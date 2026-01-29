Objavio ORF: Eurosong 2026. vode poznati austrijski glumac i nasljednica carstva Swarovski

Eurosong 2026. vodit će Victoria Swarovski i glumac te komičar Michael Ostrowski, objavila je austrijska radiotelevizija ORF, a opisuje ih kao kombinaciju glamura i humora. Glazbeni spektakl održat će se u svibnju u Beču.

Victoria Swarovski rođena je u Innsbrucku, a kroz godine se profilirala kao uspješna televizijska voditeljica, poduzetnica, model i pjevačica. Iako je nasljednica slavne obitelji Swarovski, čije je ime neraskidivo povezano s luksuznim kristalima koje je krajem 19. stoljeća utemeljio Daniel Swarovski, odlučila je karijeru graditi samostalno.

Već u tinejdžerskoj dobi pokazala je interes za glazbu, a sa samo 16 godina potpisala je ugovor sa Sony Musicom. Dvije godine kasnije preselila se u Los Angeles, gdje je radila s istaknutim imenima glazbene scene, među kojima je bila i renomirana autorica Diane Warren.

Prekretnica u njezinoj karijeri dogodila se 2016. godine, kada je pobijedila u popularnom plesnom showu 'Let's Dance' i time osvojila naklonost šire publike. Ubrzo nakon toga postala je i najmlađa članica žirija u povijesti talent-showa 'Das Supertalent'. Od 2018. godine preuzima ulogu stalne voditeljice 'Let's Dancea', jedne od najgledanijih emisija na njemačkom govornom području.

Poduzetnički iskorak napravila je 2020. godine osnivanjem vlastitog beauty brenda ORIMEI, a početkom ove godine ispunila je dugogodišnju želju sudjelovanjem na reliju Dakar. Posebno mjesto u medijima zauzela je i njezina vjenčanica, bogato ukrašena s više od 500.000 Swarovski kristala. Procijenjena vrijednost od oko milijun eura učinila ju je jednom od najupečatljivijih i najluksuznijih vjenčanih haljina ikada predstavljenih javnosti.

Michael Ostrowski rođen je u Leobenu i smatra se jednim od najcjenjenijih austrijskih glumaca. Osim glume, uspješno djeluje i kao scenarist, redatelj te voditelj. Iako je publici često poznat po komičnim ulogama, njegov je profesionalni raspon znatno širi.

Proboj je ostvario 2004. godine filmom 'Nacktschnecken', nakon čega je ostvario niz zapaženih uloga u filmovima i serijama poput 'Eberhoferkrimi' i 'Vier Frauen und ein Todesfall'.

Posebno se ističe film Der Onkel iz 2022., u kojem je bio glavni glumac, scenarist i redatelj. Vodio je i prestižne manifestacije poput dodjela nagrada Amadeus i Nestroy, a za svoj je rad nagrađen i austrijskom TV nagradom Romy.

- Victoria Swarovski i Michael Ostrowski dvije su motivirane, zanimljive i izvanredne osobe koje će nas voditi kroz eurovizijske večeri. Naš je cilj oduševiti međunarodnu publiku senzacionalnim televizijskim iskustvom - rekla je direktorica programa ORF-a Stefanie Groiss-Horowitz.

Podsjetimo, Eurosong 2026. održat će se u Beču od 12. do 16. svibnja.