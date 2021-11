Nedavno su srpski mediji pisali o tome da je Marinko Roković (68) hospitaliziran i da mu je zdravstveno stanje kritično. Tada su mediji zvali i njegovog najstarijeg sina Nikolu Rokvića (36) kojemu je i tada bilo teško suočiti se s očevom bolešću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tu je informaciju tada Nikola potvrdio kada je za medije rekao da se nada da će njegov otac biti dobro.

- Ne znam što bih vam rekao, iskreno. Čuli ste se s njim, čovjeku nije dobro, neugodno mi je. Nije korona sada u pitanju, on je to preležao. Biti će on dobro – rekao je tada ukratko Nikola koji o očevom stanju, koje je tada još bilo neizvjesno, nije htio pričati.

Na žalost, njegova nada nije se ostvarila.

- Preminuo je, ne mogu da pričam... - rekao je Nikola shrvano kroz suze za Blic.

Nikoli je otac zasigurno bio veliki uzor jer se mladić odlučio kročiti njegovim stopama, okušati se u glazbi i u istome uspjeti.

Postao je i poznati umjetnik izdavanjem debitantskog albuma 'Oprosti mojoj mladosti' iz 2006. godine. Iako je prvenstveno poznat po izvođenju pop-folk glazbe, Rokvić se odvažio i na pop od izlaska 'Ovaj puta' 2015. godine.

Nikola često na svojim društvenim mrežama dijeli obiteljske fotografije pa je tako i nedavno podijelio jednu uz oca i emotivnu poruku.

- Moj 'Junak od Rokvića plemenitih'. Tako mi stoji upisan u telefonu! Puno sam nečijih junaka imao u životu: Superman, Batman, Nindža kornjače... Za mene samo jedan pravi, moj otac. Junak koji mi je sve pokazao i puno me naučio - napisao je u opisu.