Nicole Kidman uskoro seli u Europu? U srpnju je predala i zahtjev za boravišnu dozvolu

Nicole Kidman iznenadila je brojne obožavatelje. Naime, glumica bi uskoro trebala preseliti u Portugal. Kako je prenio The Mirror Nicole je već zahtjev za boravišnu dozvolu portugalskoj imigracijskoj agenciji predala još u srpnju.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Inače, tada je njezin brak s glazbenikom Keithom Urbanom bio pod povećalom javnosti, jer je glazbenikovo prezime svjesno izostavljala iz svih obrazaca. Kasnije se saznalo da je Keith iselio i iz obiteljskom doma u Nashvilleu još u lipnju, ali ostao je u istom gradu. No, vijest da su se rastali nakon 19 godina braka odjeknula je krajem rujna.

Da im brak ne funkcionira naznaka je bilo i ranije, točnije srpnju 2015., kada je Urbana novinar pitao o vrućim filmskim scenama Kidman, prilikom čega je naglo prekinuo intervju. Mnogi su dovodili u pitanje i što ih nisu dugo vidjeli, kada je glumica otišla u Portugal zbog preseljenja, prilikom čega su se tješili da je razlog Urbanova zauzetost 'High and Alive' turnejom. Usto, svima je bilo sumnjivo i što se Nicole nije pojavila niti na jednoj turneji koja je službeno započela još u svibnju.

Podsjetimo, donedavni par se upoznao u siječnju 2005. godine na balu 'G‘Day LA', nakon čega su počeli izlaziti. U bračnu luku uplovili su krajem lipnja 2006. u Sydneyju. Također, zajedno imaju dvije kćeri, Sunday Rose (14) i Faith Margaret (17). Usto, Nicole ima i dvoje djece iz prethodnog braka s Tomom Cruiseom, Isabellu Jane i Connor.

Foto: KEVIN WURM/REUTERS