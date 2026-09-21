Obavijesti

Show

Komentari 4
ISKRENO O POČECIMA KARIJERE

Nives Celzijus otkrila što misli o tome da Taisha krene njenim stopama: 'Dobila bi šamar...'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: < 1 min
Nives Celzijus otkrila što misli o tome da Taisha krene njenim stopama: 'Dobila bi šamar...'
10
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nives Celzijus otvoreno je progovorila o svojim počecima na estradi te je otkrila što misli o tome da Taisha krene njenim stopama

Admiral

Nives Celzijus svoju je karijeru započela još kao šesnaestogodišnjakinja kada se 1998. godine pojavila u spotu za pjesmu 'Ne zovi mala policajce' Mladena Burnaća, a upravo joj je to pojavljivanje u spotu otvorilo vrata estrade.

POZIRALA U ELEGANTNOM IZDANJU FOTO Kći Nives Celzijus postala prava ljepotica, a njenu fotku komentirala je i ponosna mama
FOTO Kći Nives Celzijus postala prava ljepotica, a njenu fotku komentirala je i ponosna mama
Foto: instagram

Nives je kasnije pozirala za naslovnicu časopisa Auto Klub, počela je nastupati na televiziji, uključujući emisiju Maksovizija na Pink TV-u te je snimila i svoj prvi album 'Cura moderna', a tada je počela koristiti umjetničko ime Nives Celzijus.

'BESTIJALNO' FOTO Nije za one slabog srca! Nives pokazala kako su nastale vruće scene za njen novi spot
FOTO Nije za one slabog srca! Nives pokazala kako su nastale vruće scene za njen novi spot

U podcastu In Magazina Nives se prisjetila svojih početaka i tog perioda te je priznala kako bi ipak zamjerila svojoj kćeri Taishi da krene istim putem kao i ona.

- Protivnik sam nasilja, ali mislim da bi dobila jedan šamar, zasluženo. To mi je danas nepojmljivo, ali bila su stvarno druga vremena. Ja sam sa 16 godina prohodala s Ripperom iz Pipsa, ali to tada ništa nije bilo neuobičajeno iako je on bio duplo stariji od mene. Danas to ne bi prošlo - rekla je Nives.

O LJUBAVI I DJECI Nives Celzijus potpuno iskreno: Zbog ovoga biram biti sama
Nives Celzijus potpuno iskreno: Zbog ovoga biram biti sama
Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
EKSKLUZIVAN VIDEO Maja Šuput leti s mlađim muškarcem: 'Prije leta pali su poljupci i zagrljaji'
ROMANSA NA 'TUĐMANU'

EKSKLUZIVAN VIDEO Maja Šuput leti s mlađim muškarcem: 'Prije leta pali su poljupci i zagrljaji'

Čitatelj 24sata snimio je pjevačicu Maju Šuput u nedjelju na Zračnoj luci Zagreb, i to u društvu markantnog muškarca
Novi detalji romanse Maje i Emila Tedeschija mlađeg! Evo što su nam rekli prijatelji para
DOZNAJEMO

Novi detalji romanse Maje i Emila Tedeschija mlađeg! Evo što su nam rekli prijatelji para

Pjevačicu Maju Šuput snimio je čitatelj 24sata dok je krenula na put u London. Bila je u društvu mlađeg muškarca, a riječ je o Emilu Tedeschiju mlađem. Evo što su nam rekli njihovi prijatelji
VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj
NA FESTIVALU 'MODRO I ZELENO'

VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj

Goran Bare & Majke bili su jedno od glavnih imena 4. izdanja festivala 'Modro i Zeleno' u Makarskoj. No, nakon izlaska na pozornicu, nastup je prekinut...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026