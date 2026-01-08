Njihova veza je sve ozbiljnija: Katy Perry i Justina Trudeau objavili kako uživaju na plaži

Pjevačica Katy Perry (41) je na društvenim mrežama podijelila djelić svoje blagdanske atmosfere. Objavila je set fotografija, a među njima su se našle i one s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom (53).

Na fotografijama par provodi vrijeme na plaži, a djeluju veoma sretno i zaljubljeno. Osim toga, fanovi su primijetili da na jednoj od fotki pjevačica nosi ogrlicu sa zlatnim privjeskom javorova lista, što mnogi smatraju posvetom njegovoj domovini.

Foto: Instagram

U blagdanskoj objavi bile su fotke i bivšeg zaručnika Orlanda Blooma, s kojim je ostala u dobrim odnosima. Na fotkama je glumac i njihova kćerkica Daisy.

Podsjetimo, glazbenica je početkom prosinca podijelila galeriju uspomena s turneje po Japanu, u kojoj se u više kadrova pojavljuje Trudeau. Među najzapaženijima je fotografija na kojoj se par prisno naslanja obraz na obraz, pozirajući za romantični selfie na otvorenom.

Romantične glasine o Perry i Trudeaua pojavile su se još tijekom ljeta, kada je par viđen na večeri u Montrealu. U to je vrijeme Perry prolazila kroz razlaz s bivšim zaručnikom Orlandom Bloomom, dok se Trudeau godinu ranije razišao sa suprugom Sophie Grégoire nakon 18 godina braka.