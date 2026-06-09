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Vraća li se Vice u Divlje pčele? Pere Eranović nasmijao: 'Ako je Esmeralda mogla progledati...'

Piše 24sata,
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Vraća li se Vice u Divlje pčele? Pere Eranović nasmijao: 'Ako je Esmeralda mogla progledati...'
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Foto: Tom Dubravec

Glumac je nekoliko sati prije završetka prve sezone 'Divljih pčela' objavio duhovitu snimku

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Iako je u pretposljednjoj epizodi RTL-ove serije 'Divljih pčela' njegov lik tragično stradao, Pere Eranović (36) pobrinuo se da Vice Radonić ne ostane dugo pod zemljom. Nekoliko sati uoči emitiranja posljednje epizode prve sezone, glumac je na društvenim mrežama objavio duhovitu snimku na kojoj izlazi iz blatnjave rake u kojoj ga je upucao Milan Čavka (Davor Pavić).

- Ako je već Esmeralda mogla progledati... Ovo vam sigurno neće prikazati - poručio je Eranović.

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Da Vice ima posebno mjesto među gledateljima, pokazali su i komentari ispod objave. Dok su se jedni pitali 'Spavaš li mirno, Milane?', drugi su poručili da je riječ o jednom od najboljih likova u seriji. Neki su otišli i korak dalje pa zaključili da ni Chuck Norris ne bi uspio ono što je pošlo za rukom Vici.

Snimka je nasmijala i njegove kolege.

- Pod hitno Vicin spinoff - poručila je među prvima glumica Ana Marija Veselčić koju je publika zavoljela zbog uloge Katarine Runje.

Eranović je na to komentirao: 'Sad ili nikad'.  Glumica koja mu je u seriji glumila suprugu Terezu Vukas (Margarita Mladinić) poručila je: 'Ne kaže se džabe: 'Ima devet života ko Vice''. 

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Koliko se uživio u lik koji je osvojio gledatelje, Eranović je otkrio i u jednom od ranijih intervjua.

- Bilo mi je zabavno oblikovati nenametljiv i uglađen izričaj jednog povratnika, a posebno njegovo službeno držanje koje ima pri prvim susretima u domovini - rekao je.

Pored glume, crtanje mu je velika ljubav, a svira i bubnjeve i gitaru te ima svoj heavy metal bend Prevail.

Foto: Tom Dubravec

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