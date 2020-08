Nikolina Ristović: 'Obožavam nositi nakit. Pa čemu drama?'

<p>Voditeljica <strong>Nikolina Pišek Ristović</strong> (44) na ljetovanju u Kaštel Starom proživljavala je pravu dramu. Sa suprugom <strong>Vidojom Ristovićem</strong> (42), djecom i prijateljima 19. srpnja stigla je u vilu koju je rezervirala preko Vip Holiday Booker, a iz koje su nedugo nakon navodno i izbačeni. Nikolina je otkrila kako joj je tijekom boravka nestao novac i skupocjeni nakit. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Navela je da je riječ o novcu u gotovini (65 do 68 tisuća eura), muškom satu Custos (18 tisuća eura), satu Rolex Daytona rose gold (35 tisuća eura), narukvici Cartier Love s brilijantima (46 tisuća eura), muškom satu Pierre Kunz (zlato) 13/50 (25 tisuća eura), ženskom prstenu Cartier Panther (25 tisuća eura) te Chopard prstenu 3.75 ct (bijelo zlato) vrijednosti 65.000 eura. </p><p>- Suprug je podigao novac iz jedne banke u Splitu jer potpisujemo ugovor za kuću u Zagrebu i to je trebala biti kapara. Što se tiče nakita, ne znam čemu drama? Žena sam koja obožava nakit i volim ga mijenjati. Zašto ja to ne bih nosila sa sobom ako je moje vlasništvo? Vidoje je pak strastveni ljubitelj satova, to mu je ljubav - rekla je Nikolina za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/nikolini-ristovic-i-suprugu-javnost-se-podsmjehuje-zbog-skupe-prtljage-obozavam-nakit-zasto-ga-ne-bih-nosila-a-vidoje-je-ljubitelj-satova-1037657">Slobodnu Dalmaciju</a>. Voditeljica je otkrila i kako joj je vlasnik agencije poslao molbu za saniranje štete u vili. </p><p>- Uputili su nam odštetni zahtjev koji se odnosi, vjerovali ili ne, na tri četke za WC, bravu ulaznih vrata koju su vlasnici mijenjali u noći tog užasa, potom bravu na kliznoj stijeni koja se, istina, zaglavila, što smo im i rekli. Naveli su još i stolić na kojem je nešto proliveno, u sobi koju su koristile dvije djevojčice. Traže i dubinsko čišćenje cijele kuće zbog prisutnosti životinja, to pravdaju time što neki budući gosti poslije nas mogu pokupiti alergiju - dodala je voditeljica. </p>