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Nina Badrić iz fan pita gledala Brunu Marsa: 'Oženi me, oženi'

Piše 24sata,
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Nina Badrić iz fan pita gledala Brunu Marsa: 'Oženi me, oženi'
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Foto: Instagram
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Pjevačica je iz Jelse krenula prije svitanja, promijenila nekoliko prijevoznih sredstava i stigla na Wembley kako bi gledala jednog od svojih omiljenih izvođača

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Bruno Mars u Londonu, na Wembleyju? Nemaš frke. Samo kreneš u 05:30 s otoka da bi ulovio katamaran, da bi ulovio avion, da bi ulovio taksi, da bi sat i pol putovao od aerodroma do smještaja, da bi se presvukao i da ideš na Wembley, dakle na jednog jedinog Brunu Marsa. Nikada neću biti mlađa nego što sam danas. To je ljubav, poručila je Nina Badrić.

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Na Wembleyju je koncert pratila iz fan pita, među najvatrenijim obožavateljima. Dojmovi se nisu slegli ni sljedećeg jutra.

- Dobar dan svima, osim onima koji sinoć nisu bili na Bruni Marsu - našalila se pjevačica. 

Foto: Instagram

Marsov nastup za nju nije bio samo koncert.

- On je sinoć održao masterclass iz Bogom danog talenta, vokalnih bravura, plesnih pokreta, šarma i energije - napisala je.

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A onda mu je, još pod dojmom svega što je vidjela, uputila i poruku.

- Bruno Mars, oženi me, oženi mee, oženi meee! (Kažu da ako to ponovim dovoljno puta, da će me svemir čuti) - poručila je Badrić.

Nina je u London stigla iz Jelse, gdje tradicionalno provodi ljeto. Otkad ju je prvi put posjetila, rođena Zagrepčanka osjetila je da joj je ondje drugi dom. Kaže da je na otoku pronašla mir. Ujutro ide u spizu, šeće sa svojim Totom, podruži se s lokalcima, poslijepodne kuha, odmara i pliva, a najdraže joj je 'kad ne mora baš ništa'.

Foto: Instagram

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