Objavili uzrok smrti Catherine O'Hare, zvijezda klasika 'Sam u kući' borila se s teškom bolešću

Njezina agencija izvijestila je da je preminula u svom domu u Los Angelesu 'nakon kratke bolesti', ali sad je jasno da je zdravstvena bitka bila mnogo ozbiljnija

Više od tjedan dana nakon iznenadne smrti kanadske glumice Catherine O'Hare, Ured mrtvozornika okruga Los Angeles objavio je službeni uzrok. Prema smrtovnici, do koje je prvi došao portal TMZ, neposredni uzrok smrti bila je plućna embolija. Riječ je o stanju u kojem krvni ugrušak začepi i zaustavi protok krvi u arteriju u plućima, što može biti fatalno.

Dokumenti su također otkrili i pozadinu ovog akutnog stanja. Kao temeljni uzrok naveden je karcinom rektuma, s kojim se glumica, kako se navodi, borila posljednjih nekoliko mjeseci. Ovi nalazi bacaju novo svjetlo na posljednje dane zvijezde filmova 'Sam u kući' i serije 'Schitt's Creek'.

Njezina agencija izvijestila je da je preminula u svom domu u Los Angelesu 'nakon kratke bolesti', ali sad je jasno da je zdravstvena bitka bila mnogo ozbiljnija.

Informacije iz smrtovnice upotpunjuju sliku dramatičnih događaja koji su prethodili njezinoj smrti. Hitna pomoć pozvana je u njezin dom u ranim jutarnjim satima, oko 4:48, zbog prijave o teškim problemima s disanjem. Ubrzo je prevezena u bolnicu u Santa Monici u 'ozbiljnom stanju', gdje je preminula nekoliko sati kasnije.

Javnost je godinama znala da je O'Hara živjela s rijetkim medicinskim stanjem poznatim kao situs inversus, kod kojeg su unutarnji organi smješteni zrcalno u odnosu na normalan raspored. Iako je to stanje samo po sebi uglavnom bezopasno, može otežati dijagnosticiranje drugih zdravstvenih problema.

Ipak, nalaz obdukcije potvrdio je da njezino urođeno stanje nije bilo povezano s uzrokom smrti.

Tijelo glumice je, prema izvješćima, kremirano, a posmrtni ostaci predani su njezinom suprugu, scenografu i redatelju Bou Welchu, s kojim je bila u braku od 1992. godine. Iza sebe je ostavila i dvojicu sinova, Matthewa i Lukea.

