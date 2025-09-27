Nikolina Pišek spašavala psa: 'Potraga za njom traje 10 dana'

Nikolina Pišek dirnula je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, voditeljica je u nizu storyja podijelila trenutke u kojima se zajedno s grupom ljudi i stručnom službom uključila u akciju spašavanja psa Milene, koja je danima lutala. Na snimkama koje je podijelila moglo se vidjeti kako je pas prilično iscrpljen i uplašen, a Nikolina nije krila zabrinutost.

Foto: Instagram

- Nakon što smo dobili dojavu da je Milena viđena u dvorištu, grupica entuzijasta skupila se u trenutku. Od divnih djelatnika, dobili smo kartonske kutije za postavljanje zamke i krenuli u akciju - napisala je Nikolina.

Prema njezinim riječima, Milena je pronađena ozlijeđena ispod jednog kombija.

- Diverzanti u akciji. Milena se, prema našim saznanjima, nalazi ozlijeđena ispod kombija. Ne znamo u kakvom je stanju, budući da potraga za njom traje 10 dana - dodala je Pišek.

Foto: Instagram

Ubrzo je stigla i službena potvrda, nakon čega je u akciju bio uključen koji je odmah bio spreman za hitnu intervenciju.

- Potvrđeno. Milena je ranjena. Vjerojatno je udarena automobilom. Dehidrirana je i gladna. Leži ispod dostavnog vozila - nastavila je voditeljica. Veterinarski fakultet je već obaviješten, čekamo samo ulov. Krećemo! - nastavila je Nikolina.

Usto, Pišek je posebno istaknula i pomoć svojih prijatelja.

- Nije niti zacviljela. Jedan od onih sretnih susreta na Veterinarskom fakultetu. Sretni završeci su mi najdraži - zaključila je voditeljica.

Foto: Instagram