Njihova veza je sve ozbiljnija: Katy Perry i Justina Trudeau objavili kako uživaju na plaži

Piše Stela Kovačević,
5
Foto: Instagram

Na fotografijama par provodi vrijeme na plaži, a djeluju veoma sretno i zaljubljeno. Osim toga, fanovi su primijetili da na jednoj od fotki pjevačica nosi ogrlicu sa zlatnim privjeskom javorova lista

Pjevačica Katy Perry (41) je na društvenim mrežama podijelila djelić svoje blagdanske atmosfere. Objavila je set fotografija, a među njima su se našle i one s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom (53).

Na fotografijama par provodi vrijeme na plaži, a djeluju veoma sretno i zaljubljeno. Osim toga, fanovi su primijetili da na jednoj od fotki pjevačica nosi ogrlicu sa zlatnim privjeskom javorova lista, što mnogi smatraju posvetom njegovoj domovini.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

U blagdanskoj objavi bile su fotke i bivšeg zaručnika Orlanda Blooma, s kojim je ostala u dobrim odnosima. Na fotkama je glumac i njihova kćerkica Daisy.

Foto: Instagram

Podsjetimo, glazbenica je početkom prosinca podijelila galeriju uspomena s turneje po Japanu, u kojoj se u više kadrova pojavljuje Trudeau. Među najzapaženijima je fotografija na kojoj se par prisno naslanja obraz na obraz, pozirajući za romantični selfie na otvorenom.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Romantične glasine o Perry i Trudeaua pojavile su se još tijekom ljeta, kada je par viđen na večeri u Montrealu. U to je vrijeme Perry prolazila kroz razlaz s bivšim zaručnikom Orlandom Bloomom, dok se Trudeau godinu ranije razišao sa suprugom Sophie Grégoire nakon 18 godina braka.

