

Nicole Kidman u novom intervjuu za Vogue otvoreno je progovorila o novom poglavlju u svom životu i poručila kako 'prihvaća ljubav', dok se šire glasine kako je našla novu ljubav nakon razvoda od Keitha Urbana.

Foto: Caroline Brehman

- Oduvijek sam željela voditi promišljen život. A što to podrazumijeva? Isprobavati stvari, griješiti, doživjeti neuspjeh, ponovno ustati, krenuti dalje, prigrliti ljubav, ostati otvorenog srca i otvoren prema mogućnostima - rekla je glumica u intervjuu.

59-godišnja oskarovka također je priznala kako nije mislila da će joj se život skroz promijeniti.

- Ali sada je tako. Napravite sve te planove i imate ideje o tome kako će sve izgledati, a onda jednostavno ne bude tako. Morate se prilagoditi - objasnila je.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Nicole Kidman se od Keitha Urbana rastala prošle godine, nakon gotovo 20 godina braka. Zajedno imaju dvije kćeri, 18-godišnju Sunday Rose i 15-godišnju Faith Margaret, a razvod su službeno okončali u siječnju ove godine. Kidman je u intervjuu rekla da su joj vrijeme i 'nevjerojatni mentori' pomogli da se snađe u novoj životnoj situaciji.

- Znali su mi reći: 'Nicole, ponekad jednostavno moraš podnijeti udarac'. Kad to prihvatite, umjesto da govorite: 'To nije pošteno, to nije pravedno', kažete si: 'Da, nije pošteno. Ali neke stvari u životu jednostavno nisu poštene' - ispričala je.

- Poznajem svoj karakter. Poznajem svoj talent. Znam tko sam. Ako pogriješim i nešto ne uspije ili mi se u životu dogodi nešto ponižavajuće, u redu je. I drugi ljudi su to prošli i to je u redu. Ne treba tome pridavati toliku težinu - dodala je.

Foto: Caroline Brehman

Podsjetimo, Kidman je prošlog mjeseca privukla pozornost kad je tijekom odmora u Italiji viđena s Michaelom Reinsteinom, investitorom iz sektora privatnog kapitala. Njihovo druženje potaknulo je glasine o novoj romansi, ali ona ih zasad nije potvrdila. Keitha Urbana mediji su povezivali s country pjevačicom Karley Scott Collins, no 26-godišnjakinja je te navode demantirala.