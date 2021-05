Splitski pjevači Danijela Martinović (49) i Petar Grašo (45), priča se, ne žive zajedno na zagrebačkoj adresi. Bili su skupa 24 godine. No njihovi prijatelji ne vjeruju baš u tu priču, a Danijela i Grašo nam se ne javljaju.

- Nije prvi put da prekidaju. Njih su razdvajali već barem 50 puta. Dovoljno smo prisni da bi nam Petar tako nešto rekao. Osjetili bismo mu po pogledu i glasu da se nešto događa, da nije sve u redu - kažu ljudi bliski estradnom paru. Vijest o prekidu ih je zatekla i iznenadila. Grašina voditeljica komunikacija nam, pak, potvrđuje da pjevači ne žive zajedno.

- Istina je da Danijela i Petar posljednjih mjeseci primarno žive na odvojenim adresama, kako zbog poslovnih projekata, tako i određenih privatnih razloga - rekla nam je Martina Podgorski. Danijela i Grašo inače imaju luksuzni penthouse u blizini zagrebačkog parka Bundek. Posljednji Danijelin projekt je snimanje spota za pjesmu znakovitog naziva 'Ljubav ne odustaje'.

- Vrlo je teško opisati kakva je to pjesma jer ima toliko snažnu poruku. Ovo je zapravo pjesma budućnosti koja ima svoju prošlost - rekla je Splićanka u travnju. Dodala je kako je odmah znala da se radi o velikoj stvari.

- Razum može odabrati drugačije, no srce uvijek ispravno osjeća - govori Danijela. Za pjesmu je pisala tekst s kolegama Mirom i Ines Prajo.

- Viknula sam i skočila sa stolice kad smo došli do rečenice ‘Ljubav ne odustaje, nepobjediva je!’ - rekla je Danijela. Mnogi se obožavatelji sad pitaju nije li htjela nešto poručiti s tim. Petar i Danijela bili su skupa od sredine devedesetih, no dugogodišnju vezu nikad nisu okrunili brakom.

- Živimo slične glazbene živote koji nas vuku na sve strane. Ljudima je najvažnije znati jesmo li vjenčani. Jer u našem društvu kad si oženjen, onda si zapravo potvrđen. Mi smo u tom apsurdu uspjeli zadržati intimu - rekao je Petar prije godinu i pol za Gloriju.

Danijela Martinović u ožujku 2021. čestitala je Petru Graši 45. rođendan preko društvene mreže. Službeno. Bez ikona srca i uljepšavanja, uz njihove dvije zajedničke fotografije.

- Neka ti je najplavije... neka ti je more, sretan rođendan - poručila mu je. Petar joj nije odgovorio na tu objavu, ili barem ne javno. Rijetko su se pojavljivali u javnosti, a zadnji put ih se moglo vidjeti u rujnu 2020. na otvorenju trgovine na Radničkoj cesti u Zagrebu. Došao je i šest mjeseci prije na promociju njezina albuma 'Neopisivo' u kino u Arena Centru. S njima su bili, između ostalih, prijatelji Viktorija i Dino Rađa, kuhar Tomaž Kavčič i TV voditelj Dalibor Petko.

Danijela nam je prije dvije godine priznala kako joj je najveći strah u životu bio od samoće i napuštenosti.

- Uspješno sam kročila kroz taj strah i sad mi je to jedna od najvećih i najljepših lekcija koju sam završila - rekla je Martinović. Opisala je i prednosti i mane duge veze nje i Petra:

- Kad ste u dugoj vezi, najteže je zapravo ne dopustiti da veza upadne u rutinu. Na vezi se treba raditi, treba je održavati, kao i sve u konačnici. A najljepše je što većinu stvari ne trebaš objašnjavati, ni pričati, ni tražiti, ni zahtijevati, nego se to sve većinom rješava samo pogledom kad je to istinito. Danijela nam je studenom 2019. opisala i prvi susret s Grašom. Ugledao ju je 1995. na Dori u Opatiji, kad je pjevala 'Nostalgiju' sa sopranisticom Lidijom Horvat-Dunjko (54) i pobijedila. Službeno ih je 'spojio' glazbenik Tonči Huljić (59), kad je Petar došao svirati u grupu Magazin umjesto njega. Bilo je to prije Grašine pjevačke karijere, dok se još nije ozbiljno primio mikrofona na pozornici.

- Susret je bio brzinski. Gotovo da se nismo ni primijetili. Samo smo sjeli na večeru nakon koncerta i dok sam ja stavila salvetu na sebe i počela jesti, pogledala ga, on je svoj obrok već završio. Bio je onako sportaš, visok, a ja si mislim: ‘O Bože, koga mi je ovo Tonči poslao? Majko draga!’. Apsolutno nije bila ljubav na prvi pogled - smijala se Danijela.