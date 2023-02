Obožavatelje rasplakala scena šeste epizode 'Last of Us': 'Bolja verzija od igre, ovo me slomilo'

Šesta epizoda nove serije 'The Last of Us', u režiji bosanskohercegovačke redateljice Jasmile Žbanić (48) dirnula je mnoge obožavatelje. Točnije, rekreirana scena Joela kojeg glumi Pedro Pascal (47) i Tommyja kojeg je utjelovio Gabriel Luna (40), koju su neki nazvali čak boljom od verzije u igrici.

Foto: HBO/Warnerbros

Obožavatelji su na društvenim mrežama podijelili svoje emotivne reakcije na HBO-ovu adaptaciju scene.

- Pedro Pascal je toliko talentiran. Kao da mogu osjetiti njegovu emociju - napisala je jedna korisnica na Twitteru.

- Ova epizoda me slomila. Bol koja se osjeti u Joelovom glasu me slomila, ma sve me uništilo - emotivno je poručio drugi obožavatelj.

Tri mjeseca nakon što su jedva pobjegli iz Kansas Cityja, Joel i Ellie koju glumi Bella Ramsey (19) uspijevaju pronaći Tommyja koji dobro živi u osamljenoj, ali potpuno funkcionalnoj zajednici.

Kako bi osigurao Elliein opstanak do baze Firefly u Coloradu, Joel zamoli Tommyja da je 'preuzme' jer je on u strahu.

Foto: HBO/Warnerbros

Iako je Joel zadržao tvrdu vanjštinu prema Ellie tijekom njihova putovanja, on se smekša prema svom bratu, objašnjavajući svoje strahove i gubitke koje je pretrpio.

Foto: HBO/Warnerbros

Kroz suze, Joel otkriva da želi da ju Tommy štiti jer osjeća da više ne može adekvatno služiti kao njen zaštitnik.

