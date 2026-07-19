Objavili detalje sahrane Bonnie Tyler. Pozvali obožavatelje na procesiju: 'Donirajte udrugama'

Legendarna pjevačica Bonnie Tyler preminula je početkom srpnja u dobi od 75 godina, a kako navodi Daily Mail, sahranit će je u njezinom rodnom gradu Skewenu u Walesu idućeg mjeseca.

Njezin sprovod održat će se 17. kolovoza u podne, a na misi će biti samo njezini najbliži. U petak je objavljeno kako će to biti 'proslava života' u njezinu čast, a dva dana ranije održat će se i procesija te su svi njezini obožavatelji pozvani na ulice kako bi joj odali počast.

Foto: Isabel Infantes

Obitelj je također pozvala obožavatelje da, umjesto vijenaca, doniraju dvjema humanitarnim udrugama kojima je Tyler bila ambasadorica, a koje podupiru dječju bolnicu u Walesu te oboljele od cerebralne paralize.

- Njezina ostavština živi dalje kroz bezvremenske pjesme koje su je učinile legendom - stoji u osmrtnici.

Glazbenica, pravog imena Gaynor Hopkins, koja se proslavila hitovima kao što su 'The Total Eclipse Of The Heart' i 'Holding On To A Hero' bila je u bolnici u Portugalu od svibnja zbog hitne operacije crijeva. Zbog ozbiljnosti njezinog stanja su je liječnici stavili u induciranu komu kako bi tijelu dali priliku za oporavak. Sredinom lipnja je njezin glasnogovornik objavio da se probudila i da pokazuje znakove oporavka, no upozorili su kako je njezino stanje i dalje 'vrlo loše' te da ostaje na odjelu intenzivne njege. Svi njezini nastupi bili su otkazani ili odgođeni. A zatim je shrvana obitelj objavila tužne vijesti 9. srpnja.

Foto: FrankHoermann/DPA

- Bonina obitelj i tim sa slomljenim srcem objavljuju da je Bonnie neočekivano preminula sinoć u bolnici u Portugalu od posljedica bolesti zbog koje se liječila. Uskoro ćemo objaviti daljnje priopćenje, ali za sada molimo za privatnost kako bismo se nosili s ovom tragedijom - naveli su u priopćenju tada.

Rođena kao Gaynor Hopkins u Walesu, Bonnie Tyler postala je svjetski poznata zahvaljujući svom jedinstvenom, hrapavom glasu. Taj prepoznatljivi vokal, koji je postao njezin zaštitni znak, bio je neočekivana posljedica operacije glasnica sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Zbog bolova u grlu otišla je liječnicima koji su joj dijagnosticirali čvoriće na glasnicama, koji su nastali kao rezultat napornog pjevanja, te su joj rekli da je operacija jedina opcija. Iako je dobila upute da nakon operacije mora potpuno odmarati glas šest tjedana, što je značilo da ne smije govoriti, a kamoli pjevati, to se pokazalo kao nemoguće. Na pregledu su joj rekli da je možda trajno oštetila glas, a kada su se glasnice konačno oporavile, i kada je probala pjevati, glas je bio drugačiji. A upravo joj je to kasnije i donijelo veliku slavu.