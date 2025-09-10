Obožavateljice su poludjele za golišavim Šimom, a Šuput dodala još malo ulja na vatru

Obavijesti

Šime je novim fotkama bez majice ponovno raspametio društvene mreže. Uz voće, kavu i provokativne fotke, još jednom je izazvao lavinu reakcija

Šime Elez ponovno je 'zapalio' društvene mreže. Bivši 'Gospodin Savršeni' na svojem Instagram profilu podijelio je niz fotografija koje su u kratkom roku privukle pozornost obožavateljica i izazvale lavinu komentara. Na objavama Šime pozira opušteno una kauču, bez majice, uz pladanj šarenog voća i šalicu kavu. Uz fotografije je ostavio je kratku i znakovitu poruku.

- Varljivo ljeto 2025 - stoji u opisu ispod objave, a u komentarima su se javili i obožavatelji. 

AVANTURA JE GOTOVA Šime Elez završio je putovanje života, a ovako je regirao na pitanje je li Šuput bila zabrinuta
Šime Elez završio je putovanje života, a ovako je regirao na pitanje je li Šuput bila zabrinuta

'Pozdrav s Brača, dragi Šime. Daj Bože da drugo bude sa ženicom i bebicom',  'Jao Šimeeee. Što je muškarac bez brkova, je l'?', 'Vau pjesma', pisali su mu. A među reakcijama posebno se istaknulo jedno ime. 'Lajk' Maje Šuput ni ovoga puta nije prošao nezapaženo, a pratitelji već nagađaju što bi to moglo značiti.

Foto: PROMO

Uz dozu misterioznosti i ljetnog šarma, Šime Elez je još jednom je pokazao zašto svaka njegova objava izaziva lavinu reakciju. Posebno, kad se u priču uključi i popularna pjevačica, čije reakcije već neko vrijeme ne prolaze neprimijećeno.

LJETNA ROMANSA Šime Elez i Maja Šuput ne kriju da provode noći u Splitu! Piju koktele na poznatoj lokaciji
Šime Elez i Maja Šuput ne kriju da provode noći u Splitu! Piju koktele na poznatoj lokaciji

Podsjetimo, pjevačica i Šime nedavno su dodatno zaintrigirali javnost kad su na Instagramu podijelili fotke koktela na splitskom Žnjanu, a tijekom ljeta objavljivali su i zajedničke trenutke. Iako nikad nisu potvrdili da su u vezi, njihove sve češće objave samo dodatno raspiruju znatiželju obožavatelja.

Foto: PROMO

