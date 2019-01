Nuša, Beba, Olivera: Zbog njih su muškarci padali u nesvijest

Izazovne obline, oskudna obleka, prodoran pogled... Danas je takav kadar učestala pojava na profilima društvenih mreža anonimaca koji, sve češće i agresivnije, izgledom pokušavaju zaraditi koji ‘lajk’ više. Društveni trendovi tjeraju mnoge na to da žele postati zapaženi na račun izgleda ne bi li si olakšali ostvarivanje nekog, uglavnom, poslovnog cilja ili ambicije. No što kad seksepil obilježi ili definira nečiji životni stil? Koja je cijena ljepote i seksepila? Kako se pjevačice, glumice i voditeljice nose sa statusom seks-simbola i što im on uopće donosi? Teret ili slavu? Bolju poslovnu priliku ili društvenu kritiku?

U serijalu 24sata ‘Biti seks-simbol’ ljepotice koje su obilježile protekle dekade u svojim ekskluzivnim ispovijestima govore o svojim životima. U 5. nastavku donosimo priče o Nuši Marović, Bebi Lončar i Oliveri Katarini.

Jedan kadar bio je dovoljan da je proglase seks-simbolom. Desanka Beba Lončar (75) snimala je te 1960. godine film “ljubav i moda”, a u spomenutom se kadru beogradskim ulicama provozala na Vespi.

Rođena je i odrasla u Beogradu, a već sa 17 godina bila je spikerica dječjih radijskih emisija. Sa 17 godina, još je bila gimnazijalka, dobila je prvu ulogu u partizanskom filmu “Deveti krug”. Tad su je primijetili producenti filma “Ljubav i moda”...

Foto: 24sata

- Došli su do mene i rekli da ću snimati film u kojem ću voziti Vespu, nositi divne haljine i voziti se u avionu. Bio je to za mene san - govorila je Beba mnogo godina kasnije o svojem “slučajnom” početku.

Bebin puteni izgled zadivio je cijelu bivšu državu, prozvali su je novom Brigitte Bardot. Snimanje filmskog spektakla “Dugi brodovi” odvelo ju je u Rim. I tamo je mamila uzdahe muškaraca, a vjerovala je kako je imala i još jednu “prednost”.

- Na zapadu su na mene gledali kao na glumicu koja se probija u svijet filma, a došla je iza ‘željezne zavjese’ - rekla je.

Koliko joj je dobro išlo pokazuje činjenica da je već s 19 godina kupila luksuzni Mercedes.

- Dvosjed, kabriolet. Bila sam mlada, danas na to gledam kao na dječji potez. No tad u Jugoslaviji nije bilo svega. Zato sam si jednom sama kupila dijamant. Za to mi nikad nije trebao frajer - otkrila je Lončar.

Foto: Privatna arhiva

Sredinom šezdesetih upoznala je tad budućeg supruga, Josipa Radeljaka Dikana (75). Imala je sve, uloge je mogla birati, ljubav, putovanja, status... Nije imala jedino ono za čime je najviše žudjela - dijete. Beba je nekoliko puta pobacila, a kad je opet zatrudnjela, otišla je u bolnicu čuvati trudnoću. Rodila je sina Lea 1982. godine.

- Bolnica me promijenila. Tamo sam odlučila ostaviti se glume, slava me više nije zanimala, željela sam odgajati dijete - objasnila je Beba.

Krajem osamdesetih par se razveo, a Dikan je novu veliku ljubav pronašao u danas pokojnoj glumici Eni Begović.

- Živjeli smo fantastično, ali smo počeli u jednom trenutku ići na živce jedno drugome.

Dok je odnos stalno zavođenje, ništa nije problem, a seks je najvažniji dio te igre. Ljubav, nažalost, nije vječna - pričala je otvoreno o bračnom krahu srpska glumica.

Tih je godina jednako strastveno Jugoslavijom žarila i palila Olivera Katarina (78). Glumica i pjevačica isticala se tamnom puti i crnom kosom. Njezine izvedbe narodnih pjesama i šansona, njezin glas i stas publiku su bacali u trans. Najpoznatija joj je uloga u filmu “Skupljači perja” iz 1967., koji je nagrađen na filmskom festivalu u Cannesu. Olivera je festival zatvorila svojim koncertom. Kaže kako je uvijek bila svjesna svojih vrlina i oblina.

- Moj prijatelj mi je jednom dobro rekao da ljepotu nije lako nositi. I nije. Tek kasnije prestala sam se opterećivati izgledom - rekla je.

I njezina je ljepota bila “prevelika” za ove prostore, otisnula se u svijet. I nju su uspoređivali s Brigitte Bardot i govorili kako joj nema na čemu zavidjeti. Veliki je trag ostavila u pariškoj Olympiji, gdje je imala uzastopna 72 koncerta, ponekad čak i tri na dan. Legenda kaže kako je veliki pisac Salvador Dali klečao pred njom nakon koncerta. Olivera je nekoliko godina kasnije priznala da to nije bilo baš tako.

- Bila su to zlatna vremena. Dali je nakon jednog od koncerata došao u moju garderobu. Zagrlio me, pokazao dlanove pa rekao: ‘Što ste mi to napravili? Zapalili ste mi ruke’...

Osim pariškoga glamura, nije imala problema pjevati na manje “fensi” mjestima, poput, recimo, Dalmatinske zagore.

- Taj me narod božanstveno primao, to su najdivniji susreti koje sam imala. Voljela sam ići tamo gdje nitko ne ide i narodu darovati svoju umjetnost - rekla je.

Foto: Privatna arhiva

Njoj je, pričalo se tad, jako sličila Nuša Marović, najpoznatija manekenka šezdesetih.

- Mislim da ona malo rasnije djeluje od mene, poželjnije. Samo smo na nekoliko fotografija malo slične - rekla je Nuša, koja je preminula 2010. u Parizu. Imala je sedamdeset godina. Bila je neobično lijepa i zanosna, a nije se toga ni bojala pokazati. Pogotovo kad se Zagrebom prošetala u mini suknji.

- Bio je to pravi mali mini. Zagreb je bio šokiran, ljudi su padali u nesvijest. Ja volim stvari koje drugi nemaju. Ekstravagantna sam i volim šokirati ljude - pričala je na vrhuncu popularnosti Nuša.

I njezinu ljepotu bilo je teško “zadržati” na ovim prostorima, koji su za nju tad bili premali. Ubrzo je postala zaštitno lice Yvesa Sainta Laurenta i Guya Larochea...