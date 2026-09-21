Nives Celzijus otkrila što misli o tome da Taisha krene njenim stopama: 'Dobila bi šamar...'

Nives Celzijus svoju je karijeru započela još kao šesnaestogodišnjakinja kada se 1998. godine pojavila u spotu za pjesmu 'Ne zovi mala policajce' Mladena Burnaća, a upravo joj je to pojavljivanje u spotu otvorilo vrata estrade.

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Nives je kasnije pozirala za naslovnicu časopisa Auto Klub, počela je nastupati na televiziji, uključujući emisiju Maksovizija na Pink TV-u te je snimila i svoj prvi album 'Cura moderna', a tada je počela koristiti umjetničko ime Nives Celzijus.

U podcastu In Magazina Nives se prisjetila svojih početaka i tog perioda te je priznala kako bi ipak zamjerila svojoj kćeri Taishi da krene istim putem kao i ona.

- Protivnik sam nasilja, ali mislim da bi dobila jedan šamar, zasluženo. To mi je danas nepojmljivo, ali bila su stvarno druga vremena. Ja sam sa 16 godina prohodala s Ripperom iz Pipsa, ali to tada ništa nije bilo neuobičajeno iako je on bio duplo stariji od mene. Danas to ne bi prošlo - rekla je Nives.