Timove u 'Masterchefu' očekuje novi izazov: Kuhinju će večeras ispuniti mirisi i okusi Slavonije

U nadolazećem izazovu, MasterChef kuhinju preplavit će mirisi i okusi Slavonije. Tri tima – zeleni, crveni i plavi – uskoro će stati za radne ploče i suočiti se s jednim od najzahtjevnijih dana dosad. Bit će to timski izazov posvećen kulinarstvu Slavonije.

- Na čelo timova stavit ćemo one koji znaju kako spojiti tradicionalno s modernim. Bit će to Slavonci u timovima - najavit će chef Stjepan Vukadin.

Plavi tim vodit će Ivan Capan.

- Imat ćemo hladne glave i vruće tave - odlučno će reći. Crveni tim preuzet će Josip Barišić, koji će poručiti: 'Dat ću sve od sebe da svoj tim dovedem do pobjede.' Zeleni tim chefovi će povjeriti Egonu Juriću, koji će priznati: 'Mentalno sam spreman, fizički nisam – želudac me boli, nenaspavan sam. Ali imam ljude iza sebe pa ćemo se pogurati.'

S obzirom na to da nemaju svi timovi isti broj članova, vođe plavog i crvenog tima morat će odabrati jednu osobu iz svog tima kao najslabiju kariku i ta osoba neće kuhati.

- Težak odabir, razmišljao sam između Barbare i Vjeke - priznat će Ivan prije nego što odluči da ipak Vjeko neće kuhati.

- Malo mi je žao što ne kuham, ali vjerujem u svoj tim i da će pobijediti i bez mene - reći će Vjeko. Josip će, pak, izabrati Zorana jer 'nije pokazivao kreativnost u plejtingu' te je više puta bio u stres testu.

Timovi će morati pripremiti tri slijeda – doručak, ručak i večeru u slavonskom duhu. Doručak će poprimiti format amuse-bouche zalogaja.

- To je jedan kompleksan zalogaj, tehnički savršeno dorađen s više komponenti - objasnit će Stjepan, dok će Goran Kočiš dodati da će natjecatelji morati koristiti namirnice 'pete četvrtine', a to su iznutrice, uši, jezik, mozak... Na to će Krunoslav uz smijeh komentirati: 'Majko moja mila, tko će to jesti!'

Slavonski stol večeras će pokazati tko će ostati hladne glave i čije će tave doista biti najvruće

