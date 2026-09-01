Nova serija 'Slučajna obitelj' već 6. rujna stiže na Novu TV

Što se dogodi kada mladoženja pobjegne tik pred vjenčanje? Upravo ovim neočekivanim potezom počinje priča nove dramsko-humoristične serije 'Slučajna obitelj', koja na Novu TV stiže u nedjelju, 6. rujna, u 21:15. U središtu radnje su likovi koji se možda nikada ne bi susreli da ih život nije spojio u najneobičnijim okolnostima. Ono što će uslijediti niz je zavrzlama, neočekivanih savezništava, intriga i situacija u kojima će se granica između slučajnosti i sudbine sve više brisati.

Filip Juričić u ulozi Vite već na samom početku ulazi u veliku životnu prekretnicu kada se sprema izgovoriti sudbonosno 'da' ženi koja ga voli. Riječ je o Lani, osebujnoj i temperamentnoj ženi koju utjelovljuje Lena Medar, a upravo je njezina nepredvidivost čini jednom od zanimljivijih karika ove priče.

Foto: NOVA TV

- Jako mi je zanimljiva i zabavna. Može djelovati bezobrazno, međutim, za mene ona nije tako negativna. Ona je jednostavno osoba koja stavlja sebe na prvo mjesto - otkriva glumica.

Laninu prijateljicu i nesuđenu kumu Ljilju utjelovljuje Sara Stanić, a njezin lik svojevrsni je glas razuma usred brojnih intriga.

- Ljilja se ne snalazi u kompliciranim situacijama, ali pokušava sve riješiti razumno. Oduševljena sam koliko je na setu izvrsnih glumaca, tako da s te strane gledatelji mogu očekivati izvanredne izvedbe ljudi koje i sama volim gledati na ekranima, a sada imam priliku s njima raditi - govori glumica Sara Stanić.

Foto: NOVA TV

Na samom početku priče, Vitina desna ruka je Bruno, a Nebojša Rako kratko opisuje svoj lik.

- Moj lik Bruno je kum i najbolji prijatelj Vite i on mu tu pomaže kroz sve komplikacije koje se događaju kroz seriju. Bit će tu kombinacija svega, i drame i komedije i raznih zavrzlama - najavljuje Nebojša Rako.

Foto: NOVA TV

Uz vrhunska poznata glumačka imena, mlađu ekipu serije upotpunjuju i Lovro Juraga i Dora Dimić Rakar čije roditelje u seriji tumače Stjepan Perić i Dijana Vidušin.

- S nekima se poznajem od ranije. Tit Medvešek i ja se znamo od rane dobi, a s puno glumaca imam priliku prvi put raditi - govori Lovro Juraga koji u seriji utjelovljuje svog imenjaka.

Njegovu sestru Tatjanu Lisac, glumit će Dora Dimić Rakar.

- Atmosfera na setu je vesela. Radi se puno, ali s osmijehom na licu. Mislim da je produkcija okupila odličnu glumačku ekipu i jako sam sretna da obitelj igramo Dijana Vidušin, Stjepan Perić, Lovro Juraga i ja. S Dijanom i Stjepanom prvi put surađujem i od prve zajedničke scene umiremo od smijeha - priznaje glumica.

Foto: NOVA TV

Kako će se naizgled nespojiva skupina likova snaći kada ih život spoji, koje će ih tajne i problemi povezati te mogu li iz svega izaći zajedno, gledatelji će otkrivati od nedjelje, 6. rujna, na Novoj TV.